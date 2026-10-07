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« Ils me surprennent même moi ! » : Luis de la Fuente fait un aveu honnête après la remontée de l'Espagne
De la Fuente impressionné par l’esprit combatif de son groupe
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a reconnu que ses joueurs continuaient de dépasser ses attentes élevées après avoir renversé un déficit de 1-0 pour battre la Croatie 2-1. Malgré l’ouverture du score rapide d’Ivan Perisic de la tête, l’Espagne a dominé la seconde période au Stadion Poljud pour porter à 43 sa série de matches consécutifs sans défaite.
De la Fuente a salué le sang-froid de son équipe dans l’atmosphère intimidante de Split.
« Ils sont des footballeurs fantastiques et ils ne cessent jamais de se battre », a déclaré de la Fuente à Teledeporte. « Ils me surprennent parfois même moi, je serai le premier à l’admettre. »
- Pixsell
L’entraîneur détaille la maîtrise tactique en seconde période
Le sélectionneur espagnol a expliqué que la patience était essentielle pour venir à bout d’un bloc défensif croate agressif. « C’est exactement le type de match auquel nous nous attendions. La Croatie est une grande équipe avec beaucoup de prestige », a noté de la Fuente.
« Nous avons dû rester au contact et les user. En seconde période, nous avons maîtrisé les choses, même s’ils ont encore créé deux ou trois situations dangereuses en contre, ce qui est normal. »
« Dans une ambiance comme celle que vous venez de voir, nous avons réussi à nous élever au-dessus de cela. C’est une victoire d’un immense mérite. »
Hommage appuyé au héros du match, Merino
De la Fuente a réservé des éloges particuliers à Mikel Merino, entré à la mi-temps, dont le doublé a scellé la victoire. « Mikel Merino est l’un des meilleurs au monde à son poste. Il a la qualité pour jouer dans n’importe quelle équipe et, bien sûr, il peut jouer n’importe quel match », a déclaré le sélectionneur.
« Il comprend très bien ces moments d’un match. Il a ce don pour marquer des buts, et des buts importants aussi. »
« Nous apprécions vraiment l’attitude qu’il affiche toujours. »
- MN Press Photo
Les championnes du monde se qualifient pour les quarts de finale
Cette victoire a confirmé la place de l’Espagne en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027, alors qu’il lui reste encore des matches à disputer. De la Fuente a affiché une confiance absolue dans la capacité de son groupe à maintenir ses standards de champion du monde.
« J’étais convaincu que nous allions renverser le match », a conclu De la Fuente.
L’Espagne tentera de prolonger sa série de 43 matches sans défaite lors de la fenêtre internationale de décembre.
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