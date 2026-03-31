« Ils ont complètement perdu la tête » : un commentateur néerlandais prend la défense de Virgil van Dijk face aux critiques de ceux qui « savent tout »

Le discours autour de Van Dijk a pris un tournant radical cette saison, les éloges habituels ayant laissé place à des rumeurs selon lesquelles le joueur de 34 ans serait enfin sur le déclin.

Pourtant, après avoir vu le capitaine de Liverpool mener les Pays-Bas à une victoire 2-1 pleine de combativité contre la Norvège, Hans Kraay Jr s'est montré catégorique : les rumeurs sur le déclin de Van Dijk sont largement prématurées.

Dans sa chronique pour Voetbal International, l'expert n'a pas tari d'éloges sur la performance internationale du vétéran, qui a notamment marqué un but de la tête, sa marque de fabrique. Kraay Jr estime que la qualité dont fait preuve Van Dijk pour son pays correspond au niveau mondial qu'il a toujours affiché à Anfield, tant sous les ordres de Jürgen Klopp que d'Arne Slot.



