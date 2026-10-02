S’exprimant après la victoire, Jesus a écarté les suggestions selon lesquelles les retombées du départ de Ronaldo pourraient nuire à sa relation avec les joueurs. L’entraîneur a souligné que le groupe restait pleinement aligné derrière son leadership.

« Il n’y a rien qui doive empêcher le groupe d’être avec moi », a déclaré Jesus à Sport TV. « Je comprends la question. L’important, c’est ce que nous avons à faire. Les choses qui arrivent ne séparent pas le groupe ; elles ne nous ont pas séparés et elles ne nous sépareront pas.

« Une victoire de grande qualité, avec quatre buts, une prestation de très haut niveau. Cela ne peut pas être ignoré. C’est plus important que tout ce qui s’est passé. C’est sur cela que je veux me concentrer. De retour au Portugal, les gens se battront au stade du Dragao. »