Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a révélé des coulisses choquantes de sa carrière, notamment les insultes racistes dont il a été victime après avoir raté un penalty décisif. Il a également évoqué les critiques, ses relations sur le terrain et même des anecdotes amusantes qu'il a vécues à Madrid.
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« Ils m'ont traité de singe et j'étais comme mort... » Mbappé revient sur un moment sombre et partage ses souvenirs de la Coupe du monde avec Hakimi
Une séance de boxe avec les journalistes
Dans des propos rapportés par le journal Marca, la star française s'est exprimée sans détours, affirmant : « J'en ai assez des interviews. Le journaliste est là pour vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire, et vous ne voulez pas dire ce qu'il veut entendre. C'est un peu comme un combat de boxe. »
Je défends un peu
Mbappé a évoqué les critiques dont il fait l'objet concernant ses performances défensives depuis son arrivée au Real Madrid, déclarant : « Je suis un joueur qui défend un peu moins que les autres, et parfois, cela peut poser problème. »
Il a ajouté : « C'est vrai que je le fais moins, mais j'ai l'impression que lorsque je le fais, cela a un réel impact sur l'équipe. Au Real Madrid, quand je le fais, on voit que tout le monde fait de même. »
Il a poursuivi : « On me critique pour ça, mais ça ne me dérange pas car c'est une critique constructive. »
« On m'a traité de singe »
La star française est revenue sur l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, après avoir manqué le penalty décisif face à la Suisse lors de l'Euro 2020, en déclarant : « Je voulais quitter l'équipe de France. J'ai réalisé que j'avais placé la France très haut dans mes priorités, mais dès que j'ai raté ce penalty, beaucoup ont commencé à me traiter de singe et à m'insulter. Je me suis demandé : est-ce pour ces gens-là que je me bats sur le terrain ? »
Il a poursuivi : « J’ai vécu mes vacances après ça comme un mort-vivant, j’étais tombé de très haut, car mon premier tournoi avec la France avait été la Coupe du monde 2018, je l’avais remportée et j’étais considéré comme un héros national, alors que j’étais encore jeune. Puis, lors du tournoi suivant, on te jette ça à la figure. C’est difficile. »
Il a révélé s’être rendu chez le président de la Fédération française pour lui faire part de son souhait de ne plus revenir en équipe nationale, avant de recevoir une réponse catégorique : « Tu crois vraiment que je vais te laisser quitter ce bureau ? ».
Hakimi et la Coupe du monde… Une amitié mise à l'épreuve
Il a également évoqué l'ambiance de la Coupe du monde 2022, notamment avec son ami marocain Achraf Hakimi, en déclarant : « Nous jouions à Football Manager et nous discutions tous les jours ; à mesure que nous avancions dans le jeu, nous avons réalisé que nous risquions de nous affronter ».
Il a ajouté : « Il disait : "On va se qualifier", et je répondais : "Non, c'est nous" ».
Il a poursuivi : « Avant la demi-finale, nous avons continué à discuter, mais avec une certaine hésitation. »
La France a battu le Maroc en demi-finale, se qualifiant ainsi pour affronter l’Argentine en finale, où les coéquipiers de Lionel Messi l’ont emporté aux tirs au but.
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