La Fédération anglaise de football a officiellement inculpé Arbeloa pour mauvaise conduite à la suite d’une série de déclarations controversées faites après le match nul 1-1 de Fulham contre Manchester United, lors duquel l’équipe de Michael Carrick a eu de la chance d’arracher un point grâce à une frappe déviée de Matheus Cunha à la 89e minute, le 20 septembre.

Dans son analyse de l’arbitrage, Arbeloa a laissé entendre que l’équipe arbitrale était partiale en faveur de l’équipe de Carrick. Le communiqué de la FA a précisé que l’accusation concernait des propos qui « impliquent un parti pris et/ou remettent en question l’intégrité d’un officiel de match ». Cette procédure disciplinaire ajoute encore à la pression sur l’entraîneur de Fulham, qui connaît des débuts difficiles sur le banc de Craven Cottage depuis son arrivée cet été. L’Espagnol a jusqu’à jeudi pour fournir une réponse officielle à l’instance dirigeante concernant ces accusations.