« Ils nous ont volé le match » : après une élimination amère, la superstar du FC Barcelone s’en prend aux arbitres et se dispute avec les supporters de l’Atlético de Madrid

« Les arbitres ont été très mauvais, a tempêté Raphinha. C’est incroyable les décisions qu’ils ont prises. Je ne sais pas combien de fautes l’Atlético a commises aujourd’hui, et l’arbitre ne leur a pas donné un seul carton jaune… »

Outre cette tolérance défavorable aux Colchoneros, l’arbitre Clément Turpin a globalement maintenu l’équilibre de la rencontre et permis aux locaux de se qualifier dans un Metropolitano en fusion. Après consultation de la VAR, il a justement annulé le but de Ferran Torres, qui aurait pourtant envoyé Barcelone en prolongation (3-1).

À la 80e minute, l’expulsion d’Eric Garcia, défenseur du Barça, a ensuite enflammé les esprits. Le défenseur a fait tomber l’attaquant des Colchoneros Alexander Sörloth, tout juste entré en jeu, pour l’empêcher de filer au but. L’action ne ressemblait pas vraiment à un tacle de dernier recours, car Jules Kounde, un autre défenseur catalan, était encore en mesure d’intervenir et de préserver sa ligne de but. Turpin avait d’abord sorti le carton jaune, mais, après consultation du VAR, il a visionné l’action et expulsé le défenseur, une décision contestée mais défendable au regard du règlement.