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« Ils n'ont jamais semblé maîtriser la situation » : Casemiro et Gabriel critiqués pour leurs performances décevantes lors du match nul du Brésil contre le Maroc en Coupe du monde
Shearer critique sévèrement une star d’Arsenal qu’il juge « peu convaincante ».
La légende anglaise Alan Shearer n’a pas mâché ses mots pour critiquer la performance de Gabriel lors de ses débuts en Coupe du monde. Le défenseur d’Arsenal a semblé en difficulté pour suivre le rythme du match, se retrouvant souvent hors de position. À la 21e minute, un manque de communication dans la charnière centrale a permis au Maroc de prendre l’avantage de manière inattendue. Ismael Saibari a profité de la confusion entre Gabriel, Marquinhos et le gardien de Liverpool Alisson Becker pour expédier une frappe astucieuse dans les filets depuis l’extérieur de la surface.
Consultant pour la BBC, l’ancien buteur a pointé du doigt un manque de cohésion : « Gabriel a semblé peu sûr de lui aujourd’hui. À deux ou trois reprises, le ballon est sorti et j’ai pensé qu’il aurait pu aller le chercher, mais il ne l’a pas fait. Il a été lent. Surtout sur le but en première mi-temps, l’écart entre lui et Marquinhos était énorme. »
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Casemiro a été remplacé, symptôme des difficultés actuelles du milieu de terrain.
La défense n’était pas la seule pointée du doigt : l’ancien milieu de Liverpool et du Brésil, Lucas Leiva, a exprimé des réserves sur l’équilibre de l’équipe. Casemiro a fait les frais d’un milieu déséquilibré et a été remplacé à la mi-temps après une première période difficile.
« Avant la rencontre, nous avons insisté sur l’équilibre. Le Brésil n’a jamais contrôlé le milieu de terrain, Casemiro a souffert, d’où son remplacement à la mi-temps », a expliqué Lucas à CBS Sports. « Offensivement, la Seleção n’a jamais été menaçante, elle n’a pas créé assez d’occasions. Bref, une prestation globale décevante : le collectif manquait d’équilibre. »
Ancelotti admet avoir ressenti une certaine nervosité lors du premier match.
En conférence de presse, Carlo Ancelotti a reconnu les lacunes de son équipe, suggérant que la pression du match d’ouverture avait pesé sur ses joueurs. Les Marocains ont ouvert le score tôt, mais le Brésilien Vinicius Jr a égalisé juste avant la mi-temps.
Revenant sur la rencontre, l’entraîneur a analysé : « Je pense que nous n’avons pas bien démarré le match, l’équipe était un peu inquiète, nous avons perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels. La première mi-temps n’était pas bonne. Ça s’est amélioré en deuxième mi-temps, c’est un match difficile car le Maroc est une bonne équipe. Un peu d’anxiété, je pense. En début de match, ils [le Maroc] échappaient à la pression et effectuaient des transitions dangereuses. Nous aurions pu mieux contrôler le jeu. »
- AFP
L'avenir du football brésilien
Après la victoire de l’Écosse, le Brésil est sous pression pour terminer en tête du groupe C. La Seleção doit donc rapidement se remettre en selle et corriger ses problèmes avant son deuxième match. Le Brésil affrontera Haïti lors de son prochain match de Coupe du monde, le 19 juin à Philadelphie ; tout résultat autre qu’une victoire convaincante ne fera qu’intensifier la pression sur Ancelotti. Dans le même temps, le Maroc défiera l’Écosse à Foxborough pour préserver ses chances d’atteindre les sommets de la compétition estivale, comme il l’avait fait quatre ans auparavant.