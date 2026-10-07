« Ils me surprennent même moi ! » : Luis de la Fuente fait un aveu honnête après la remontée de l'Espagne

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a reconnu que ses joueurs continuaient de dépasser ses attentes élevées après avoir renversé un déficit de 1-0 pour battre la Croatie 2-1. Malgré l’ouverture du score rapide d’Ivan Perisic de la tête, l’Espagne a dominé la seconde période au Stadion Poljud pour porter à 43 sa série de matches consécutifs sans défaite.

De la Fuente a salué le sang-froid de son équipe dans l’atmosphère intimidante de Split.

« Ils sont des footballeurs fantastiques et ils ne cessent jamais de se battre », a déclaré de la Fuente à Teledeporte. « Ils me surprennent parfois même moi, je serai le premier à l’admettre. »