Selon le podcast « Bayern-Insider » de Bild, les dirigeants sportifs du Bayern ont mené une intense campagne de recrutement pour attirer ce joyau du milieu de terrain, âgé de 16 ans, vers les rives de l’Isar.
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« Ils le veulent à tout prix » : selon un podcast, des frictions internes secouent le FC Bayern Munich dans le dossier brûlant du transfert de Kennet Eichhorn
Selon le podcast, le FC Bayern a fait venir Eichhorn par avion juste avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Paris. Une réunion secrète s’est tenue à l’hôtel Vier Jahreszeiten, où chacun a plaidé pour sa venue. « On lui a expliqué pourquoi on tenait absolument à l’avoir ; Vincent Kompany a dû lui parler pendant des heures. Eberl avait organisé tout cela avec Christoph Freund et Kompany, qui le veulent absolument. »
Néanmoins, aussi vif soit l’enthousiasme d’Eberl et de ses collègues, le conseil de surveillance du club le plus titré d’Allemagne demeure sceptique quant au coût de l’opération. Le montant réclamé pour le jeune joueur se heurterait pour l’instant à un refus poli mais ferme de la part des dirigeants. « Une fois de plus, le conseil de surveillance dit : non », conclut le podcast.
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Selon le journaliste Christian Eichhorn, « Eberl aimerait bien dépenser cet argent ».
Les positions se sont durcies à la Säbener Straße. Alors que le département sportif souhaite réaliser cet investissement, la direction du club refuse de débloquer les fonds.
Selon Bild, « Eberl veut investir, mais le conseil de surveillance refuse. Le problème avec Eichhorn, c’est que le dossier dans son ensemble coûte cher. » Et de poursuivre : « Du côté des conseillers, on voit les choses ainsi : il a une valeur de marché de 20 millions, pourquoi un club ne paierait-il pas ce montant ? Le reste, au-delà du montant fixe du transfert, n'est alors qu'une prime. »
Liverpool aurait intensifié ses efforts pour recruter Eichhorn.
Les agents et le joueur réclament des indemnités de signature que le FC Bayern refuse de payer pour un joueur de 16 ans. « Au conseil de surveillance, on considère cela excessif. Dix à onze millions d’euros de prime à la signature pour le joueur et ses représentants, c’est trop, donc ils disent : “Non, dans ces conditions, on se retire” », explique-t-on.
Ce retrait du club bavarois arrange la concurrence : le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le FC Liverpool restent donc en lice pour s’attacher les services de ce jeune milieu de terrain.
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Le BVB ne serait pas encore hors course
Selon Sky, le LFC accélère pour recruter Eichhorn. Alors que la concurrence se livre une lutte acharnée, le Borussia Dortmund suit le dossier de près et réfléchit. Le club avait déjà été contraint de se retirer en raison des exigences financières, jugées trop élevées, de l’entourage du joueur concernant la prime à la signature.
Selon la chaîne, le club jaune et noir suit pourtant de très près chaque évolution concernant l’adolescent et connaît tous les chiffres clés de l’opération. Les discussions sont intenses entre les différents protagonistes et les lignes téléphoniques entre Dortmund, Berlin et l’entourage du joueur sont en surchauffe.
Les transferts record du FC Bayern Munich
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d’euros Lucas Hernandez Défense Atlético Madrid 2019 80 millions d’euros Luis Díaz Attaque Liverpool FC 2025 70 millions d’euros Matthijs de Ligt, défense. Défense Juventus 2022 67 millions d’euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d’euros.