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Alex Morgan GFXGOAL

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« Ils iront loin » : la légende de l’équipe féminine américaine Alex Morgan pronostique un bel avenir pour les États-Unis lors de la Coupe du monde

A. Morgan
Etats-Unis
Etats-Unis
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Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

Dans une exclusivité GOAL, la légende de l’équipe nationale féminine américaine Alex Morgan pronostique un parcours remarqué de l’équipe masculine des États-Unis lors de la Coupe du monde et livre ses conseils pour gérer la pression.

Si quelqu’un sait ce que l’on ressent à quelques jours d’une Coupe du monde, c’est bien Alex Morgan.

La légende de l’équipe nationale féminine américaine a disputé trois Coupes du monde (en remportant deux), et pris part à trois Jeux olympiques. Elle a connu tous les statuts : titulaire, remplaçante en attente de son moment, voire joueuse non sélectionnée. Retraitée des terrains, elle demeure au cœur du jeu : elle investit dans le sport féminin, a créé la société de médias Togethxr et s’occupe désormais pleinement de sa famille.

Polyvalente et toujours passionnée, elle a accepté de livrer à GOAL son analyse sur la pression, les opportunités et les attentes qui accompagnent l’équipe nationale masculine des États-Unis à l’aube de la Coupe du monde 2026.

« J’ai connu les deux côtés : titulaire et remplaçante en Coupe du monde, et les choses peuvent basculer très vite », explique Morgan à GOAL. « On peut être la 26e joueuse ou la première sélectionnée, et ça peut changer selon l’adversaire, le rythme de l’équipe et la cohésion du groupe. Il faut être prête. Toujours prête. »

Elle assistera à tous les matchs de l’équipe américaine à Los Angeles et estime que le groupe de Mauricio Pochettino possède le potentiel pour aller très loin.

« J’ai le sentiment qu’ils vont aller loin », assure-t-elle.

Morgan a également rejoint plusieurs partenaires officiels du tournoi, dont DraftKings, dont elle est l’ambassadrice.

« Cet été, c’est l’un des plus grands événements au monde », rappelle-t-elle. « Je suis ambassadrice de DraftKings, et c’est formidable de les voir investir également dans les athlètes féminines pour un événement aussi majeur. »

Son message à la sélection américaine est simple : il faut démarrer fort.

« Je pense que le premier match est crucial pour qu’ils marquent les esprits », a-t-elle affirmé. « Ils ne peuvent pas se permettre de courir après le score et de se frayer un chemin dans le tournoi. Ils doivent s’imposer dès l’entame. »

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    Morgan mise gros sur l’équipe masculine américaine.

    Qu’il s’agisse de fierté nationale ou d’un optimisme sans faille, Morgan affiche un soutien inconditionnel à l’équipe nationale masculine des États-Unis pour la compétition estivale.

    Ayant disputé assez de compétitions pour connaître la fragilité d’un parcours, elle reste convaincue. Avec 224 sélections et 123 buts au compteur avec l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT), Morgan a remporté deux Coupes du monde, une médaille d’or et une de bronze olympiques, expérimentant ainsi toutes les facettes de la scène internationale. Aussi, quand elle observe l’équipe masculine américaine, elle y décèle assez de qualité et d’options offensives pour croire qu’elle peut aller loin.

    « Je pense que l’équipe masculine dispose d’un très bon effectif, et je pense qu’elle a beaucoup d’options différentes pour se montrer dangereuse devant le but », a-t-elle déclaré. « Je pense donc qu’il y a beaucoup de points positifs pour cette équipe, c’est certain. Je pense que leur dernier match contre l’Allemagne a vraiment été un bon pas en avant, et j’ai sincèrement le sentiment qu’ils vont aller loin. »

    Installée à San Diego avec sa famille, elle a prévu d’assister en personne aux matchs de la phase de groupes de l’équipe américaine à Los Angeles.

    « Je compte bien assister à un maximum de rencontres, mais nous commencerons par celle de Los Angeles vendredi », conclut-elle.

