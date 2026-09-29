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« Ils doivent souffrir » : l’ancien président de Manchester City, David Bernstein, exige que Manchester City soit expulsé de la Premier League si son appel échoue
Bernstein réclame la sanction ultime
Bernstein a affirmé que Manchester City ne peut pas rester en Premier League si son appel contre un verdict de culpabilité historique échoue. Le club a récemment été reconnu coupable de 115 infractions distinctes aux règles financières, un développement que Bernstein a qualifié de « accablant au-delà de l’entendement » lors d’un entretien passionné avec BBC Radio 5 Live.
S’exprimant avec une franchise brute, Bernstein a remis en question le maintien de la direction actuelle du club après les conclusions de la commission. « C’est accablant au-delà de l’entendement. Ma première pensée est : le conseil d’administration doit-il continuer ? Les personnes impliquées doivent-elles être suspendues immédiatement ? », a-t-il demandé. « C’est très, très grave. Je pense que c’est vraiment terrible. Il existe une école de pensée chez les avocats qui consiste à nier, nier, nier, mais il s’agit d’un club de football qui fait partie d’une ligue et toute la crédibilité de la ligue est en jeu ici. J’irais jusqu’à dire [que c’est une forme de fraude profondément enracinée] et si c’est le cas, je ne suis pas avocat, mais à titre de réflexion, c’est quelque chose de si grave que cela dépasse les autorités du football. »
Il a ajouté : « Les sanctions ne peuvent pas être seulement financières, donc cela doit aller bien au-delà. Si l’appel échoue, Manchester City ne peut pas rester dans le championnat, il doit en subir les conséquences. Et je dis cela en tant que supporter et fan. »
Une décennie de violations systématiques des règles
L’ampleur des infractions mises au jour par la commission indépendante est sans précédent dans l’histoire de ce sport, couvrant près d’une décennie de domination nationale. L’enquête de la Premier League a conclu que le club avait mis en place un dispositif sophistiqué pour contourner les limites de dépenses, principalement par le biais de montages financiers artificiels.
Les conclusions de la commission suggèrent que City avait conclu des « contrats fictifs » avec un certain nombre de partenaires commerciaux afin de dissimuler la véritable source de son financement, qui aurait dépassé 830 millions de livres sterling. Ces révélations ont jeté une ombre sur les nombreux trophées remportés par le club durant la période concernée, suscitant des appels à des mesures rétroactives de la part des supporters rivaux comme d’anciens joueurs.
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Masters défend le dossier de la Premier League
Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, s’est montré très explicite sur l’importance de cette décision, la présentant comme une étape nécessaire pour garantir l’équité entre tous les clubs membres. Dans sa réponse officielle au verdict, Masters a souligné le caractère systématique des infractions et l’engagement de la ligue à faire respecter son propre règlement. « La décision centrale établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City pendant cette période. Elle détaille comment le club a enfreint de manière systématique les règles de la Premier League pendant près d’une décennie », a déclaré Masters.
« Elle justifie également la décision de la Premier League de poursuivre cette affaire contre Manchester City. Si la procédure a jusqu’à présent été à la fois longue et difficile, la Ligue est restée déterminée à ce que les faits soient établis de manière indépendante. »
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City promet de contester le verdict « unsafe »
Sans surprise, Manchester City n’a pas accepté ces conclusions sans réagir, lançant immédiatement une vigoureuse contre-offensive contre les conclusions de la commission. Le club a publié un communiqué au ton ferme, exprimant sa « déception et sa surprise » face au verdict, tout en maintenant son innocence totale tout au long de cette procédure de huit ans.
Dans sa réponse officielle, le club n’a pas mâché ses mots, qualifiant l’avis de la commission de fondamentalement erroné. Manchester City a publié un communiqué officiel cinglant qui dit : « Manchester City FC est à la fois déçu et surpris par l’avis de la commission de Premier League, publié aujourd’hui. Le club est innocent des accusations portées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions concernant cette affaire. »
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