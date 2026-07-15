Selon les experts, cet échec est principalement attribué à un manque de discipline tactique et à une certaine absence d’humilité. Kramer, en particulier, a exclu toute responsabilité liée à des lacunes physiques ou à un manque d’engagement de la part des joueurs.
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« Ils n'ont tout simplement pas envie de s'entraîner » : un champion du monde allemand lance une accusation explosive à l'encontre de l'équipe de France
« On ne peut rien reprocher à la France. Ils étaient tous motivés, ils ont couru », a souligné le joueur de 33 ans, en évoquant les bonnes statistiques de course de l'équipe. Le problème des Français résiderait plutôt dans leur comportement tactique collectif en défense.
Pour Kramer, la différence majeure se situe ailleurs : en demi-finale, les Bleus n’ont pas réussi à jouer en tant qu’équipe cohérente. « La grande différence, c’est qu’ils ne jouent pas ensemble », a conclu l’expert de la ZDF.
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Kramer à propos de la France : « Ils n'ont pas envie de s'entraîner »
L’encadrement d’un tel groupe d’individualités constitue un défi majeur pour le staff technique. Kramer analyse : « Il faut gérer cette bande de garnements. Quand on dispose de joueurs de classe mondiale comme Dembélé ou Mbappé, la principale mission de l’entraîneur est sans doute de maintenir leur motivation. »
Le champion du monde 2014 a ensuite pointé du doigt le manque d’engagement défensif de l’attaque : « On voit aujourd’hui, chez les Français, dans leur comportement au démarrage, que l’Espagne peut jouer indéfiniment contre eux. Non pas parce qu’ils ne veulent pas, mais parce qu’ils n’ont tout simplement pas envie de s’entraîner, et qu’on ne peut donc pas mettre ça au point. »
Un clin d’œil à l’Espagne : humilité et gratitude à l’égard de de la Fuente
L’ancien entraîneur de Fribourg, Christian Streich, a appuyé l’analyse de Kramer en prenant pour exemple l’équipe d’Espagne, qui, contrairement à la sélection française de stars, a fonctionné comme un véritable collectif. C’est surtout la discipline défensive des attaquants espagnols qui a forcé l’admiration de ce vieux briscard de la Bundesliga : « La manière dont l’Espagne a défendu aujourd’hui, la façon dont un Lamine Yamal, qui doit bien sûr le faire, Baena et Oyarzabal ont défendu – chaque fois que les Français vous tournaient le dos, ils se lançaient dans le pressing. À chaque fois. »
Pour Streich, l’écart se creuse surtout dans la solidité structurelle et l’histoire des deux sélections : tandis que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a façonné la plupart de ses joueurs dès les équipes de jeunes, le groupe français s’apparente à un simple rassemblement de stars aux egos affirmés.
Cette continuité influence directement la relation entre le sélectionneur et ses joueurs. Streich s’est ainsi extasié sur le lien entre les Espagnols et leur entraîneur : « Ils font preuve d’humilité envers l’entraîneur, de gratitude, parce qu’il les a fait progresser. Et là, c’est une autre histoire. »
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L'Espagne a éclaté le rêve français en Coupe du monde
Le rêve français d'une troisième finale consécutive s'est envolé mardi soir. Après la victoire méritée 2-0 d'une équipe espagnole redoutable, il ne reste plus à l'équipe tricolore que le match pour la troisième place. La « Furia Roja », quant à elle, affrontera en finale dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale, qui opposera mercredi soir (21 h) l'Angleterre à l'Argentine, tenante du titre.
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