Arbeloa n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitrage après le match nul 1-1 de Fulham contre Manchester United, suggérant que l’équipe arbitrale avait été influencée par les retombées du récent derby de Manchester. Fulham semblait se diriger vers une victoire mémorable jusqu’à ce que la frappe déviée de Matheus Cunha à la 89e minute sauve l’honneur de United.

Cependant, Arbeloa est resté furieux de la séquence d’événements ayant mené au but, l’arbitre Peter Bankes ayant accordé à United ce que l’entraîneur de Fulham a jugé être un coup franc « soft » sur la ligne médiane après un duel de Cesar Palacios sur Harry Maguire, à seulement 35 secondes de l’égalisation. L’Espagnol a affirmé que l’équipe arbitrale avait accordé « toutes les fautes » à United en réaction à la controverse entourant le but de la victoire accordé à tort à Erling Haaland à Old Trafford le week-end précédent.

S’exprimant au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Arbeloa a laissé entendre que les officiels cherchaient à compenser le but de la victoire controversé inscrit par Erling Haaland pour Manchester City contre United le week-end dernier. « Toutes les fautes étaient pour eux, a déclaré Arbeloa. Vous pouvez voir avant qu’ils marquent, la faute contre Maguire, c’est un gars qui fait 100 kilos. Chaque décision était pour eux. Et je le savais. Après le match contre Man City, ils ne laisseraient pas Manchester United perdre ici. Nous méritions un peu plus. Nous étions si proches. Tellement, tellement proches. Nous avons encore eu un peu de malchance. Nous savions que ce serait difficile contre cette grande équipe. Nous savions aussi ce qui s’est passé la semaine dernière. Nous avons vu ce que les arbitres ont fait pendant tout le match donc c’était un match difficile. Et nous avons eu de la malchance. »