« Ils le méritaient tous davantage » : Dietmar Hamann critique ouvertement la sélection de Leroy Sané par la DFB et estime que trois autres joueurs devraient passer avant la star de Galatasaray

Hamann ne comprend toutefois pas la nouvelle sélection de Sané, compte tenu des autres options disponibles pour les ailes offensives. « Nous avons El Mala, nous avons Adeyemi, nous avons Beier. Je pense qu’ils le méritaient tous davantage qu’un Leroy Sané. C’est incompréhensible pour moi », a souligné l’ancien international allemand de 52 ans, qui a disputé 59 matches internationaux pour l’Allemagne entre 1997 et 2005.

Après une période faste, les choses ne se sont pas vraiment bien passées pour Sané en club ces derniers temps. Lors de ses 13 dernières apparitions, il n’a été directement impliqué que dans deux buts (deux passes décisives) ; début février, des problèmes à la cheville l’avaient mis hors de combat. De plus, Sané n’a pas toujours figuré dans le onze de départ de Galatasaray ces derniers temps ; il est par exemple resté sur le banc pendant 90 minutes lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Liverpool (1-0) et n’est entré en jeu qu’en deuxième mi-temps lors du match retour chez les Reds (0-4).

Parmi les alternatives citées par Hamann, Maximilian Beier s'est particulièrement distingué ces dernières semaines pour une place dans l'équipe nationale. Âgé de 23 ans, il est titulaire au Borussia Dortmund et a récemment enchaîné les buts et les passes décisives. Beier et son coéquipier au BVB Karim Adeyemi, qui doit actuellement se contenter d’une place de remplaçant derrière le premier, sont en concurrence, selon Nagelsmann, avec Kevin Schade du FC Brentford pour une ou deux places dans l’effectif de la Coupe du monde. « Nous emmènerons – à l’heure actuelle – un, voire deux de ces attaquants de contre-attaque », a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse de jeudi.

Il a ajouté : « L'un des trois, peut-être deux, finira par s'imposer. Mais ils ont tous les mêmes chances. Kevin a simplement l'avantage de pouvoir faire ses preuves chez nous en ce moment. Mais les autres avaient cet avantage avant lui aussi. » Beier avait fait partie de la sélection allemande en septembre et octobre, tandis qu'Adeyemi avait même été sélectionné par Nagelsmann lors des cinq dernières périodes de convocation. Schade avait certes été sélectionné en octobre, mais il ne figurait pas dans l’effectif pour les matchs contre le Luxembourg (4-0) et en Irlande du Nord (1-0). En novembre, le joueur de 24 ans a fait une brève apparition contre le Luxembourg (2-0) ; il aura désormais l'occasion de faire ses preuves lors des deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars), en l'absence de Beier et Adeyemi.