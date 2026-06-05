« Ils le veulent à tout prix » : un podcast révèle des dissensions internes au FC Bayern Munich dans le bras de fer autour du transfert de Kennet Eichhorn

« Le FC Bayern a fait venir Eichhorn spécialement par avion avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Paris ; une réunion secrète a eu lieu à l’hôtel Vier Jahreszeiten, où tout le monde s’est battu pour le recruter », peut-on lire. « On lui a expliqué pourquoi on tenait absolument à l’avoir ; Vincent Kompany a dû lui parler pendant des heures. Eberl avait organisé tout cela avec Christoph Freund et Kompany, qui le veulent à tout prix. »

Malgré l’enthousiasme d’Eberl et de ses collègues, le conseil de surveillance du club le plus titré d’Allemagne reste sceptique sur le plan financier. Le montant réclamé pour le jeune joueur se heurterait pour l’instant à un refus des dirigeants. « Une fois de plus, le conseil de surveillance dit : non », conclut le podcast.