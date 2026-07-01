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TrossardGetty Images
Jonas Rütten

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Ils en sont venus aux mains pendant la rencontre ! Un duo belge s’est disputé avant de créer un moment d’or pour la Coupe du monde

Coupe du monde
Belgique vs Sénégal
Belgique
Sénégal
Y. Tielemans
L. Trossard
R. Lukaku

Longtemps, la « génération d’or » belge a semblé vouée à un nouvel échec dans sa dernière quête de titre majeur. Mais le destin a basculé grâce à un duo qui, quelques jours plus tôt, avait encore provoqué un petit scandale.

Menés 0-2 en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Sénégal, les Diables Rouges ont connu un coup de chaud : à la 70^e minute, lors de la « pause rafraîchissement », Leandro Trossard et Youri Tielemans en sont soudainement venus aux mains. 

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lukaku, fraîchement entré en jeu, a dû jouer les pompiers pour séparer les deux protagonistes. Les causes précises de l’incident sont restées floues dans un premier temps.

    Peu avant la fin du match, c’est finalement Lukaku qui a réduit le score à 1-2 (86^e), avant que le même duo Trossard-Tielemans, encore en conflit quelques instants plus tôt, n’assure l’égalisation dans la dernière minute. Trossard a adressé un centre dans la surface sénégalaise et Tielemans a égalisé de la tête (2-2, 90^e). Dès lors, l’entente était visiblement renouée entre les deux joueurs de Premier League – Trossard évolue à Arsenal, Tielemans à Aston Villa. Juste avant les prolongations, les deux hommes se sont serré la main.

    Les Africains avaient auparavant dominé des Belges inoffensifs et menaient logiquement grâce à Habib Diarra (25e) et Ismaila Sarr (51e). Mais les Diables Rouges se sont réveillés à temps, et le même duo a finalement envoyé le match en prolongation.

    L’ancien entraîneur de Bundesliga Peter Stöger (1. FC Cologne et Borussia Dortmund), qui commentait la rencontre en tant qu’expert pour l’ORF, a estimé que l’accrochage entre Trossard et Tielemans avait été l’élément déclencheur du réveil belge : « Parfois, il faut un tel moment purificateur », a expliqué l’Autrichien pour étayer son analyse.

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