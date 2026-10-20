L’Atlético de Madrid se déplace sur le terrain de Stuttgart, à la MHP Arena, pour la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. L’équipe de Diego Simeone aborde cette rencontre sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, dont un succès européen 2-0 contre Manchester United et une victoire 1-0 sur le terrain de l’Espanyol en Liga.

Le milieu de terrain Alex Baena a de nouveau été décisif ce week-end, inscrivant un magnifique but de la victoire en fin de match. Il porte ainsi son bilan cette saison à cinq buts et trois passes décisives en 11 apparitions.

Malgré cette dynamique, Simeone a mis ses joueurs en garde contre tout excès de confiance face à une équipe de Stuttgart qui a remporté ses deux premiers matches européens.