Cette victoire a été un moment historique pour le pays et, en particulier, pour Lionel Messi, qui a enfin remporté ce titre tant attendu après avoir tant frappé à la porte avec son équipe nationale.

Malgré son importance pour des clubs comme l'Atlético de Madrid et Manchester City, ainsi que pour l'Argentine pendant une grande partie de sa carrière, Agüero n'en a pas fait partie. L'attaquant avait été contraint de prendre sa retraite un an plus tôt en raison d'un problème cardiaque, ce qui signifie qu'il n'a pas participé à cette campagne historique de l'équipe. Malgré cela, ses coéquipiers de longue date l'ont tenu au courant, et on se souvient notamment d'Agüero portant Messi sur ses épaules lors des célébrations après la victoire de l'Argentine en finale.

Agüero affirme que ses sentiments à propos de cette journée sont bien plus doux qu'amers, précisant qu'il la chérit toujours comme l'un des meilleurs moments qu'il ait jamais vécus.