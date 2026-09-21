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The Funeral of Denis Law Takes Place in ManchesterGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

« Ils en sont à des années-lumière » : Paul Scholes fustige le manque d'ambition et la politique de transferts de Manchester United

P. Scholes
Manchester United
Premier League

La légende de Manchester United Paul Scholes a lancé une attaque virulente contre la direction du club, qu’il accuse d’un cruel manque d’ambition sur le marché. L’ancien milieu de terrain estime que l’entraîneur Michael Carrick a été abandonné par un recrutement estival défaillant, affirmant que l’équipe est à des années-lumière de pouvoir lutter pour le titre en Premier League après un début de saison désastreux.

  • Scholes s’interroge sur les ambitions de Manchester United

    S’exprimant dans le podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes a fait part de sa profonde inquiétude quant à la direction prise par Manchester United. Le club n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq premiers matches de Premier League, s’inclinant face à Hull City et Manchester City, tout en faisant match nul contre Everton et Fulham.

    Il a aussi été éliminé prématurément de la Carabao Cup. Scholes a déclaré : « Cela fait assez mal à dire, mais Manchester United est désormais un club qui, au niveau du recrutement, n’essaie pas de gagner le championnat. »

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Frustration face aux cibles de transfert manquées

    Manchester United a perdu Casemiro, parti à l’Inter Miami, et a raté les pistes prioritaires au milieu de terrain Elliot Anderson et Mateus Fernandes, tout en rechignant à payer les montants demandés pour Sandro Tonali et Bruno Guimaraes. À la place, le club a recruté Carlos Baleba pour 70 millions de livres sterling, Andrey Santos pour 48 millions de livres sterling, et Youri Tielemans pour 35 millions de livres sterling.

    Scholes a expliqué : « Santos, Baleba, ils ont fait venir des joueurs qui, physiquement, sont peut-être meilleurs. Santos a joué 11 matches pour Chelsea, ils ont payé 50 millions de livres sterling pour lui. Mais il n’entre pas dans l’équipe... Je pense qu’ils en sont à des années-lumière. »

  • Butt bouscule le dilemme de l’attaquant et la hiérarchie

    Ancien coéquipier, Nicky Butt a lui aussi critiqué le club, soulignant l'échec du recrutement d'un arrière gauche pour Luke Shaw, 31 ans, ainsi que l'utilisation bizarre de Matheus Cunha en attaquant de pointe plutôt que de Joshua Zirkzee. Butt a déclaré : « Faire jouer Cunha en numéro 9, ça le tue, ce n'est pas un numéro 9... Zirkzee n'a absolument pas le profil d'un numéro 9 de Manchester United. »

    Il a également remis en question la vision du PDG Omar Berrada, en ajoutant : « (Omar) Berrada, le PDG, a dit qu'ils allaient gagner le championnat d'ici 2028. Ça n'arrivera jamais au rythme où vont les choses, jamais de la vie. »

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    Quel avenir pour Manchester United ?

    Pour la suite, Carrick fait face à une tâche ardue pour sauver la saison sous une direction qui a déjà limogé deux entraîneurs depuis la prise de contrôle d’INEOS en février 2024. Avec une équipe très loin derrière ses rivaux, l’entraîneur doit trouver en urgence la bonne formule avec son effectif actuel. Les prochains matches seront cruciaux pour Carrick afin d’éviter que la saison ne s’effondre complètement avant l’ouverture du mercato de janvier.

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