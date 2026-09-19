Selon La Gazzetta dello Sport, l'ancien milieu de terrain de l'Inter et de la Roma, Radja Nainggolan, a présenté le choc de Serie A à venir entre la Roma et l'Inter Milan, qualifiant les champions visiteurs d'équipe clairement à battre dans la course au titre. Il a mis en avant la profondeur de l'effectif de Cristian Chivu et sa récente expérience des finales européennes comme des facteurs décisifs.

Cependant, l'ancien international belge a insisté sur le fait que ce match constitue le test ultime pour l'équipe en pleine évolution de Gian Piero Gasperini.

« L'Inter est aujourd'hui une équipe bien construite, elle a atteint deux finales de Ligue des champions et dispose de remplaçants importants », a déclaré Nainggolan dans un entretien publié par La Gazzetta dello Sport. « Le Scudetto que Naples a remporté il y a deux saisons, c'est l'Inter qui l'a perdu, à mon avis. Aujourd'hui, ils n'ont pas de rivaux, mais respecter son adversaire ne veut pas dire ne pas attaquer. »