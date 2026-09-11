Bodo/Glimt a payé son effondrement en seconde période en s'inclinant lourdement 5-0 face au Bayern lors de son match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions, jeudi.

Le club norvégien a livré une prestation défensive disciplinée pour contenir les hôtes durant une première période sans but, avant que sa dynamique ne s'effrite après la blessure de son gardien numéro un, Nikita Haikin.

Le but de Jamal Musiala, la tête historique de Harry Kane, une frappe surpuissante d'Alphonso Davies et un doublé de Michael Olise ont finalement assuré une victoire nette aux hommes de Vincent Kompany.