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« Ils ne nous sépareront pas ! » - Jorge Jesus répond après que Cristiano Ronaldo a quitté en trombe le rassemblement du Portugal
Le Portugal écarte facilement la controverse Ronaldo
Jesus insiste sur le fait que le Portugal reste complètement uni après que son équipe a surmonté le départ dramatique de Ronaldo pour battre le Danemark 4-2. Cette victoire à Copenhague a permis au Portugal de conserver son bilan parfait en Ligue des nations de l’UEFA. Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection mercredi, peu après que Jesus a confirmé que le joueur de 41 ans commencerait sur le banc pour un deuxième match consécutif. Cependant, l’effectif n’a montré aucun signe négatif après le départ de l’ancien capitaine et a livré une performance dominante.
- Getty Images
L’entraîneur insiste sur le fait que l’effectif reste complètement uni
S’exprimant après la victoire, Jesus a écarté les suggestions selon lesquelles les retombées du départ de Ronaldo pourraient nuire à sa relation avec les joueurs. L’entraîneur a souligné que le groupe restait pleinement aligné derrière son leadership.
« Il n’y a rien qui doive empêcher le groupe d’être avec moi », a déclaré Jesus à Sport TV. « Je comprends la question. L’important, c’est ce que nous avons à faire. Les choses qui arrivent ne séparent pas le groupe ; elles ne nous ont pas séparés et elles ne nous sépareront pas.
« Une victoire de grande qualité, avec quatre buts, une prestation de très haut niveau. Cela ne peut pas être ignoré. C’est plus important que tout ce qui s’est passé. C’est sur cela que je veux me concentrer. De retour au Portugal, les gens se battront au stade du Dragao. »
Les joueurs adhèrent à la nouvelle vision tactique
L'attaquant de l'AC Milan Goncalo Ramos a remplacé Ronaldo dans le onze de départ pour le deuxième match consécutif. Ramos a récompensé la confiance de son entraîneur en offrant l'ouverture du score à Joao Cancelo avant d'inscrire son deuxième but en deux matches.
« Avant tout, le nouvel entraîneur nous aide énormément, a déclaré Ramos. Nous avons des idées plus claires, nous savons exactement où se trouve chaque coéquipier, aussi bien en défense qu'en attaque.
« Vous pouvez le voir dans notre performance aujourd'hui, mais aussi lors de nos derniers matches. Nous progressons jour après jour, et tout cela fait partie d'un processus. Nous sommes très heureux de cette victoire, encore une fois contre une bonne équipe. »
- AFP
L’attention se tourne vers le prochain choc face à la Norvège
Le Portugal cherchera à s’appuyer sur son impressionnante dynamique lorsqu’il rentrera au pays pour son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA. Jesus et son groupe reçoivent la Norvège dimanche au stade du Dragon.
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