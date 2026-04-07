« Ils n'ont plus ces deux joueurs » : le Real Madrid n'a-t-il aucune chance dans ce choc de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich ?

« Le Real Madrid a toujours eu des joueurs qui ne couraient pas beaucoup. Les grandes équipes comme le Bayern Munich prennent le jeu à leur compte », a expliqué Kramer avant le coup d'envoi, en tant qu'expert sur Prime Video. « Mais ce sont ensuite (Toni) Kroos et (Luka) Modric qui ont renversé la situation en leur faveur. Et tout à coup, un match qui semblait inéluctable bascule. »

Mais aujourd’hui, Kroos et Modric ne sont plus sous contrat avec les Merengues, ce qui constitue un avantage décisif pour le champion allemand. « Ils n’ont plus ces deux joueurs et c’est pourquoi je pense que le Real Madrid va se retrouver aujourd’hui dans une sorte de cercle vicieux. Le Bayern va enchaîner les vagues et ils ne pourront tout simplement pas s’en sortir. »

Certes, le Real dispose toujours d’un effectif solide, notamment en attaque, mais ces joueurs ne peuvent pas décider d’un match à eux seuls, selon Kramer : « Je l’ai déjà dit il y a un an et demi : avec toutes les grandes stars qu’ils ont, le Real Madrid ne gagne plus de grands matchs, et je maintiens cette affirmation. »