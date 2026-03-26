« Ils jouent avec la PEUR » - Fabio Capello met en garde Thomas Tuchel contre les principaux obstacles qui se dressent sur la route de l'Angleterre vers la gloire en Coupe du monde

Capello reste l'un des rares sélectionneurs à avoir mené l'Angleterre à travers la pression intense d'une Coupe du monde, et il estime que peu de choses ont changé en ce qui concerne la fragilité mentale de l'équipe. Revenant sur les récentes déceptions lors des grands tournois, le technicien de 79 ans a cité la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie comme un excellent exemple de cette tendance de l'équipe à se replier sur elle-même lorsque les enjeux sont les plus élevés.

Capello a déclaré au Sun : « Vous avez les meilleurs joueurs, les meilleurs moments, mais quand vous arrivez en finale, ils jouent avec peur. Je me souviens de la finale à Wembley contre l’Italie. Ils ont battu l’Angleterre aux tirs au but. Après que l’Angleterre a marqué le but, ils ont arrêté de jouer. Le gardien a commencé à faire des longs ballons. Les joueurs ont commencé à perdre du temps. Lentement, ils sont allés tirer le corner. En marchant, pas en courant. Je ne comprends pas pourquoi cela s’est produit. C’est juste un énorme obstacle psychologique. »