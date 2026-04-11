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« Ils mentent ! » : Furieux, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, lance une attaque cinglante contre la FIFA et l’UEFA tout en réclamant des changements de règles « à la manière du basket »
Des accusations de malhonnêteté au plus haut niveau
De Laurentiis n’a jamais fui la controverse. Dans une récente interview accordée à CBS, le propriétaire du Napoli a vertement critiqué la FIFA et l’UEFA, accusant les instances de s’accaparer les colossales recettes des grands tournois internationaux au détriment des clubs.
« Ils gagnent trop d’argent, alors que ces revenus devraient revenir aux clubs et non aux fédérations », a-t-il déclaré. « Ils prétendent redistribuer les richesses, mais ce n’est pas le cas. Ils mentent, ils ne disent pas la vérité. » Le producteur de cinéma devenu magnat du football estime que le rapport de force actuel est déséquilibré au détriment des investisseurs qui paient les salaires des joueurs.
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Demandes d'indemnisation au niveau international
Poursuivant sa critique du calendrier international, De Laurentiis a affirmé que les clubs étaient exploités par les équipes nationales. Il a proposé de réduire drastiquement le nombre de matchs en milieu de saison pour ne conserver qu’une seule fenêtre internationale de deux mois, tout en exigeant que les fédérations paient pour avoir le privilège d’utiliser les ressources des clubs.
Le président du Napoli s’est montré particulièrement virulent au sujet de l’assurance des joueurs, déclarant : « Je voudrais savoir pourquoi il n’y a pas d’assurance si un joueur se blesse avec l’équipe nationale. Pourquoi l’UEFA et la FIFA ne la mettent-elles pas en place ? Si un joueur est absent un mois, ils doivent indemniser le club ; si l’indisponibilité dure un an, ils doivent rembourser le coût d’un remplaçant de même niveau. Pour De Laurentiis, le principe est simple : « S’ils veulent nos joueurs, qu’ils les paient. » Il illustre son propos par un exemple chiffré : « Si le salaire annuel est de 10 millions, pour un mois de sélection, ils doivent me verser un million. » Pourquoi devrais-je les leur céder gratuitement ? Ils sont ma propriété, pas la leur. Il est trop facile pour eux de prélever quinze joueurs sans les payer, ou de toucher de l’argent sous la table d’agents pour les convoquer en sélection. Ce n’est pas professionnel, mais c’est pourtant ce qui se passe en Italie. »
Temps de jeu effectif et influence du basket-ball
Au-delà des différends financiers, De Laurentiis estime que le spectacle sur le terrain ne parvient pas à capter l’attention de la génération Z. Pour y remédier, il propose un changement radical du format des matchs : abandonner les mi-temps traditionnelles de 45 minutes au profit d’un système proche de celui de la NBA.
« Nous devons tout repenser : les jeunes ont grandi avec leur téléphone, ils sont rapides, passionnés mais impatients », a-t-il expliqué. « Ils ne regardent un match de deux heures que s’ils sont au stade. Nous pourrions diviser les mi-temps en deux périodes de 25 minutes chacune, avec du temps effectif à l’image du basket ! Aujourd’hui, dans le football, ce sont les arbitres qui décident du temps de récupération. Je me bats contre la FIGC car il règne une certaine anarchie chez les arbitres. Ce n’est pas bon, surtout pour le sport ! Le football est une industrie et ils ne le comprennent pas. Nous investissons tellement d’argent, trop de gens parlent. »
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Une nouvelle vision pour la FIGC
À l’approche des élections de la Fédération italienne de football (FIGC), Aurelio De Laurentiis a défendu l’idée d’un dirigeant issu du monde politique plutôt que d’un ancien joueur, estimant indispensable de pouvoir négocier avec l’État des réformes fiscales et administratives vitales pour le système. Il a par ailleurs dénoncé l’influence des agents, qu’il considère comme de simples prestataires réclamant des honoraires astronomiques sans pour autant épauler les joueurs dès que surgissent de véritables problèmes.
« Nous n’avons pas besoin d’un ancien joueur ; il nous faut quelqu’un de capable de porter notre voix auprès du gouvernement pour obtenir ce que nous n’avons jamais eu », a-t-il déclaré. « Nous devons travailler main dans la main : pour résoudre les problèmes fiscaux et bureaucratiques, vous devez nous épauler. Nous avons besoin de personnalités crédibles, capables de dialoguer avec les ministres et de trouver des solutions. [Gabriele] Gravina cherchait à se protéger ; [Gennaro] Gattuso ne savait pas où aller ni quoi dire. C’est angoissant. Il faut être détendu ; pour réussir, il faut être détendu. »