« Ils ont besoin de lui ! » - Paul Scholes exhorte Manchester United à recruter le défenseur de Newcastle à 75 M£ après les difficultés de Luke Shaw

Une légende de Manchester United a exhorté son ancien club à relancer son intérêt pour le défenseur de Newcastle United Hall, après le début de nouvelle campagne difficile de Shaw. Malgré une victoire prolifique 5-2 contre Ipswich Town à Old Trafford, Scholes s’est dit profondément inquiet concernant la solidité défensive de l’équipe de Michael Carrick.

Interrogé dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes s’est montré cash dans son évaluation de la performance de United et du besoin de sang neuf. « Je pense que United aurait accepté d’être mené 1-0, vu la manière dont l’équipe a joué en première période. Cela aurait pu faire deux ou trois », a déclaré Scholes.

Il a ajouté : « Ce que nous avons vu hier, je pense que cela résume ce que vous allez obtenir de United. L’équipe aurait pu être menée de deux ou trois buts, mais quand on regarde aussi la seconde période, elle a été dévastatrice. »