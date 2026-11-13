« Ils ont avancé sans se fouler » : Manchester United averti qu’il sera difficile de vendre ses joueurs décevants et surpayés, alors que Mauricio Pochettino prépare ses plans pour le mercato de janvier
Pochettino prend la relève de Carrick au poste d’entraîneur
Manchester United a été accusé de ne pas en avoir fait assez à l’été 2026 pour consolider les bases posées sous Michael Carrick, avec une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions.
Le recrutement a déçu, aucune somme importante n’ayant été investie dans des joueurs capables de changer la donne. Aucun renfort n’a non plus été apporté à une défense qui paraît fébrile et encaisse trop de buts depuis quelque temps.
Le club en paie aujourd’hui le prix : Carrick a été démis de ses fonctions d’entraîneur après avoir vu son équipe sombrer dans la zone de relégation de Premier League. Plutôt que de faire appel à un entraîneur intransigeant comme Antonio Conte, United mise sur Pochettino, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham.
Il n’arrivera que quelques jours avant un déplacement périlleux à Anfield pour affronter Liverpool. L’Argentin aura donc peu de temps pour remédier aux problèmes qui ont tant compliqué la tâche de son prédécesseur immédiat et de plusieurs entraîneurs de renom avant lui.
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Des mouvements attendus lors du premier mercato de 2027
Pochettino voudra imprimer sa marque, ce qui pourrait entraîner des changements dans le onze de départ lors des prochains matches. À l’arrivée d’une nouvelle année civile, le mercato ouvrira et permettra de recruter de nouveaux joueurs, prêts à adhérer à un projet ambitieux et à se donner à 100 % en permanence.
United compterait actuellement trop de joueurs sous contrat qui ne correspondent pas à ce profil. Le club doit chercher à se séparer de certains d’entre eux afin de libérer de la place dans un effectif qui a grand besoin d’être renouvelé.
Les stars expérimentées d’Old Trafford doivent-elles craindre pour leur avenir ?
Interrogé sur la question de savoir si de grands noms à Manchester avaient de sérieuses raisons de s’inquiéter pour leur avenir, Parker, ancien défenseur de Manchester United sacré champion de Premier League, qui s’exprimait en collaboration avec Players Time reports, a déclaré à GOAL : « Le problème, c’est que ceux qui sont sous contrat ne vont pas partir, parce qu’ils savent qu’ils ne toucheront pas ailleurs ce qu’ils touchent actuellement et qu’ils devront travailler beaucoup plus dur qu’ils ne l’ont fait ces dernières années.
« Ils ont traversé tout ça sans se fouler, ils ont vu des entraîneurs partir, ils se sentent intouchables. Ils devraient donc se sentir un peu moins sûrs d’eux maintenant, parce que leur petit jeu est terminé. Tout le monde sait désormais ce qui s’est passé.
« Je le dis depuis des années. Maintenant, tout le monde le sait : pas seulement les autres joueurs ou quelques personnes dans les médias, mais aussi le public, le grand public. Même le public observe et examine de près ces joueurs qui, en quelque sorte, se sont soustraits à leurs obligations, ont simulé des blessures, puis ont refait surface juste à l’arrivée d’un nouvel entraîneur.
« Si je le vois, les gens dans la rue le voient aussi. Pochettino est forcément au courant et sait de quels joueurs il s’agit. Alors, même s’ils feront de leur mieux, ils savent ce qui les attend à long terme : ils ne peuvent pas rester dans ce club, parce que leur période de réussite est terminée. »
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Calendrier de Manchester United pour 2026-2027 : Liverpool, premier adversaire de Pochettino
Les supporters de Manchester United auront chacun leur avis sur ceux qui devraient ou non faire partie des plans à court et à long terme à Old Trafford, mais c’est à Pochettino qu’il reviendra de prendre les décisions définitives.
Il hérite d’une équipe qui occupe la 18e place de Premier League, avec seulement huit points pris en 10 matches jusqu’ici. Un baptême du feu l’attend dans le Merseyside, mais cette rencontre pourrait aussi être idéale pour remobiliser les troupes et remettre tout le monde au diapason.
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