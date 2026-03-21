L'ancien international allemand Dietmar Hamann s'étonne que le sélectionneur national Julian Nagelsmann ait retenu l'attaquant de Galatasaray Leroy Sané dans le groupe pour les prochains matchs amicaux prévus fin mars.
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« Ils le méritaient tous davantage » : Dietmar Hamann critique ouvertement la sélection de Leroy Sané par la DFB et estime que trois autres joueurs devraient passer avant la star de Galatasaray
Il a été « très surpris » que Sané ait été sélectionné dans la liste de la DFB annoncée jeudi, a déclaré Hamann samedi sur Sky. Il a également fait référence aux déclarations de Nagelsmann il y a quelques mois : « Le sélectionneur national a dit que le championnat turc n'était pas au même niveau que le championnat allemand ou d'autres championnats européens – et que ça n'allait pas être facile pour lui (Sané, ndlr). »
Lorsque le sélectionneur national n’avait pas retenu Sané pour les matchs de qualification à la Coupe du monde en septembre, il avait notamment justifié l’absence de cette grande star par le fait que, depuis son transfert du FC Bayern à Galatasaray en Turquie, il n’avait pas encore convaincu autant qu’il l’aurait souhaité : « Il joue désormais dans un championnat qui est un cran en dessous de la Bundesliga ou d’autres grands championnats européens. Et je trouve qu’il doit encore se démarquer davantage là-bas », a expliqué Nagelsmann.
Sané était également absent de la sélection pour les matchs de qualification d’octobre, mais il a fait son retour en novembre, où il a été titularisé à chaque fois et s’est particulièrement illustré lors de la victoire écrasante 6-0 contre la Slovaquie, match décisif, en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive.
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Équipe de la DFB : Hamann voit El Mala, Beier et Adeyemi devant Sané
Hamann ne comprend toutefois pas la nouvelle sélection de Sané, compte tenu des autres options disponibles pour les ailes offensives. « Nous avons El Mala, nous avons Adeyemi, nous avons Beier. Je pense qu’ils le méritaient tous davantage qu’un Leroy Sané. C’est incompréhensible pour moi », a souligné l’ancien international allemand de 52 ans, qui a disputé 59 matches internationaux pour l’Allemagne entre 1997 et 2005.
Après une période faste, les choses ne se sont pas vraiment bien passées pour Sané en club ces derniers temps. Lors de ses 13 dernières apparitions, il n’a été directement impliqué que dans deux buts (deux passes décisives) ; début février, des problèmes à la cheville l’avaient mis hors de combat. De plus, Sané n’a pas toujours figuré dans le onze de départ de Galatasaray ces derniers temps ; il est par exemple resté sur le banc pendant 90 minutes lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le FC Liverpool (1-0) et n’est entré en jeu qu’en deuxième mi-temps lors du match retour chez les Reds (0-4).
Parmi les alternatives citées par Hamann, Maximilian Beier s'est particulièrement distingué ces dernières semaines pour une place dans l'équipe nationale. Âgé de 23 ans, il est titulaire au Borussia Dortmund et a récemment enchaîné les buts et les passes décisives. Beier et son coéquipier au BVB Karim Adeyemi, qui doit actuellement se contenter d’une place de remplaçant derrière le premier, sont en concurrence, selon Nagelsmann, avec Kevin Schade du FC Brentford pour une ou deux places dans l’effectif de la Coupe du monde. « Nous emmènerons – à l’heure actuelle – un, voire deux de ces attaquants de contre-attaque », a déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse de jeudi.
Il a ajouté : « L'un des trois, peut-être deux, finira par s'imposer. Mais ils ont tous les mêmes chances. Kevin a simplement l'avantage de pouvoir faire ses preuves chez nous en ce moment. Mais les autres avaient cet avantage avant lui aussi. » Beier avait fait partie de la sélection allemande en septembre et octobre, tandis qu'Adeyemi avait même été sélectionné par Nagelsmann lors des cinq dernières périodes de convocation. Schade avait certes été sélectionné en octobre, mais il ne figurait pas dans l’effectif pour les matchs contre le Luxembourg (4-0) et en Irlande du Nord (1-0). En novembre, le joueur de 24 ans a fait une brève apparition contre le Luxembourg (2-0) ; il aura désormais l'occasion de faire ses preuves lors des deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars), en l'absence de Beier et Adeyemi.
Julian Nagelsmann estime que Leroy Sané a de bonnes chances de briller lors de la Coupe du monde
Entre-temps, El Mala avait été appelé pour la première fois en équipe nationale A en novembre, mais il n'a pas encore fait ses débuts internationaux et a été immédiatement réaffecté à l'équipe U21. La jeune star de Cologne devrait à nouveau jouer pour cette dernière fin mars, mais Nagelsmann souhaite avant tout qu'El Mala s'impose comme titulaire au FC. À Cologne, le joueur de 19 ans n'est pas encore incontournable, mais il est tout de même régulièrement aligné et convainc la plupart du temps, affichant en outre de bons chiffres en matière de participation directe aux buts.
Sane présente le plus grand potentiel et les meilleures qualités actuelles par rapport à ses concurrents. De plus, le joueur de 30 ans bénéficie d’une bonne réputation auprès de Nagelsmann et d’une immense expérience acquise au fil de nombreuses années passées dans des clubs de haut niveau tels que Manchester City et le Bayern, ainsi que de 72 sélections en équipe nationale. « Il a bien sûr maintenant l’occasion de se montrer et se trouve en pole position. Il a probablement plus de chances que les autres qui ne sont pas retenus pour l’instant », a déclaré Hamann en évoquant la sélection allemande pour la Coupe du monde cet été.
Nagelsmann avait d'ailleurs déjà évoqué les bonnes chances de Sané pour la Coupe du monde début mars dans une interview accordée au magazine kicker. « Nous n'avons pas beaucoup de joueurs de son profil qui remontent souvent au centre depuis l'aile droite. S'il est en bonne santé, il peut être un joueur très important pour nous », a déclaré le sélectionneur national à propos de l'attaquant. Pierre Littbarski, champion du monde en 1990, avait en revanche récemment émis des doutes quant à la sélection de Sané pour la Coupe du monde : « Je ne prendrais pas Leroy Sané, car il n'apporte pas les performances nécessaires pour devenir champion du monde », a déclaré Littbarski à Sport1.
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Leroy Sané : ses statistiques en équipe nationale allemande
Première sélection en équipe nationale
13 novembre 2015 (0-2 lors d'un match amical contre la France)
Sélections
72
Buts
16
Passes décisives
10
Grands tournois
- Euro 2016 (1 sélection, 0 but)
- Euro 2021 (4 sélections, 0 but)
- Coupe du monde 2022 (2 sélections, 0 but, 1 passe décisive)
- Euro 2024 (5 sélections, 0 but)