    • Publicité
  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    « Je pense que l'équipe masculine dispose d'un effectif très solide. »

    Personne ne connaît avec certitude le onze de départ que Pochettino alignera face au Paraguay, et c’est précisément ce qui rend le match captivant. Toutefois, Morgan ne se focalise pas uniquement sur les titulaires ; elle examine l’effectif dans son ensemble et estime que l’équipe nationale américaine possède assez d’options pour s’adapter au fil du tournoi.

    En Coupe du monde, une seule composition ne suffit rarement pour aller au bout : les adversaires et le déroulement des matchs évoluent, sans compter les blessures, les cartons et la forme du moment. Pour Morgan, la force de cette équipe américaine réside dans la capacité de Pochettino à disposer de plusieurs solutions pour faire face à ces aléas.

    « Je suis vraiment curieuse de voir quels seront les 11 joueurs alignés d’entrée et de quoi aura l’air l’équipe au fil de la phase de groupes, car cela évolue toujours », explique-t-elle. « Je pense qu’ils ont une bonne profondeur en défense, avec leurs arrières latéraux, ainsi qu’en attaque, et leurs milieux de terrain sont eux aussi très offensifs. Ils peuvent marquer de toutes sortes de façons. »

    C’est pourquoi le match de vendredi revêt une importance cruciale : l’équipe américaine n’a pas besoin de répondre à toutes les questions d’un coup, mais elle doit, selon Morgan, imposer son autorité dès l’entame. Dans une Coupe du monde à domicile, avec la pression et l’émotion que cela génère, se contenter d’un démarrage en douceur n’est tout simplement pas une option.

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    Pourquoi Morgan ignore les critiques à l'égard de l'équipe nationale américaine de football

    Au temps où Morgan évoluait sur les terrains, la critique faisait partie du métier. Elle devait la regarder en face, la gérer avec élégance, puis continuer à jouer quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, avec un peu de recul, elle suit les préparatifs de la Coupe du monde avec davantage d’optimisme et moins de tension.

    « Je suis aujourd’hui bien plus optimiste que je ne l’étais en tant que joueuse », explique Morgan. « Sur le terrain, je tentais de ignorer le bruit extérieur, mais quand les critiques affluent, difficile de ne pas y prêter attention. »

    Cette perspective résonne particulièrement bien avec l’équipe masculine des États-Unis. La préparation vers 2026 a été chaotique, entre des performances inégales en 2025 et un stage en mars qui a soulevé des questions sur la forme, la préparation et la direction du groupe.

    « Ayant vécu cela à maintes reprises, j’ai vu ce qui a été écrit et dit à propos des hommes », explique Morgan. « On dit qu’ils ne sont pas prêts, qu’ils n’atteignent pas leur pic de forme au bon moment, ou qu’un joueur en particulier n’a pas bien joué. Il y a tout simplement beaucoup de critiques, et j’ai en quelque sorte vécu cela de l’intérieur.

    Je me dis simplement : on ne veut pas atteindre son pic de forme trop tôt. Chaque joueur n’a pas besoin d’être au meilleur de sa forme six mois avant un tournoi ni de réaliser sa meilleure saison avant la Coupe du monde. »

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    « Je suis vraiment satisfait de cette performance. »

    Pour Morgan, c’est là toute la beauté – et le chaos – d’une Coupe du monde.

    Une joueuse peut traverser une préparation difficile et, malgré tout, briller sous les projecteurs. Une équipe peut arriver avec des doutes et repartir avec la conviction. Si Morgan comprend les critiques qui accompagnent la Coupe du Monde, elle sait aussi qu’un match, un instant ou un but peut tout basculer en un clin d’œil.

    « Personnellement, je suis bien plus optimiste aujourd’hui », assure Morgan. « Dans un tournoi, les dynamiques peuvent basculer d’une minute à l’autre, en bien ou en mal, mais j’ai pleinement confiance. »

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