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« Ils n’ont pas de rivaux ! » : Radja Nainggolan fait une prédiction audacieuse sur l’Inter avant le choc contre la Roma
Nainggolan désigne l’Inter comme favori pour le test de l’Olimpico
Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien milieu de terrain de l'Inter et de la Roma, Radja Nainggolan, a présenté le choc de Serie A à venir entre la Roma et l'Inter Milan, qualifiant les champions visiteurs d'équipe clairement à battre dans la course au titre. Il a mis en avant la profondeur de l'effectif de Cristian Chivu et sa récente expérience des finales européennes comme des facteurs décisifs.
Cependant, l'ancien international belge a insisté sur le fait que ce match constitue le test ultime pour l'équipe en pleine évolution de Gian Piero Gasperini.
« L'Inter est aujourd'hui une équipe bien construite, elle a atteint deux finales de Ligue des champions et dispose de remplaçants importants », a déclaré Nainggolan dans un entretien publié par La Gazzetta dello Sport. « Le Scudetto que Naples a remporté il y a deux saisons, c'est l'Inter qui l'a perdu, à mon avis. Aujourd'hui, ils n'ont pas de rivaux, mais respecter son adversaire ne veut pas dire ne pas attaquer. »
- Getty Images Sport
La pression sur le gardien et la menace Dybala sous le feu des projecteurs
Nainggolan a identifié la stabilité défensive et la forme du gardien comme des éléments cruciaux qui pourraient faire basculer le match au Stadio Olimpico. Il a salué la régularité de Mile Svilar à la Roma, tout en avertissant que le gardien de l’Inter Josep Martinez fait face à une immense pression pour sa première saison comme titulaire après des erreurs récentes.
Le milieu de terrain a également désigné Paulo Dybala comme le joueur le plus à même de décider de l’issue de la rencontre pour les hôtes.
« Svilar a très bien fait les choses l’année dernière et il le confirme, tandis que Martinez vit sa première année comme titulaire et on sent la pression, a noté Nainggolan. Dybala peut faire la différence dans ce genre de matches, c’est un joueur fantastique. »
Les dilemmes défensifs auxquels Gasperini est confronté face à Lautaro
Évoquant la mise en place tactique de Gasperini, Nainggolan a exhorté l’entraîneur de la Roma à privilégier la solidité défensive au moment de choisir un défenseur central chargé de marquer le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez. Il a mis en garde contre le fait de prendre des risques avec des options encore peu éprouvées lors d’affiches de ce calibre.
Le Belge a également salué l’évolution tactique de la Roma, soulignant les projections vers l’avant de Gianluca Mancini comme une arme clé.
« Ndicka ou Balerdi ? Tous les défenseurs de la Roma sont performants, mais pour un match comme celui-ci et contre un adversaire aussi fort, aligner Balerdi peut être risqué, a expliqué Nainggolan. Je jouerais avec ceux qui offrent le plus de stabilité. »
- aal.photo
L’attachement persistant à Rome en toile de fond d’un duel à haut risque
Tout en se concentrant avant tout sur la bataille tactique, Nainggolan a admis que son lien émotionnel durable avec la Roma rend le visionnage de ces affiches particulier. Le milieu de terrain du Patro Eisden a rappelé comment les mensonges de dirigeants du club ont forcé son départ vers l’Inter en 2018, alors qu’il avait auparavant rejeté des offres de Chelsea et de Chine pour rester.
Il a exprimé son admiration pour le style offensif de Gasperini, notant qu’il aurait adoré évoluer aux côtés de l’attaquant Donyell Malen dans le système actuel.
Le prochain choc promet un scénario à haute intensité, alors que la Roma cherche à dépasser ses limites passées face au leader du championnat.
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