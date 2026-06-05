Selon le podcast, le FC Bayern a fait venir Eichhorn par avion juste avant la demi-finale de la Ligue des champions contre Paris. Une réunion secrète s’est tenue à l’hôtel Vier Jahreszeiten, où chacun a plaidé pour sa venue. « On lui a expliqué pourquoi on tenait absolument à l’avoir ; Vincent Kompany a dû lui parler pendant des heures. Eberl avait organisé tout cela avec Christoph Freund et Kompany, qui le veulent absolument. »

Néanmoins, aussi vif soit l’enthousiasme d’Eberl et de ses collègues, le conseil de surveillance du club le plus titré d’Allemagne demeure sceptique quant au coût de l’opération. Le montant réclamé pour le jeune joueur se heurterait pour l’instant à un refus poli mais ferme de la part des dirigeants. « Une fois de plus, le conseil de surveillance dit : non », conclut le podcast.