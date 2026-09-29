« Ils doivent souffrir » : l’ancien président de Manchester City, David Bernstein, exige que Manchester City soit expulsé de la Premier League si son appel échoue

Bernstein a affirmé que Manchester City ne peut pas rester en Premier League si son appel contre un verdict de culpabilité historique échoue. Le club a récemment été reconnu coupable de 115 infractions distinctes aux règles financières, un développement que Bernstein a qualifié de « accablant au-delà de l’entendement » lors d’un entretien passionné avec BBC Radio 5 Live.

S’exprimant avec une franchise brute, Bernstein a remis en question le maintien de la direction actuelle du club après les conclusions de la commission. « C’est accablant au-delà de l’entendement. Ma première pensée est : le conseil d’administration doit-il continuer ? Les personnes impliquées doivent-elles être suspendues immédiatement ? », a-t-il demandé. « C’est très, très grave. Je pense que c’est vraiment terrible. Il existe une école de pensée chez les avocats qui consiste à nier, nier, nier, mais il s’agit d’un club de football qui fait partie d’une ligue et toute la crédibilité de la ligue est en jeu ici. J’irais jusqu’à dire [que c’est une forme de fraude profondément enracinée] et si c’est le cas, je ne suis pas avocat, mais à titre de réflexion, c’est quelque chose de si grave que cela dépasse les autorités du football. »

Il a ajouté : « Les sanctions ne peuvent pas être seulement financières, donc cela doit aller bien au-delà. Si l’appel échoue, Manchester City ne peut pas rester dans le championnat, il doit en subir les conséquences. Et je dis cela en tant que supporter et fan. »



