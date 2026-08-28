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« Ils ont besoin d’un spécialiste » : Steven Gerrard identifie le poste qui manque « cruellement » à Liverpool et exhorte Andoni Iraola à se renforcer
Gerrard identifie la pièce manquante
Une légende de Liverpool a lancé un avertissement sévère à la direction d'Anfield, affirmant que l'effectif restait fondamentalement déséquilibré sans un milieu défensif de métier. L'ancien capitaine emblématique, qui a récemment vu son rôle auprès de TNT Sports élargi pour devenir un consultant régulier, estime que l'absence de remplacement de Fabinho a laissé un vide qui pourrait faire dérailler la première saison d'Andoni Iraola à la tête de l'équipe.
S'exprimant avant la rencontre de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest, Gerrard a clairement fait connaître son sentiment concernant l'état actuel de l'entrejeu. « Il y a un secteur qui n'a pas vraiment suscité beaucoup d'attention, seulement vraiment au cours de la dernière semaine depuis le match contre Newcastle. Je pense qu'ils ont besoin d'un spécialiste au poste de n°6, c'est mon avis », a déclaré Gerrard.
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Des préoccupations tactiques après le match nul contre Newcastle
L’urgence de l’appel de Gerrard s’explique par le récent match nul 2-2 de Liverpool contre Newcastle United à St James' Park. Malgré un point arraché en fin de match, Liverpool a souvent été pris à défaut en contre-attaque, apparaissant fragile à chaque perte de balle dans le cœur du jeu.
Gerrard a développé sur la manière dont une nouvelle recrue profiterait à l’effectif actuel, déclarant : « Je pense que ce poste a cruellement manqué, je ne pense pas qu’ils aient un spécialiste à ce poste. Cela peut permettre à vos [Dominik] Szoboszlai, vos [Ryan] Gravenberch et vos [Alexis] Mac Allister d’aller se projeter dans les attaques, tout en sécurisant la défense à quatre. Je pense qu’ils souffrent énormément de l’absence de ce poste. »
Investissement contre résultats à Anfield
La pression sur Iraola est importante compte tenu des énormes dépenses financières autorisées sous son prédécesseur, Arne Slot. L’été dernier, le club a engagé environ 250 millions de livres sterling pour remanier l’effectif, en recrutant des noms prestigieux comme Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong, ainsi que le jeune Giovanni Leoni.
Cependant, ces dépenses record n’ont pas permis de réussir la défense du titre en Premier League, ce qui a conduit au départ de Slot. Désormais, Iraola doit trouver un moyen de faire en sorte que toutes les pièces s’emboîtent, tout en gérant un effectif qui a vu des vétérans comme Ibrahima Konate, Mohamed Salah et Andrew Robertson partir libres.
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La profondeur défensive et la question Jacquet
Malgré ses inquiétudes concernant le milieu de terrain, Gerrard a livré une évaluation plus optimiste des options de Liverpool dans l’axe de la défense. Avec l’arrivée de plusieurs nouveaux visages pour remplacer les cadres sur le départ, la profondeur au poste de défenseur central semble être l’un des rares secteurs où l’effectif s’est amélioré en termes de nombre.
Évoquant la situation en défense, Gerrard a poursuivi : « Je pense qu’en termes de nombre, ils sont désormais mieux lotis que l’an dernier. Konate est parti, nous lui souhaitons bonne chance, il a fait un excellent travail. Nous avons désormais quatre ou cinq défenseurs centraux, donc en termes de quantité, je pense qu’ils sont couverts. Je pense que la question clé est : est-ce que Jacquet sera assez bon ? »
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