« Ils n'ont rien de beau » - Arsenal démoli par Alan Pardew, l'ancien entraîneur de West Ham, qui affirme que le titre de champion de Premier League des Gunners serait « assorti d'un astérisque »
Arsenal se rapproche du titre de Premier League
La victoire à l'Amex Stadium, assurée par un but précoce de Bukayo Saka, a été marquée par une défense solide et ce que les critiques appellent les « arts obscurs ». Arsenal n'a réussi que deux tirs cadrés contre les Seagulls et a enregistré un taux de précision de passes de 70,9 %, son plus bas niveau depuis plus de cinq ans. Avec le match nul 2-2 de Manchester City contre Nottingham Forest, le titre est désormais entre les mains des Gunners, mais leur approche est devenue un sujet de discussion majeur.
« Rien de beau » dans la victoire d'Arsenal
S'exprimant sur talkSPORT, Pardew a critiqué les leaders actuels du championnat pour leur recours excessif à la ruse. « Quand je les observe avec mon regard d'entraîneur de football, je trouve qu'ils sont très professionnels. Ils utilisent toutes les ruses possibles pour atteindre leur but », a-t-il fait remarquer. Il a ensuite suggéré que le style pragmatique des Gunners mériterait une mention spéciale dans les livres d'histoire s'ils remportaient le trophée en mai. « Il y aura un astérisque à côté de leur nom, car il suffit de les regarder... pour se dire que ce n'est qu'une démonstration fonctionnelle. Ils sont bons, ils sont forts, ils sont puissants. Mais ils n'ont rien de beau. C'est la vérité. »
Hurzeler fulmine contre les arts obscurs
Le manager de Brighton, Fabian Hurzeler, a fait écho aux frustrations de Pardew, accusant Arsenal d'avoir cyniquement fait perdre du temps, ruinant délibérément le rythme du match. Déplorant que « seule une équipe ait essayé de jouer au football », il a expliqué : « Je pense que nous avons essayé de jouer au football et c'est ce que nous défendons. Il n'est pas facile de trouver son rythme face à un adversaire qui cherche uniquement à faire perdre du temps... Une seule équipe a essayé de jouer au football aujourd'hui. Je pense que les statistiques ne mentent jamais. Nous n'avons concédé qu'un seul tir au but. Nous n'avons pas été très efficaces. Dans le dernier tiers, nous aurions dû créer plus d'occasions. »
Interrogé sur les commentaires « astérisqués » de Pardew, Hurzeler a choisi de se concentrer sur l'évolution de son équipe, tout en notant que les fins d'Arsenal justifieraient probablement les moyens aux yeux du public. « Je pense que chacun devrait juger par lui-même », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas perdre trop de temps à parler d'Arsenal, car j'ai fait valoir mon point de vue. Voyons donc comment se dérouleront les neuf prochains matchs. »
Arsenal remporte sa 10e victoire par un écart d'un seul but
Malgré les critiques esthétiques, Arteta a indéniablement construit une machine à gagner très efficace. Les Gunners ont désormais remporté 10 matchs de Premier League par un seul but cette saison et affichent 14 clean sheets, leur meilleur bilan défensif à ce stade depuis 20 ans. Cette défense de fer leur a même permis de survivre à la blessure de William Saliba avant le match contre Brighton. Alors que les rivaux et les experts débattent pour savoir si les résultats doivent primer sur le style, la priorité d'Arsenal est claire. Pour le club du nord de Londres, le plus beau sera sans aucun doute de remporter le trophée en mai, quelle que soit la manière dont il l'aura obtenu.
