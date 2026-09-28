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Francesco TottiGetty Images
Yosua Arya
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« Ils ne l’auraient pas gagnée sans moi » : Francesco Totti fait une déclaration audacieuse sur le sacre de l’Italie à la Coupe du monde 2006

F. Totti
Italie
Coupe du monde
Roma
Serie A

Francesco Totti estime que l’Italie n’aurait pas remporté la Coupe du monde 2006 sans ses contributions essentielles sur le terrain. La légende de la Roma s’est récemment confiée sur ses problèmes de blessure pendant le tournoi, ses années au sommet en tant que professionnel, et son style de leadership unique.

  • Totti revient sur le plus grand triomphe de l’Italie

    Totti reste à jamais adoré dans la capitale italienne pour sa fidélité sans faille à la Roma. Cependant, le légendaire meneur de jeu estime que c’est la Coupe du monde 2006 qui a véritablement fait passer son statut à une dimension mondiale.

    S’exprimant auprès du Corriere dello Sport à l’occasion de son 50e anniversaire, Totti s’est confié sur ce tournoi historique en Allemagne. Il a admis que soulever le célèbre trophée avait transformé son héritage, le faisant passer d’icône purement romaine à grand nom du football international.

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    Une affirmation audacieuse concernant la finale

    Totti est certain que sa présence dans le groupe de Marcello Lippi a été le facteur décisif de leur succès final. Lors de son entretien récent, l'ancien attaquant a même partagé une théorie amusante sur la glorieuse campagne de sa nation.

    « Si je n'avais pas joué, ils ne l'auraient pas gagnée », a plaisanté Totti. « Cette Coupe du monde m'a donné la force d'être important aussi en dehors de Rome. Si je n'avais gagné qu'un Scudetto, deux Coppa Italia et deux Supercoupes d'Italie, je serais resté “à l'intérieur du périphérique”. Au lieu de ça, je l'ai gagnée et, même si j'étais à 40 %, j'ai apporté une grande contribution. Tout le monde ne gagne pas une Coupe du monde. »

  • Surmonter une grave blessure à la cheville

    L’affirmation de l’Italien, selon laquelle il ne jouait qu’à 40 % de sa condition physique, est loin d’être une exagération. Totti s’est fracturé la cheville gauche en février 2006, ce qui a nécessité une opération d’urgence et une course désespérée contre la montre pour être prêt à temps pour l’été.

    Malgré son évident manque de rythme, il a tout de même été titulaire lors de six des sept matches de l’Italie. Il a terminé la compétition avec un but et quatre passes décisives, soit le plus grand total de passes décisives. Cette domination totale correspondait à ce qu’il ressentait lui-même au sommet de sa forme physique et technique.

    « Entre 2001 et 2008, je me sentais vraiment bien, a-t-il souligné. J’étais “embarrassant” tellement je me sentais fort. »

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    Montrer l’exemple sur le terrain

    Malgré son génie indéniable, Totti était souvent critiqué pour ne pas être un leader vocal dans le vestiaire. Interrogé sur cette réputation qui lui colle à la peau depuis longtemps, le vainqueur de la Coupe du monde n’a pas contesté ces affirmations.

    « J’ai toujours estimé que seul le terrain comptait, a reconnu Totti. En dehors, tout le monde sait parler. On me disait : pourquoi tu ne dis rien à l’équipe avant le match ? Mais moi, je dois aller jouer au football, je dois prendre du plaisir. Je n’ai jamais ressenti de tension avant un match. »

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