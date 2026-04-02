« Ils m'ont traité de singe et j'étais comme mort... » Mbappé revient sur un moment sombre et partage ses souvenirs de la Coupe du monde avec Hakimi

Mbappé a évoqué les critiques dont il fait l'objet concernant ses performances défensives depuis son arrivée au Real Madrid, déclarant : « Je suis un joueur qui défend un peu moins que les autres, et parfois, cela peut poser problème. »

Il a ajouté : « C'est vrai que je le fais moins, mais j'ai l'impression que lorsque je le fais, cela a un réel impact sur l'équipe. Au Real Madrid, quand je le fais, on voit que tout le monde fait de même. »

Il a poursuivi : « On me critique pour ça, mais ça ne me dérange pas car c'est une critique constructive. »