Si quelqu’un sait ce que l’on ressent à quelques jours d’une Coupe du monde, c’est bien Alex Morgan.

La légende de l’équipe nationale féminine américaine a disputé trois Coupes du monde (en remportant deux), et pris part à trois Jeux olympiques. Elle a connu tous les statuts : titulaire, remplaçante en attente de son moment, voire joueuse non sélectionnée. Retraitée des terrains, elle demeure au cœur du jeu : elle investit dans le sport féminin, a créé la société de médias Togethxr et s’occupe désormais pleinement de sa famille.

Polyvalente et toujours passionnée, elle a accepté de livrer à GOAL son analyse sur la pression, les opportunités et les attentes qui accompagnent l’équipe nationale masculine des États-Unis à l’aube de la Coupe du monde 2026.

« J’ai connu les deux côtés : titulaire et remplaçante en Coupe du monde, et les choses peuvent basculer très vite », explique Morgan à GOAL. « On peut être la 26e joueuse ou la première sélectionnée, et ça peut changer selon l’adversaire, le rythme de l’équipe et la cohésion du groupe. Il faut être prête. Toujours prête. »

Elle assistera à tous les matchs de l’équipe américaine à Los Angeles et estime que le groupe de Mauricio Pochettino possède le potentiel pour aller très loin.

« J’ai le sentiment qu’ils vont aller loin », assure-t-elle.

Morgan a également rejoint plusieurs partenaires officiels du tournoi, dont DraftKings, dont elle est l’ambassadrice.

« Cet été, c’est l’un des plus grands événements au monde », rappelle-t-elle. « Je suis ambassadrice de DraftKings, et c’est formidable de les voir investir également dans les athlètes féminines pour un événement aussi majeur. »

Son message à la sélection américaine est simple : il faut démarrer fort.

« Je pense que le premier match est crucial pour qu’ils marquent les esprits », a-t-elle affirmé. « Ils ne peuvent pas se permettre de courir après le score et de se frayer un chemin dans le tournoi. Ils doivent s’imposer dès l’entame. »