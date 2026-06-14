« Ils n'ont jamais semblé maîtriser la situation » : Casemiro et Gabriel critiqués pour leurs performances décevantes lors du match nul du Brésil contre le Maroc en Coupe du monde

La légende anglaise Alan Shearer n’a pas mâché ses mots pour critiquer la performance de Gabriel lors de ses débuts en Coupe du monde. Le défenseur d’Arsenal a semblé en difficulté pour suivre le rythme du match, se retrouvant souvent hors de position. À la 21e minute, un manque de communication dans la charnière centrale a permis au Maroc de prendre l’avantage de manière inattendue. Ismael Saibari a profité de la confusion entre Gabriel, Marquinhos et le gardien de Liverpool Alisson Becker pour expédier une frappe astucieuse dans les filets depuis l’extérieur de la surface.

Consultant pour la BBC, l’ancien buteur a pointé du doigt un manque de cohésion : « Gabriel a semblé peu sûr de lui aujourd’hui. À deux ou trois reprises, le ballon est sorti et j’ai pensé qu’il aurait pu aller le chercher, mais il ne l’a pas fait. Il a été lent. Surtout sur le but en première mi-temps, l’écart entre lui et Marquinhos était énorme. »