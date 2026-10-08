Le monde du football est resté sous le choc lorsque l’attaquant légendaire a décidé de quitter le rassemblement du Brésil le 30 septembre, juste avant un match crucial de Ligue des nations contre le Danemark. L’attaquant vétéran, auteur d’un record de 146 buts avec sa sélection, s’est senti contraint de partir après avoir accusé Jorge Jesus de ne pas avoir respecté des accords précis concernant son temps de jeu lors d’un récent match contre la Norvège.

S’exprimant auprès du média portugais TV 7 Dias, sa mère, Aveiro, a reconnu que toute cette affaire avait été incroyablement difficile à digérer pour la famille. « Je suis triste, c’est normal. Ça a été un choc. Mon fils aurait pu partir par la grande porte, mais au lieu de cela, il est sorti par la petite porte », a déclaré Aveiro. Malgré sa douleur évidente, elle a tenté de se tourner vers l’avenir en ajoutant : « Mais ce n’est pas grave, Dieu s’en chargera. J’ai un peu pleuré. C’est aussi bien de lâcher prise. Nous devons maintenant aller de l’avant. »