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« Ils nous détestent ! » - La star de West Ham Manor Solomon lance une attaque sensationnelle contre l’Irlande après la lourde défaite d’Israël
Les tensions latentes explosent après la défaite
Une défaite nette de trois buts à Debrecen a immédiatement déclenché la fureur de Solomon après une soirée marquée par des hostilités avant le match. De l’animosité couvait déjà lorsque les joueurs irlandais ont refusé les poignées de main traditionnelles et ont regardé la pelouse, les mains derrière le dos, pendant l’hymne national israélien dans un stade vide. Ce revers cinglant sur le terrain n’a fait qu’envenimer un contexte sensible, poussant l’ailier à lancer une violente charge contre l’opposition.
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« Évidemment, ils nous détestent »
S’exprimant franchement après une rencontre houleuse, Solomon a condamné l’attitude adoptée par l’opposition tout en réaffirmant son immense fierté de représenter son pays. Réagissant à ce qu’il a perçu comme un manque de respect de la part des joueurs irlandais, l’ailier de West Ham a insisté : « J’attends le prochain match contre eux, ce sera un match complètement différent.
« Ils ne m’intéressent pas. Nous avons un pays dix fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Nous sommes fiers de porter le maillot de l’équipe et d’être Israéliens. Nous sommes fiers de notre État et de nos soldats. »
Levant le voile sur les frictions profondes entre les deux camps, il a ajouté : « Ils peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et cela sera toujours le cas. Si je dis ce que je pense d’eux, je serais probablement suspendu pour quelques matches. Évidemment, ils nous détestent. Nous ne les aimons pas. »
L’entraîneur assume la responsabilité de l’effondrement
À l’opposé total de la sortie enflammée de son capitaine, le sélectionneur Ran Ben Shimon a adopté un ton contrit, assumant l’entière responsabilité de l’effondrement tactique et psychologique de son équipe.
Reconnaissant que son équipe n’a pas su gérer l’atmosphère plus intense, le technicien a admis : « Immense déception, la faute m’incombe. Je pensais que nous nous étions bien préparés. Ce n’était pas le cas. Nous n’avons pas bien géré la pression, c’est très évident. Nous n’avons pas compris ce que nous avions sur les épaules ; nous avons échoué mentalement, tactiquement. »
Se tournant ensuite vers un calendrier exigeant à l’horizon, il a ajouté : « Dans quelques jours, il y a un autre match contre l’Irlande [et] il y a un match contre le Kosovo. Nous devons trouver l’énergie pour nous réveiller, pour nous relever, pour essayer de gérer la pression d’une manière différente. »
- Inpho Photography
La tension est vive autour de la revanche à venir
Une revanche rapide attend les deux équipes à Backa Topola le 4 octobre, même si des doutes entourent toujours la rencontre après que plusieurs joueurs de l’Irlande se sont opposés au fait de jouer en premier lieu. Avant de se rendre en Serbie, l’Irlande affrontera l’Autriche à Dublin tandis qu’Israël défiera le Kosovo dans l’espoir de se relancer. La sortie de Solomon a créé de vives tensions en vue de leur prochaine confrontation.
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