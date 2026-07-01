Ils en sont venus aux mains pendant la rencontre ! Un duo belge s’est disputé avant de créer un moment d’or pour la Coupe du monde

Lukaku, fraîchement entré en jeu, a dû jouer les pompiers pour séparer les deux protagonistes. Les causes précises de l’incident sont restées floues dans un premier temps.

Peu avant la fin du match, c’est finalement Lukaku qui a réduit le score à 1-2 (86^e), avant que le même duo Trossard-Tielemans, encore en conflit quelques instants plus tôt, n’assure l’égalisation dans la dernière minute. Trossard a adressé un centre dans la surface sénégalaise et Tielemans a égalisé de la tête (2-2, 90^e). Dès lors, l’entente était visiblement renouée entre les deux joueurs de Premier League – Trossard évolue à Arsenal, Tielemans à Aston Villa. Juste avant les prolongations, les deux hommes se sont serré la main.

Les Africains avaient auparavant dominé des Belges inoffensifs et menaient logiquement grâce à Habib Diarra (25e) et Ismaila Sarr (51e). Mais les Diables Rouges se sont réveillés à temps, et le même duo a finalement envoyé le match en prolongation.

L’ancien entraîneur de Bundesliga Peter Stöger (1. FC Cologne et Borussia Dortmund), qui commentait la rencontre en tant qu’expert pour l’ORF, a estimé que l’accrochage entre Trossard et Tielemans avait été l’élément déclencheur du réveil belge : « Parfois, il faut un tel moment purificateur », a expliqué l’Autrichien pour étayer son analyse.