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« Ils ne les laisseraient pas perdre ! » - Le coach de Fulham Alvaro Arbeloa inculpé par la FA après avoir accusé les arbitres de favoritisme envers Manchester United à la suite du scénario de fin de match à Craven Cottage
Arbeloa sous le feu des critiques pour des accusations contre l’arbitre
La Fédération anglaise de football a officiellement inculpé Arbeloa pour mauvaise conduite à la suite d’une série de déclarations controversées faites après le match nul 1-1 de Fulham contre Manchester United, lors duquel l’équipe de Michael Carrick a eu de la chance d’arracher un point grâce à une frappe déviée de Matheus Cunha à la 89e minute, le 20 septembre.
Dans son analyse de l’arbitrage, Arbeloa a laissé entendre que l’équipe arbitrale était partiale en faveur de l’équipe de Carrick. Le communiqué de la FA a précisé que l’accusation concernait des propos qui « impliquent un parti pris et/ou remettent en question l’intégrité d’un officiel de match ». Cette procédure disciplinaire ajoute encore à la pression sur l’entraîneur de Fulham, qui connaît des débuts difficiles sur le banc de Craven Cottage depuis son arrivée cet été. L’Espagnol a jusqu’à jeudi pour fournir une réponse officielle à l’instance dirigeante concernant ces accusations.
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Un dénouement tardif déclenche une interview explosive
La frustration d'Arbeloa a fini par éclater après que Cunha a inscrit une égalisation fortement déviée à la 89e minute pour permettre à Manchester United d'arracher un point. Fulham semblait se diriger vers les trois points après avoir pris l'avantage à la 63e minute sur un but contre son camp de Lisandro Martinez, laissant l'entraîneur fulminer contre ce qu'il considérait comme un arbitrage incohérent tout au long de la rencontre. Lors d'une interview d'après-match sans détour, le manager de Fulham a exprimé sa conviction que le résultat avait été influencé par des facteurs échappant au contrôle des joueurs sur le terrain.
Arbeloa n'a pas mâché ses mots dans ses critiques, affirmant que l'arbitre avait sifflé « toutes les fautes » pour United. Il a ensuite durci davantage son discours en faisant référence à de précédentes polémiques d'arbitrage impliquant United, notamment une décision contestée de la VAR dans le derby de Manchester. Au cours de l'interview, Arbeloa a déclaré : « Je savais après le match contre Man City qu'ils ne laisseraient pas Manchester United perdre ici. » Ces propos précis sont au cœur de l'enquête de la FA sur sa conduite.
Les difficultés se poursuivent pour les deux clubs
Le match nul à Craven Cottage a mis en lumière les difficultés persistantes des deux clubs en ce début de campagne de Premier League. Fulham occupe actuellement la 19e place du classement avec seulement deux points, après avoir obtenu des nuls contre Manchester United et Liverpool, tout en subissant trois défaites face à Crystal Palace, Sunderland et Chelsea.
La forme de Manchester United a été tout aussi irrégulière, l’équipe de Carrick n’ayant remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq premiers matches de championnat. Ce seul succès est intervenu contre le promu Ipswich Town, entre une défaite lors de la première journée contre Hull City, un match nul face à Everton et un revers douloureux dans le derby de Manchester.
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Des rendez-vous cruciaux à venir pour Arbeloa
À l’issue de la trêve internationale en cours, l’équipe d’Arbeloa retrouvera la Premier League avec un déplacement sur la pelouse d’Ipswich Town le 10 octobre. Fulham recevra ensuite Hull City à Craven Cottage le 17 octobre, tandis que l’entraîneur poursuit sa quête d’une première victoire en championnat cette saison.
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