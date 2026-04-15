« On nous a volé le match », a réagi Raphinha, forfait pour les deux manches en raison d’une lésion à la cuisse, a rapporté Fabrizio Romano après le match retour mardi soir.
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« Ils nous ont volé le match » : après une élimination amère, la superstar du FC Barcelone s’en prend aux arbitres et se dispute avec les supporters de l’Atlético de Madrid
« Les arbitres ont été très mauvais, a tempêté Raphinha. C’est incroyable les décisions qu’ils ont prises. Je ne sais pas combien de fautes l’Atlético a commises aujourd’hui, et l’arbitre ne leur a pas donné un seul carton jaune… »
Outre cette tolérance défavorable aux Colchoneros, l’arbitre Clément Turpin a globalement maintenu l’équilibre de la rencontre et permis aux locaux de se qualifier dans un Metropolitano en fusion. Après consultation de la VAR, il a justement annulé le but de Ferran Torres, qui aurait pourtant envoyé Barcelone en prolongation (3-1).
À la 80e minute, l’expulsion d’Eric Garcia, défenseur du Barça, a ensuite enflammé les esprits. Le défenseur a fait tomber l’attaquant des Colchoneros Alexander Sörloth, tout juste entré en jeu, pour l’empêcher de filer au but. L’action ne ressemblait pas vraiment à un tacle de dernier recours, car Jules Kounde, un autre défenseur catalan, était encore en mesure d’intervenir et de préserver sa ligne de but. Turpin avait d’abord sorti le carton jaune, mais, après consultation du VAR, il a visionné l’action et expulsé le défenseur, une décision contestée mais défendable au regard du règlement.
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Lors du match aller contre l'Atlético de Madrid, Barcelone s'était vu refuser un penalty.
Raphinha avait aussi en tête le match aller lorsqu’il a exprimé son mécontentement. « Il est normal de commettre une erreur lors d’un match, mais deux de suite ?! Je ne comprends pas. J’aimerais vraiment comprendre pourquoi les arbitres ont tant peur que Barcelone gagne », a lancé le Brésilien, contraint de suivre ces deux rencontres depuis le bord du terrain.
Lors de la défaite 0-2 à domicile lors du match aller la semaine dernière, le Barça s'était vu refuser un penalty potentiel. À la 54^e minute, le gardien de l’Atlético, Juan Musso, avait déjà effectué son dégagement et remis le ballon au défenseur Marc Pubill, sur la ligne des cinq mètres. Ce dernier l’a arrêté de la main, l’a replacé sur la ligne de la surface et a effectué un nouveau dégagement.
Le Barça a immédiatement réclamé une main et un penalty, mais l’arbitre Istvan Kovacs a laissé le jeu se poursuivre, estimant sans doute que le ballon n’avait pas quitté la surface lors de la passe de Musso et n’était donc pas encore considéré comme un coup de pied de but.
« Le gardien lui passe le ballon et il le touche de la main. Allez, c’est clair comme de l’eau de roche. Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu. Je ne comprends pas », s’est emporté l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, après coup sur DAZN.
Raphinha, l’ailier du FC Barcelone, a eu un vif accrochage avec des supporters de l’Atlético.
De plus, le carton rouge infligé à Pau Cubarsi – lui aussi pour un tacle de dernier recours – peu avant la mi-temps avait provoqué la colère du Barça. Les Blaugrana se sont donc rendus à Madrid, furieux, pour tenter de remonter au score.
Une stratégie rapidement récompensée : des réalisations précoces de Lamine Yamal (4e) et Ferran Torres (24e) leur permettaient de mener 2-0 après moins d’une demi-heure et d’égaliser ainsi le score cumulé. À la 31^e minute, Ademola Lookman a toutefois réduit le score (2-1), une marque suffisante pour que l’Atlético se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions.
« Sur l’ensemble des deux rencontres, nous avons été nettement supérieurs à l’Atlético », a tempêté Flick après l’élimination du Barça. « C’est ainsi, et nous devons l’accepter. »
Après le coup de sifflet final, Raphinha a adressé un geste d’élimination aux supporters de l’Atlético en liesse, leur signifiant qu’ils seraient de toute façon éliminés en demi-finale. Les Colchoneros devraient désormais affronter Arsenal, grand favori de son quart contre le Sporting Portugal et vainqueur 1-0 à l’aller. Mercredi soir, les Gunners comptent bien sceller le sort de la qualification lors du match retour à domicile.
- AFP
Juan Musso répond à Raphinha : « Il agit comme s’ils avaient dû obtenir trois penalties. »
Le gardien de l’Atlético, Musso, a réagi aux propos controversés de Raphinha. « On ne peut tout simplement pas dire qu’on leur a volé ce match. C’est absurde de présenter les choses ainsi », a souligné l’Argentin de 31 ans.
Il a ajouté : « Il (Raphinha) fait comme s’ils avaient dû obtenir trois penalties et nous quatre cartons rouges. On a gagné ce match sur le terrain et on les a battus 2-0 à l’extérieur. Et en tant que dernier défenseur, on prend un carton rouge, c’est comme ça au foot », a-t-il conclu, adressant une pique aux protestations du Barça concernant les deux expulsions.
Demi-finales de la Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir
Date
Match
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain affrontera le FC Bayern ou le Real Madrid.
Mercredi 29 avril
Atlético Madrid – Arsenal ou Sporting
Mardi 5 mai
Arsenal FC ou Sporting CP – Atlético Madrid
Mercredi 6 mai
Bayern Munich ou Real Madrid contre le Paris Saint-Germain.