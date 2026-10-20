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« Ils nous jugent sur ce que nous ferons demain ! » : Diego Simeone met en garde l’Atlético de Madrid malgré une série de six victoires consécutives
En forme, l’Atlético de Madrid vise une victoire qui marquerait une étape importante en Allemagne
L’Atlético de Madrid se déplace sur le terrain de Stuttgart, à la MHP Arena, pour la troisième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. L’équipe de Diego Simeone aborde cette rencontre sur une série de six victoires toutes compétitions confondues, dont un succès européen 2-0 contre Manchester United et une victoire 1-0 sur le terrain de l’Espanyol en Liga.
Le milieu de terrain Alex Baena a de nouveau été décisif ce week-end, inscrivant un magnifique but de la victoire en fin de match. Il porte ainsi son bilan cette saison à cinq buts et trois passes décisives en 11 apparitions.
Malgré cette dynamique, Simeone a mis ses joueurs en garde contre tout excès de confiance face à une équipe de Stuttgart qui a remporté ses deux premiers matches européens.
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Simeone exige de la concentration face à des hôtes au jeu physique
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Simeone a insisté sur le fait que les victoires passées ne comptent plus dès le coup de sifflet initial. « Ils oublieront vite ce dont ils font l’éloge et nous jugeront sur ce que nous ferons demain », a déclaré Simeone.
« Nous allons disputer un match difficile face à une équipe solide physiquement, qui comprend parfaitement le pressing dans la moitié de terrain adverse. »
« Elle presse en marquage individuel et se replie très bas quand elle doit défendre », a ajouté l’entraîneur argentin. « Nous devrons amener le jeu là où nous pensons pouvoir lui faire mal. »
Hancko vise des trophées, Demirovic veut rééditer ses exploits
Le défenseur de l’Atlético David Hancko a souligné l’ambition de l’effectif de transformer les titres manqués de peu la saison dernière en trophées. « La saison dernière, nous sommes passés près de remporter des titres, aussi bien la Coupe que la Ligue des champions », a rappelé Hancko. « Cette année, nous voulons aller encore plus loin et remporter un titre. »
De son côté, le meilleur buteur de Stuttgart, Ermedin Demirovic, auteur de quatre buts en Ligue des champions cette saison, s’est réjoui de recevoir le géant espagnol.
« Nous affrontons une véritable puissance », a déclaré Demirovic. « La Ligue des champions est une compétition particulière... Je peux y puiser de l’énergie, car j’ai déjà montré ce qui était possible. »
- Getty Images Sport
Une première rencontre historique en prélude à un duel européen
Le choc de mardi sera la première rencontre officielle entre l’Atlético de Madrid et Stuttgart. Le club espagnol tentera de décrocher seulement sa deuxième victoire en phase de groupes ou en phase de ligue sur le sol allemand.
L’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeness, a reconnu l’ampleur du défi : « L’Atlético fait partie des toutes meilleures équipes du football européen... Nous voulons nous mesurer à eux. »
Les hommes de Simeone comptent sur le talent offensif de Baena pour prendre trois points précieux et prolonger leur série de victoires sans faute.
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