S’exprimant dans le podcast The Good, The Bat & The Football, Scholes a fait part de sa profonde inquiétude quant à la direction prise par Manchester United. Le club n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq premiers matches de Premier League, s’inclinant face à Hull City et Manchester City, tout en faisant match nul contre Everton et Fulham.

Il a aussi été éliminé prématurément de la Carabao Cup. Scholes a déclaré : « Cela fait assez mal à dire, mais Manchester United est désormais un club qui, au niveau du recrutement, n’essaie pas de gagner le championnat. »