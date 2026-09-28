Totti reste à jamais adoré dans la capitale italienne pour sa fidélité sans faille à la Roma. Cependant, le légendaire meneur de jeu estime que c’est la Coupe du monde 2006 qui a véritablement fait passer son statut à une dimension mondiale.

S’exprimant auprès du Corriere dello Sport à l’occasion de son 50e anniversaire, Totti s’est confié sur ce tournoi historique en Allemagne. Il a admis que soulever le célèbre trophée avait transformé son héritage, le faisant passer d’icône purement romaine à grand nom du football international.