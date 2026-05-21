« Ils n’y connaissent rien au football ! » : la direction de l’Ajax déchirée par Francesco Farioli, l’entraîneur de Porto, qui explique pourquoi il a quitté le grand club néerlandais malgré une première saison prometteuse

L’ancien entraîneur de l’Ajax, Farioli, a dévoilé les dysfonctionnements internes qui l’ont poussé à quitter le club néerlandais après une seule saison. Dans une interview accordée à ESPN, le technicien italien a dénoncé des luttes de pouvoir et un climat instable en coulisses, malgré un parcours sportif qui a mené l’Ajax aux portes du titre d’Eredivisie.

Selon lui, intrigues internes et luttes de pouvoir bloquaient toute progression. La course au titre s’est finalement effondrée en fin de saison, le club ayant dilapidé une position pourtant prometteuse lors des dernières journées. Depuis, l’Italien a pris les commandes de Porto et a immédiatement réussi son pari, décrochant le championnat dès sa première année au club.