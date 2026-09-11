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« Ils font partie des favoris » : Jens Petter Hauge encense le Bayern Munich sans pitié après la défaite de Bodo/Glimt
Le Bayern domine la seconde période
Bodo/Glimt a payé son effondrement en seconde période en s'inclinant lourdement 5-0 face au Bayern lors de son match d'ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions, jeudi.
Le club norvégien a livré une prestation défensive disciplinée pour contenir les hôtes durant une première période sans but, avant que sa dynamique ne s'effrite après la blessure de son gardien numéro un, Nikita Haikin.
Le but de Jamal Musiala, la tête historique de Harry Kane, une frappe surpuissante d'Alphonso Davies et un doublé de Michael Olise ont finalement assuré une victoire nette aux hommes de Vincent Kompany.
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Hauge salue des hôtes redoutables
Reconnaissant le net écart de qualité et de tenue physique sur l’ensemble des 90 minutes, Hauge a salué l’immense profondeur d’effectif des hôtes, les qualifiant de véritables prétendants au sacre continental.
Revenant sur la rencontre après le coup de sifflet final, l’ailier a déclaré : « C’était très difficile, le Bayern est une excellente équipe. Nous n’avons pas eu la qualité ni la puissance pour tenir pendant 90 minutes aujourd’hui. Nous avons aussi une très bonne équipe et beaucoup de qualité, nous pouvons bien jouer contre n’importe quel adversaire, mais nous devons faire mieux que ce que nous avons fait aujourd’hui. »
Soulignant son évaluation des principaux prétendants du tournoi, Hauge a ajouté : « Le Bayern est certainement l’un des favoris pour moi, mais il y a évidemment aussi des équipes comme le Paris Saint-Germain ou Barcelone. »
Knutsen déplore une blessure coûteuse
L'entraîneur principal de Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, a également rendu hommage à la puissance de feu supérieure du géant allemand, tout en regrettant la faillite défensive qui a fait dérailler son équipe après la pause.
En félicitant le cador de Bundesliga, le technicien a déclaré : « Félicitations au Bayern. C'est une très bonne équipe avec des joueurs individuellement très forts. Je suis très satisfait de la première mi-temps. Nous avons très bien exécuté notre plan, bien défendu et eu des occasions de partir en contre. »
En soulignant la perte cruciale de son gardien, Knutsen a ajouté : « Malheureusement, nous avons perdu notre gardien sur blessure. Nous avons ensuite eu des problèmes en seconde période et perdu le fil. Ce n'était pas bon et je suis déçu de cela. »
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Les Norvégiens face à un test difficile
Bodo/Glimt doit rapidement se remobiliser et retrouver sa cohésion défensive après l’expulsion tardive d’Odin Bjortuft à Munich. Un calendrier exigeant dans la phase de ligue de la Ligue des champions impose à l’équipe de Knutsen de retrouver sa résilience collective avant une série cruciale de prochains matches à domicile et à l’extérieur. Corriger les lacunes mises en lumière à l’Allianz Arena sera crucial pour entretenir ses ambitions de qualification pour la phase à élimination directe.
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