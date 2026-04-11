« Ils mentent ! » : Furieux, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, lance une attaque cinglante contre la FIFA et l’UEFA tout en réclamant des changements de règles « à la manière du basket »

Poursuivant sa critique du calendrier international, De Laurentiis a affirmé que les clubs étaient exploités par les équipes nationales. Il a proposé de réduire drastiquement le nombre de matchs en milieu de saison pour ne conserver qu’une seule fenêtre internationale de deux mois, tout en exigeant que les fédérations paient pour avoir le privilège d’utiliser les ressources des clubs.

Le président du Napoli s’est montré particulièrement virulent au sujet de l’assurance des joueurs, déclarant : « Je voudrais savoir pourquoi il n’y a pas d’assurance si un joueur se blesse avec l’équipe nationale. Pourquoi l’UEFA et la FIFA ne la mettent-elles pas en place ? Si un joueur est absent un mois, ils doivent indemniser le club ; si l’indisponibilité dure un an, ils doivent rembourser le coût d’un remplaçant de même niveau. Pour De Laurentiis, le principe est simple : « S’ils veulent nos joueurs, qu’ils les paient. » Il illustre son propos par un exemple chiffré : « Si le salaire annuel est de 10 millions, pour un mois de sélection, ils doivent me verser un million. » Pourquoi devrais-je les leur céder gratuitement ? Ils sont ma propriété, pas la leur. Il est trop facile pour eux de prélever quinze joueurs sans les payer, ou de toucher de l’argent sous la table d’agents pour les convoquer en sélection. Ce n’est pas professionnel, mais c’est pourtant ce qui se passe en Italie. »