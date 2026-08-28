Une légende de Liverpool a lancé un avertissement sévère à la direction d'Anfield, affirmant que l'effectif restait fondamentalement déséquilibré sans un milieu défensif de métier. L'ancien capitaine emblématique, qui a récemment vu son rôle auprès de TNT Sports élargi pour devenir un consultant régulier, estime que l'absence de remplacement de Fabinho a laissé un vide qui pourrait faire dérailler la première saison d'Andoni Iraola à la tête de l'équipe.

S'exprimant avant la rencontre de Premier League entre Liverpool et Nottingham Forest, Gerrard a clairement fait connaître son sentiment concernant l'état actuel de l'entrejeu. « Il y a un secteur qui n'a pas vraiment suscité beaucoup d'attention, seulement vraiment au cours de la dernière semaine depuis le match contre Newcastle. Je pense qu'ils ont besoin d'un spécialiste au poste de n°6, c'est mon avis », a déclaré Gerrard.



