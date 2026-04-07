L'ancien international a justifié son scepticisme quant aux chances des Blancos de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions principalement par les départs de joueurs de renom que les Madrilènes ont dû subir ces dernières années.
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« Ils n'ont plus ces deux joueurs » : le Real Madrid n'a-t-il aucune chance dans ce choc de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich ?
« Le Real Madrid a toujours eu des joueurs qui ne couraient pas beaucoup. Les grandes équipes comme le Bayern Munich prennent le jeu à leur compte », a expliqué Kramer avant le coup d'envoi, en tant qu'expert sur Prime Video. « Mais ce sont ensuite (Toni) Kroos et (Luka) Modric qui ont renversé la situation en leur faveur. Et tout à coup, un match qui semblait inéluctable bascule. »
Mais aujourd’hui, Kroos et Modric ne sont plus sous contrat avec les Merengues, ce qui constitue un avantage décisif pour le champion allemand. « Ils n’ont plus ces deux joueurs et c’est pourquoi je pense que le Real Madrid va se retrouver aujourd’hui dans une sorte de cercle vicieux. Le Bayern va enchaîner les vagues et ils ne pourront tout simplement pas s’en sortir. »
Certes, le Real dispose toujours d’un effectif solide, notamment en attaque, mais ces joueurs ne peuvent pas décider d’un match à eux seuls, selon Kramer : « Je l’ai déjà dit il y a un an et demi : avec toutes les grandes stars qu’ils ont, le Real Madrid ne gagne plus de grands matchs, et je maintiens cette affirmation. »
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Hummels souligne l'importance de Thibaut Courtois
Ces propos ont reçu un soutien « à 100 % » de la part de son collègue expert Mats Hummels, qui a également mis en avant un autre joueur : « Un facteur décisif ces dernières années a tout simplement été Thibaut Courtois, qui a permis à l'équipe de remporter de nombreux matchs et titres. Il n'a pas reçu suffisamment de reconnaissance pour cela. Je dirais qu'il a déjà fait basculer au moins deux finales à lui seul, sans compter les tours précédents. »
Courtois est certes toujours sous contrat avec le Real, mais il manquera les deux matchs de Ligue des champions contre le Bayern en raison d’une déchirure musculaire. À sa place, c’est son remplaçant Andriy Lunin qui gardera les cages des Blancos, mais Hummels ne le considère pas au niveau du Belge : « Lunin n’est pas un mauvais gardien, mais il n’a pas cette qualité. Un gardien qui te maintient dans le match vaut tellement. »