L'ancien défenseur central, qui a joué à la fois pour Manchester United et Barcelone au cours de sa carrière, a poursuivi son analyse en ajoutant : « Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, et ce sont eux qui doivent obtenir des résultats. Cela fait déjà plusieurs années que le club change d'entraîneur, donc à un moment donné, les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. » Ses commentaires reflètent les engagements financiers colossaux pris par le club ces dernières années. Selon Transfermarkt, l'effectif actuel affiche une valeur marchande de 754,15 millions d'euros. Cela fait suite à des dépenses massives pour recruter des joueurs tels que Paul Pogba, Antony et Harry Maguire, mais ces recrues coûteuses ont largement peiné à remporter des titres de manière régulière.



