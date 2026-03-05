« Ils n'ont rien de beau » - Arsenal démoli par Alan Pardew, l'ancien entraîneur de West Ham, qui affirme que le titre de champion de Premier League des Gunners serait « assorti d'un astérisque »

Le manager de Brighton, Fabian Hurzeler, a fait écho aux frustrations de Pardew, accusant Arsenal d'avoir cyniquement fait perdre du temps, ruinant délibérément le rythme du match. Déplorant que « seule une équipe ait essayé de jouer au football », il a expliqué : « Je pense que nous avons essayé de jouer au football et c'est ce que nous défendons. Il n'est pas facile de trouver son rythme face à un adversaire qui cherche uniquement à faire perdre du temps... Une seule équipe a essayé de jouer au football aujourd'hui. Je pense que les statistiques ne mentent jamais. Nous n'avons concédé qu'un seul tir au but. Nous n'avons pas été très efficaces. Dans le dernier tiers, nous aurions dû créer plus d'occasions. »

Interrogé sur les commentaires « astérisqués » de Pardew, Hurzeler a choisi de se concentrer sur l'évolution de son équipe, tout en notant que les fins d'Arsenal justifieraient probablement les moyens aux yeux du public. « Je pense que chacun devrait juger par lui-même », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas perdre trop de temps à parler d'Arsenal, car j'ai fait valoir mon point de vue. Voyons donc comment se dérouleront les neuf prochains matchs. »