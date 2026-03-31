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« Ils m'ont donné l'impression de faire partie de l'aventure » : Sergio Agüero revient sur le triomphe de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 et explique pourquoi il estime que Lionel Messi et ses coéquipiers sont prêts pour 2026
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La Coupe du monde 2022
Cette victoire a été un moment historique pour le pays et, en particulier, pour Lionel Messi, qui a enfin remporté ce titre tant attendu après avoir tant frappé à la porte avec son équipe nationale.
Malgré son importance pour des clubs comme l'Atlético de Madrid et Manchester City, ainsi que pour l'Argentine pendant une grande partie de sa carrière, Agüero n'en a pas fait partie. L'attaquant avait été contraint de prendre sa retraite un an plus tôt en raison d'un problème cardiaque, ce qui signifie qu'il n'a pas participé à cette campagne historique de l'équipe. Malgré cela, ses coéquipiers de longue date l'ont tenu au courant, et on se souvient notamment d'Agüero portant Messi sur ses épaules lors des célébrations après la victoire de l'Argentine en finale.
Agüero affirme que ses sentiments à propos de cette journée sont bien plus doux qu'amers, précisant qu'il la chérit toujours comme l'un des meilleurs moments qu'il ait jamais vécus.
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Ce qu'a dit Agüero
« Ce fut un moment incroyable pour tous les Argentins », a déclaré Agüero àGOALvia Stake. « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas remporté une Coupe du monde, et ce titre a été décroché à l’issue d’un superbe tournoi et lors d’une finale qui, selon moi, est la meilleure de tous les temps. Leo le méritait, tout comme l’ensemble du groupe de joueurs et le staff technique. J’étais très heureux pour lui et pour eux.
Je n’ai pas pu être présent car j’ai dû prendre ma retraite à cause d’un problème cardiaque, mais ils m’ont donné l’impression d’avoir fait partie de l’aventure. Pas seulement moi, mais tant d’autres joueurs qui ont participé à ce parcours menant au titre au Qatar et qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu être là.
« Cela témoigne de la grandeur de Leo et de tous les gars qui ont participé. Nous nous sommes tous sentis représentés par eux. Par le style de jeu, par l’esprit et par une identité de jeu propre aux Argentins. Avoir pu participer aux célébrations avec eux – et je ne cesserai jamais de les remercier de m’avoir permis d’en faire partie – est l’un des plus beaux souvenirs que j’ai. »
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L'équipe de 2026
L'Argentine s'apprête à défendre son titre cet été et devrait aligner une équipe composée en grande partie des mêmes joueurs qui ont triomphé il y a trois ans et demi. La participation de Messi n'a pas encore été officiellement confirmée, mais tout porte à croire qu'il figurera parmi les leaders de l'équipe cet été.
Pour les anciens vainqueurs, on craint toujours de passer à côté d’un changement de garde et de compter trop longtemps sur les vétérans, mais Agüero estime que le sélectionneur Lionel Scaloni a bien géré la situation. Outre des vétérans comme Messi, Nicolas Otamendi et Rodrigo de Paul, l'équipe compte des joueurs qui étaient jeunes lors de la Coupe du monde 2022, comme Enzo Fernandez et Julian Alvarez, ainsi que de tout nouveaux visages en attaque, tels que Nico Paz, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone.
« Je pense que Scaloni essaie de préserver l’esprit de l’équipe du Qatar », a déclaré Agüero. « Même si certains joueurs clés, comme [Ángel] Di María, ne seront plus là, le staff technique a trouvé d’autres joueurs capables d’atténuer l’impact de leur absence.
Il conserve un noyau dur, ce qui est très important. L’arrivée de nouveaux joueurs, très jeunes mais avides de gloire et qui comprennent ce que signifie jouer pour l’Argentine, est un atout majeur. Ils manquent peut-être d’expérience, mais les vétérans auront pour mission de leur insuffler cette passion pour l’équipe nationale. »
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L'influence de Messi
La Coupe du monde de cet été se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis, et Messi a eu un impact direct sur le football dans ces trois pays depuis son arrivée en MLS. Le double MVP de la MLS a aidé l'Inter Miami à remporter la MLS Cup la saison dernière, tandis que son premier succès en Amérique du Nord a été une belle performance en Leagues Cup, un tournoi où les équipes mexicaines étaient également très présentes.
Agüero a suivi de loin la poursuite de la carrière de son coéquipier et ami de longue date aux États-Unis, et il estime que l'impact de Messi sur le football américain restera dans les mémoires comme étant considérable.
« Son impact est indéniable », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a un avant et un après dans la MLS avec l’arrivée de Leo. L’Inter Miami est désormais le club le plus valorisé. Et cela sans même parler de ce qu’il représente pour les supporters. Chaque stade où il joue est plein à craquer, et les supporters apprécient son jeu. Messi a donné à la MLS l’élan dont elle avait besoin pour se développer et s’imposer parmi les autres grandes ligues. »
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Et maintenant ?
Avant la Coupe du monde de cet été, tous les regards sont tournés vers les matchs que l'Argentine disputera en mars. Bien que le projet de « Finalissima » contre l'Espagne ait été abandonné, Messi et l'Argentine affronteront la Mauritanie vendredi, puis la Zambie mardi, dans le cadre de deux matchs de préparation à la Coupe du monde.