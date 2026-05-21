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« Ils n’y connaissent rien au football ! » : la direction de l’Ajax déchirée par Francesco Farioli, l’entraîneur de Porto, qui explique pourquoi il a quitté le grand club néerlandais malgré une première saison prometteuse
Farioli se confie sur son départ tumultueux de l'Ajax
L’ancien entraîneur de l’Ajax, Farioli, a dévoilé les dysfonctionnements internes qui l’ont poussé à quitter le club néerlandais après une seule saison. Dans une interview accordée à ESPN, le technicien italien a dénoncé des luttes de pouvoir et un climat instable en coulisses, malgré un parcours sportif qui a mené l’Ajax aux portes du titre d’Eredivisie.
Selon lui, intrigues internes et luttes de pouvoir bloquaient toute progression. La course au titre s’est finalement effondrée en fin de saison, le club ayant dilapidé une position pourtant prometteuse lors des dernières journées. Depuis, l’Italien a pris les commandes de Porto et a immédiatement réussi son pari, décrochant le championnat dès sa première année au club.
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Farioli critique la direction de l'Ajax
Farioli a livré un constat sans appel sur l’ambiance régnant à l’Ajax. Selon l’ancien coach, les luttes de pouvoir internes menacent l’avenir à long terme du club. L’Italien s’interroge aussi sur la compétence des décideurs sportifs.
« C’est un club énorme, mais il y a tellement de jeux politiques, tellement d’intérêts politiques et de luttes intestines au sein du club », a expliqué Farioli. « Pour être honnête, cela ne va pas faire avancer le club et cela ne va pas l’aider à redevenir compétitif. Trop de décisions au sein du club sont prises par des personnes qui n’ont absolument aucune connaissance du football. Cela a tellement ralenti les choses. »
L'instabilité d'Ajax continue de susciter des critiques
En fin de compte, la combinaison des luttes de pouvoir internes et du manque de vision footballistique de la direction a rendu impossible pour Farioli d'envisager un avenir à long terme à l'Ajax. Malgré son travail au sein du club, l'entraîneur a estimé qu'il n'avait d'autre choix que de se retirer du projet avant d'être entraîné dans le chaos administratif du club.
« De mon point de vue, il m’était impossible de travailler dans ces conditions », a-t-il expliqué. « Avec mes proches à l’Ajax, j’ai constaté à quel point il est difficile d’établir de bonnes relations au sein d’un club aussi grand. »
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Quelle est la suite ?
Après avoir mené Porto au titre de champion du Portugal, Farioli va désormais se concentrer sur le renforcement de son effectif pendant le mercato estival. Le défenseur d'Arsenal Jakub Kiwior a été transféré définitivement au club, tandis que Sky a récemment rapporté que les Dragons s'intéressaient à la star du FC Barcelone Robert Lewandowski.