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« Ils ne les auraient pas laissés perdre » : Alvaro Arbeloa accuse les arbitres de favoritisme envers Manchester United après le coup dur tardif de Fulham
Arbeloa laisse éclater sa colère contre l’arbitrage
Arbeloa n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitrage après le match nul 1-1 de Fulham contre Manchester United, suggérant que l’équipe arbitrale avait été influencée par les retombées du récent derby de Manchester. Fulham semblait se diriger vers une victoire mémorable jusqu’à ce que la frappe déviée de Matheus Cunha à la 89e minute sauve l’honneur de United.
Cependant, Arbeloa est resté furieux de la séquence d’événements ayant mené au but, l’arbitre Peter Bankes ayant accordé à United ce que l’entraîneur de Fulham a jugé être un coup franc « soft » sur la ligne médiane après un duel de Cesar Palacios sur Harry Maguire, à seulement 35 secondes de l’égalisation. L’Espagnol a affirmé que l’équipe arbitrale avait accordé « toutes les fautes » à United en réaction à la controverse entourant le but de la victoire accordé à tort à Erling Haaland à Old Trafford le week-end précédent.
S’exprimant au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Arbeloa a laissé entendre que les officiels cherchaient à compenser le but de la victoire controversé inscrit par Erling Haaland pour Manchester City contre United le week-end dernier. « Toutes les fautes étaient pour eux, a déclaré Arbeloa. Vous pouvez voir avant qu’ils marquent, la faute contre Maguire, c’est un gars qui fait 100 kilos. Chaque décision était pour eux. Et je le savais. Après le match contre Man City, ils ne laisseraient pas Manchester United perdre ici. Nous méritions un peu plus. Nous étions si proches. Tellement, tellement proches. Nous avons encore eu un peu de malchance. Nous savions que ce serait difficile contre cette grande équipe. Nous savions aussi ce qui s’est passé la semaine dernière. Nous avons vu ce que les arbitres ont fait pendant tout le match donc c’était un match difficile. Et nous avons eu de la malchance. »
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Clarté et sang-froid en conférence de presse
Au moment où Arbeloa s’est présenté à sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de Fulham, arrivé au club cet été après son départ du Real Madrid, semblait avoir pris la mesure de la portée de ses accusations précédentes.
« Mon anglais n’est pas très bon », a reconnu Arbeloa devant les journalistes. « Peut-être que je m’explique très mal et je préfère ne rien dire sur les arbitres parce qu’on ne sait jamais. Quand vous dites quelque chose que vous n’avez pas à dire, il vaut mieux rester calme, se concentrer sur la performance de mon équipe et sur le prochain match. Je ne suis pas vraiment content. Comme je l’ai dit, je dois rester concentré et mettre mon énergie dans toutes les choses que je dois améliorer. [Maguire] est un très grand gaillard et peut-être que ce n’était pas une faute. Mais ce n’est pas grave. Comme je l’ai dit, je préfère analyser le match, les joueurs, les systèmes, et c’est le mieux pour gagner. Vous savez, quand vous faites match nul dans un match comme ça, vous êtes peut-être un peu frustré. »
Les consultants se prononcent sur la faute de Maguire
Si Arbeloa estimait que son équipe avait été lésée, l’ancien capitaine de Manchester United Ashley Young n’était pas d’accord avec l’idée selon laquelle la faute sur Maguire n’existait pas. Young a soutenu que, si Maguire a bien utilisé sa présence physique, le contact de Cesar Palacios était illégal. « C’est clairement une faute », a déclaré Young à Sky Sports. « Palacios ne regarde pas le ballon, il percute directement le dos de Maguire. Je sais qu’il [Arbeloa] dit que Maguire fait 100 kg, mais il est intelligent, il attend qu’on commette la faute. »
Louis Saha, qui a représenté les deux clubs au cours de sa carrière de joueur, a lui aussi estimé que l’expérience avait joué un rôle majeur dans cette action. Il a souligné que Maguire avait été malin dans sa manière de se placer pour provoquer le contact du joueur de Fulham. « Oui. C’est peut-être léger, mais c’est là que certains joueurs ont de l’expérience, ils utilisent leur corps de la bonne manière. Dans sa position, il [Maguire] a senti qu’il ne pouvait pas contrôler le ballon, donc c’était un geste intelligent de la part de Maguire », a déclaré Saha lorsqu’on lui a demandé s’il y avait faute.
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Les deux équipes peinent à l’approche de la trêve internationale
Le match nul 1-1 ne fait guère retomber la pression sur aucune des deux équipes au classement de Premier League. Les hommes de Michael Carrick ont au moins évité une troisième défaite au terme d'une semaine éprouvante, mais ils abordent la trêve internationale bloqués à la 12e place, après avoir pris seulement cinq points lors de leurs cinq premiers matches, égalant leur pire début de saison en Premier League établi en 2014-2015.
Pour Fulham, ce point lui permet de rester 19e avec seulement deux points, toujours sans victoire et seulement devant Tottenham, lanterne rouge, à la différence de buts. Les deux équipes vont désormais tenter de se relancer pendant la trêve internationale, Fulham se déplaçant pour affronter Coventry City le 10 octobre, tandis que Manchester United recevra Tottenham à Old Trafford le même jour.
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