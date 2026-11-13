Manchester United a été accusé de ne pas en avoir fait assez à l’été 2026 pour consolider les bases posées sous Michael Carrick, avec une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions.

Le recrutement a déçu, aucune somme importante n’ayant été investie dans des joueurs capables de changer la donne. Aucun renfort n’a non plus été apporté à une défense qui paraît fébrile et encaisse trop de buts depuis quelque temps.

Le club en paie aujourd’hui le prix : Carrick a été démis de ses fonctions d’entraîneur après avoir vu son équipe sombrer dans la zone de relégation de Premier League. Plutôt que de faire appel à un entraîneur intransigeant comme Antonio Conte, United mise sur Pochettino, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham.

Il n’arrivera que quelques jours avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter Liverpool. L’Argentin aura donc peu de temps pour remédier aux problèmes qui ont tant compliqué la tâche de son prédécesseur immédiat et de plusieurs entraîneurs de renom avant lui.