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« Ils ont besoin de lui ! » - Paul Scholes exhorte Manchester United à recruter le défenseur de Newcastle à 75 M£ après les difficultés de Luke Shaw
Scholes identifie une faiblesse défensive
Une légende de Manchester United a exhorté son ancien club à relancer son intérêt pour le défenseur de Newcastle United Hall, après le début de nouvelle campagne difficile de Shaw. Malgré une victoire prolifique 5-2 contre Ipswich Town à Old Trafford, Scholes s’est dit profondément inquiet concernant la solidité défensive de l’équipe de Michael Carrick.
Interrogé dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes s’est montré cash dans son évaluation de la performance de United et du besoin de sang neuf. « Je pense que United aurait accepté d’être mené 1-0, vu la manière dont l’équipe a joué en première période. Cela aurait pu faire deux ou trois », a déclaré Scholes.
Il a ajouté : « Ce que nous avons vu hier, je pense que cela résume ce que vous allez obtenir de United. L’équipe aurait pu être menée de deux ou trois buts, mais quand on regarde aussi la seconde période, elle a été dévastatrice. »
- (C)Getty Images
Le prix d’un accord conclu au dernier moment
Si Hall est une cible de longue date pour la cellule de recrutement d’Old Trafford, Newcastle est resté ferme dans sa position concernant le joueur de 21 ans. Newcastle le considère comme l’un de ses « intouchables », mais plusieurs informations indiquent que le club pourrait être convaincu par une offre financière massive. Selon les dernières mises à jour, Newcastle pourrait être disposé à « envisager » un accord tardif pour Hall en cas d’offre supérieure à 75 M£.
Scholes estime que les difficultés de Shaw face à l’ailier d’Ipswich Abdul Fatawu devraient servir de déclencheur pour que Carrick réclame davantage de recrues. « À 100 %. Cela dure depuis des mois, on ne parle pas seulement des deux ou trois derniers jours », a noté Scholes lorsqu’on lui a demandé si des renforts étaient nécessaires. « Vous savez quelle chose pourrait aider Michael ? Le fait que Shaw se soit fait passer hier [contre Ipswich] comme il l’a été. Il pourrait donc se dire : “Écoutez, on a besoin de lui”, et vous pensez que Hall est peut-être l’option la plus réalisable parmi celles qui existent et sont disponibles. »
Ferdinand défend Shaw au milieu des rumeurs de départ
Alors que Scholes plaide pour un remplacement immédiat, Rio Ferdinand a adopté une approche plus mesurée. L'ancien défenseur a reconnu que Shaw avait livré un match « inférieur à son niveau » contre Ipswich, mais il a insisté sur le fait que le joueur de 31 ans reste l'un des éléments les plus réguliers de Manchester United sur l'année écoulée.
Ferdinand a expliqué sa position sur sa chaîne YouTube : « Dans quelques-uns de mes groupes WhatsApp, certains supporters de Manchester United disaient : “Shaw, qu'il s'en aille !”... Shaw, sur l'année écoulée, a été l'un de nos joueurs les plus réguliers et vous êtes là à dire : “Il devrait être là”, ou : “Il devrait être ailleurs”... non ! Allez chercher un arrière gauche que nous voulons vraiment installer au fil du temps pour remplacer quelqu'un comme Shaw. Vous pensez que vous allez aller sur le marché et trouver quelqu'un ? »
- Getty Images Sport
Manchester United explore des options alternatives
À l’approche de la date limite, United aurait étudié diverses solutions pour résoudre son dilemme au poste d’arrière gauche. Si un transfert de Hall reste financièrement hors de portée, le club a supervisé plusieurs autres profils à travers l’Europe.
Selon certaines informations, United a évalué trois cibles pour occuper ce rôle, dont Ferdi Kadioglu de Brighton, Ian Maatsen d’Aston Villa et Jorge Salinas du Racing Santander. Un prêt pourrait être l’issue la plus réaliste compte tenu de l’investissement substantiel déjà réalisé au milieu de terrain plus tôt cet été.
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