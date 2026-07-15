L’ancien entraîneur de Fribourg, Christian Streich, a appuyé l’analyse de Kramer en prenant pour exemple l’équipe d’Espagne, qui, contrairement à la sélection française de stars, a fonctionné comme un véritable collectif. C’est surtout la discipline défensive des attaquants espagnols qui a forcé l’admiration de ce vieux briscard de la Bundesliga : « La manière dont l’Espagne a défendu aujourd’hui, la façon dont un Lamine Yamal, qui doit bien sûr le faire, Baena et Oyarzabal ont défendu – chaque fois que les Français vous tournaient le dos, ils se lançaient dans le pressing. À chaque fois. »

Pour Streich, l’écart se creuse surtout dans la solidité structurelle et l’histoire des deux sélections : tandis que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a façonné la plupart de ses joueurs dès les équipes de jeunes, le groupe français s’apparente à un simple rassemblement de stars aux egos affirmés.

Cette continuité influence directement la relation entre le sélectionneur et ses joueurs. Streich s’est ainsi extasié sur le lien entre les Espagnols et leur entraîneur : « Ils font preuve d’humilité envers l’entraîneur, de gratitude, parce qu’il les a fait progresser. Et là, c’est une autre histoire. »