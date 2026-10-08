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« Ils ne lui accordent pas sa juste valeur ! » - La mère de Cristiano Ronaldo s’interroge sur le traitement réservé à la légende du Portugal après son accrochage avec Jorge Jesus
Aveiro révèle son chagrin après l’élimination du Portugal
Le monde du football est resté sous le choc lorsque l’attaquant légendaire a décidé de quitter le rassemblement du Brésil le 30 septembre, juste avant un match crucial de Ligue des nations contre le Danemark. L’attaquant vétéran, auteur d’un record de 146 buts avec sa sélection, s’est senti contraint de partir après avoir accusé Jorge Jesus de ne pas avoir respecté des accords précis concernant son temps de jeu lors d’un récent match contre la Norvège.
S’exprimant auprès du média portugais TV 7 Dias, sa mère, Aveiro, a reconnu que toute cette affaire avait été incroyablement difficile à digérer pour la famille. « Je suis triste, c’est normal. Ça a été un choc. Mon fils aurait pu partir par la grande porte, mais au lieu de cela, il est sorti par la petite porte », a déclaré Aveiro. Malgré sa douleur évidente, elle a tenté de se tourner vers l’avenir en ajoutant : « Mais ce n’est pas grave, Dieu s’en chargera. J’ai un peu pleuré. C’est aussi bien de lâcher prise. Nous devons maintenant aller de l’avant. »
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La mère de Ronaldo défend le héros du Portugal
La rupture a commencé lors d'une victoire 2-1 contre la Norvège à Oslo, où l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid est resté sur le banc sans entrer en jeu. Il avait reçu l'instruction de s'échauffer pendant toute la seconde période, mais n'a jamais été lancé dans le match, ce qui a provoqué un sentiment de trahison ayant finalement conduit à sa décision de quitter le camp d'entraînement.
Aveiro reste ferme dans sa conviction que son fils mérite plus de respect que celui qu'il reçoit actuellement au sein de la sélection nationale et de la part du grand public dans son pays, affirmant qu'il a toujours été le héros du Portugal. « Il a toujours été le héros du Portugal. Ils ne le valorisent pas comme ils le devraient », a déclaré Aveiro.
Ronaldo brise le silence sur des promesses non tenues
À la suite de son départ, le quintuple Ballon d'Or a publié un long communiqué afin de clarifier sa position et d'évoquer les frictions avec Jesus. Dans ce message, il a détaillé la manière dont il avait initialement accepté de rester avec la sélection nationale après la Coupe du monde 2026 à la demande du président de la FPF.
Il a affirmé qu'un plan précis avait été mis en place pour gérer sa condition physique, prévoyant qu'il dispute le premier et le dernier match de cette fenêtre avec des remplacements réguliers. Cependant, il a allégué que le sélectionneur s'était écarté de ce plan presque immédiatement en lui demandant de jouer en Norvège, avant de le laisser sur le banc après un long échauffement. « Je m'échauffais depuis la mi-temps. J'ai vu les minutes passer, et on ne m'a jamais appelé. Le sélectionneur n'avait pas tenu parole », a expliqué l'attaquant dans son communiqué explosif expliquant son départ.
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En quête de respect et d’un retour potentiel
Malgré les frictions actuelles, la porte n’a pas été définitivement fermée à un retour en sélection nationale. L’attaquant d’Al-Nassr a présenté ses excuses sincères à ses coéquipiers et au public portugais pour la manière dont il est parti, admettant que la responsabilité de son départ lui incombait entièrement.
Il a souligné que s’il reste en bonne condition physique et continue de performer en club, il a l’intention de se rendre disponible pour une sélection une fois qu’une éventuelle suspension aura été purgée. Sa mère reste sa plus fervente défenseuse, insistant sur le fait qu’il demeure une figure essentielle pour le pays.
« Hé maman, ne stresse pas, je révélerai tout une fois que nous serons tous de retour ensemble », aurait-il dit à sa mère lors d’un appel téléphonique, ce qu’elle a raconté dans son interview.
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