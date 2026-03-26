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« Ils jouent avec la PEUR » - Fabio Capello met en garde Thomas Tuchel contre les principaux obstacles qui se dressent sur la route de l'Angleterre vers la gloire en Coupe du monde
La « barrière psychologique » à Wembley
Capello reste l'un des rares sélectionneurs à avoir mené l'Angleterre à travers la pression intense d'une Coupe du monde, et il estime que peu de choses ont changé en ce qui concerne la fragilité mentale de l'équipe. Revenant sur les récentes déceptions lors des grands tournois, le technicien de 79 ans a cité la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie comme un excellent exemple de cette tendance de l'équipe à se replier sur elle-même lorsque les enjeux sont les plus élevés.
Capello a déclaré au Sun : « Vous avez les meilleurs joueurs, les meilleurs moments, mais quand vous arrivez en finale, ils jouent avec peur. Je me souviens de la finale à Wembley contre l’Italie. Ils ont battu l’Angleterre aux tirs au but. Après que l’Angleterre a marqué le but, ils ont arrêté de jouer. Le gardien a commencé à faire des longs ballons. Les joueurs ont commencé à perdre du temps. Lentement, ils sont allés tirer le corner. En marchant, pas en courant. Je ne comprends pas pourquoi cela s’est produit. C’est juste un énorme obstacle psychologique. »
- AFP
Le facteur fatigue en Premier League
Au-delà de l'état mental des joueurs, Capello a mis en avant un problème physique récurrent qui a marqué son propre mandat entre 2008 et 2012. Il estime que l'intensité incessante du championnat anglais épuise les stars avant même que les tournois estivaux ne commencent.
« À mon avis, les joueurs anglais arrivent fatigués à la fin de la saison, car celle-ci est vraiment, vraiment intense », a-t-il ajouté. « J'ai toujours dit qu'en septembre et octobre, nous pouvons affronter les meilleures équipes du monde sans problème. En mars et avril, nous sommes un peu fatigués. En juin, nous sommes fatigués. Nous ne sommes plus la même équipe que celle que l'on peut diriger pendant la saison. »
La stratégie de Tuchel pour lutter contre le surmenage ?
Tuchel semble tenir compte de ces mises en garde, puisque l'entraîneur allemand s'est déjà montré disposé à tester différentes dynamiques de groupe afin d'éviter de surcharger ses principales stars. Le sélectionneur des Three Lions a récemment confirmé qu'il diviserait le groupe en deux camps distincts pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, permettant ainsi aux joueurs les plus sollicités de bénéficier d'un repos bien mérité.
- AFP
À la recherche désespérée de leaders sur le terrain
Capello, qui a entraîné des légendes telles que Steven Gerrard et Frank Lampard, estime que la clé pour Tuchel réside dans la recherche de joueurs capables d’aller au-delà de leur talent pour devenir des meneurs de jeu charismatiques. S’il a notamment cité Declan Rice, d’Arsenal, comme un moteur potentiel de l’équipe, il a toutefois averti que les qualités techniques ne suffisaient pas toujours à garantir le leadership nécessaire pour remporter une Coupe du monde en Amérique du Nord.
« Le plus important pour moi, c’est de trouver un leader au sein de l’équipe », a ajouté Capello. « Il doit entraîner les autres sur le terrain. Par exemple, en parlant, en motivant les autres. Car parfois, ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui sont les leaders sur le terrain. Certains joueurs jouent en solitaire. Le leader, c’est le joueur qui entraîne l’équipe pendant le match. Je pense qu’à l’heure actuelle, le joueur d’Arsenal, Declan Rice, est l’un de ceux qui peuvent aider tout le monde. »