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« Ils ont complètement perdu la tête » : un commentateur néerlandais prend la défense de Virgil van Dijk face aux critiques de ceux qui « savent tout »
Prendre la défense du capitaine de Liverpool
Le discours autour de Van Dijk a pris un tournant radical cette saison, les éloges habituels ayant laissé place à des rumeurs selon lesquelles le joueur de 34 ans serait enfin sur le déclin.
Pourtant, après avoir vu le capitaine de Liverpool mener les Pays-Bas à une victoire 2-1 pleine de combativité contre la Norvège, Hans Kraay Jr s'est montré catégorique : les rumeurs sur le déclin de Van Dijk sont largement prématurées.
Dans sa chronique pour Voetbal International, l'expert n'a pas tari d'éloges sur la performance internationale du vétéran, qui a notamment marqué un but de la tête, sa marque de fabrique. Kraay Jr estime que la qualité dont fait preuve Van Dijk pour son pays correspond au niveau mondial qu'il a toujours affiché à Anfield, tant sous les ordres de Jürgen Klopp que d'Arne Slot.
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Faire la critique des médias anglais
Kraay Jr n'a pas mâché ses mots face à la vague de critiques venue du Royaume-Uni. Il s'est dit incrédule devant la rapidité avec laquelle l'opinion sur le défenseur central est passée d'une grandeur historique à un jugement définitif.
«En Angleterre, les analystes, les chroniqueurs et les soi-disant experts ont complètement perdu la tête », a déclaré Kraay Jr lors de sa défense passionnée. « Après quatre matches de championnat cette saison, Van Dijk a été sacré meilleur défenseur central de l’histoire de la Premier League. Quatre matches plus tard, et deux défaites supplémentaires sous Arne Slot, c’était plus ou moins fini pour Virgil. En bref : la carrière de Virgil van Dijk était presque terminée ».
Une prestation magistrale en Norvège
Alors que Liverpool a connu une période mouvementée en Premier League ces derniers temps, la trêve internationale a permis à Van Dijk de rappeler aux spectateurs toute l’étendue de son talent. Kraay Jr a notamment souligné que le défenseur avait fait preuve de la même précision dans ses passes qui a fait de lui un atout indispensable pour Mohamed Salah et l’attaque des Reds au fil des ans.
« J'ai trouvé Virgil van Dijk souverain », a ajouté Kraay Jr. « Avec encore quelques superbes centres, comme ceux qu'il adresse à Mohamed Salah à Liverpool. Van Dijk a inscrit un but de la tête incroyablement beau ; sur un corner tiré par notre Teun, il est resté suspendu dans les airs pendant une minute ou deux. Le ballon s'est d'ailleurs retrouvé un peu derrière lui, mais quel magnifique coup de tête ! »
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Faire face à une période difficile
Van Dijk lui-même a évoqué le poids mental et physique de la saison en cours, laissant entendre qu’un surcroît de matchs pourrait nuire aux performances de l’ensemble de l’équipe. Malgré ces difficultés, le camp néerlandais continue de soutenir fermement son leader, le considérant comme une figure incontournable, quel que soit le bruit ambiant dans les studios de télévision anglais.
Le capitaine de Liverpool fait désormais son retour en championnat, sachant qu'il bénéficie du soutien total de ses compatriotes. Pour Kraay Jr, le message est clair : les sceptiques des médias commettent une grave erreur en écartant l'un des plus grands défenseurs de l'ère moderne. La grande question qui se pose à Merseyside est de savoir si Van Dijk parviendra à faire taire ces critiques sur le terrain lors de la fin de saison décisive pour le titre.