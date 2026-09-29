« Ils nous détestent ! » - La star de West Ham Manor Solomon lance une attaque sensationnelle contre l’Irlande après la lourde défaite d’Israël

S’exprimant franchement après une rencontre houleuse, Solomon a condamné l’attitude adoptée par l’opposition tout en réaffirmant son immense fierté de représenter son pays. Réagissant à ce qu’il a perçu comme un manque de respect de la part des joueurs irlandais, l’ailier de West Ham a insisté : « J’attends le prochain match contre eux, ce sera un match complètement différent.

« Ils ne m’intéressent pas. Nous avons un pays dix fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Nous sommes fiers de porter le maillot de l’équipe et d’être Israéliens. Nous sommes fiers de notre État et de nos soldats. »

Levant le voile sur les frictions profondes entre les deux camps, il a ajouté : « Ils peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et cela sera toujours le cas. Si je dis ce que je pense d’eux, je serais probablement suspendu pour quelques matches. Évidemment, ils nous détestent. Nous ne les aimons pas. »