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« Ils doivent partir » : Rob Edwards fulmine contre les stars « embarrassantes » des Wolves et prévoit un grand ménage cet été après la déroute face à Brighton
Edwards fustige un début de saison « catastrophique » sur la côte sud
Les signes avant-coureurs étaient là depuis un certain temps pour les Wolves, mais la manière dont ils se sont effondrés face à Brighton a mis Edwards hors de lui. Les visiteurs se sont retrouvés menés dès la 35e seconde après un but de la tête de Jack Hinshelwood, et l'avance a été doublée peu après lorsque Lewis Dunk, laissé complètement seul, a repris de la tête un corner. Le manque de discipline et de concentration a poussé l'entraîneur à remettre en question le professionnalisme de ses joueurs.
« C'est incroyablement frustrant, on aurait dit qu'on était encore dans notre bel hôtel pendant les cinq premières minutes », a déclaré Edwards après le match. « Le début de match a été catastrophique. On se retrouve menés 1-0 avant même d'avoir vraiment touché le ballon, puis la défense sur le corner a été horrible. Plusieurs joueurs n’ont pas fait leur travail. Quand vous êtes menés 2-0 après cinq minutes par une équipe objectivement supérieure, vous n’avez pratiquement aucune chance. »
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Des erreurs tactiques étranges ont conduit au but de Dunk.
L'un des problèmes les plus flagrants lors de cette défaite a été de voir le milieu de terrain João Gomes tenter de marquer Lewis Dunk, l'imposant capitaine de Brighton, lors du coup de pied arrêté qui a conduit au deuxième but. Edwards a confirmé après le match qu'il ne s'agissait pas d'une consigne tactique venue du banc, mais plutôt d'une inexplicable erreur de jugement de la part des joueurs sur le terrain.
Interrogé sur ce décalage dans le marquage, Edwards a déclaré : « Ce n'était pas prévu. C'est une décision qu'ils ont simplement prise sur le moment. Je ne peux pas l'expliquer, mais cela nous est arrivé souvent et c'est pourquoi nous en sommes là : une décision insensée. Il y avait un manque de concentration dès le début, les joueurs ne prenaient pas leur rôle au sérieux. »
Un grand ménage s'annonce cet été pour les Wolves, fraîchement relégués.
Relégué depuis le mois dernier, Edwards se projette déjà vers l’avenir et semble prêt à se séparer de plusieurs éléments de son effectif. Arrivé en novembre pour succéder à Vitor Pereira, le technicien a reconnu avoir atteint ses limites avec certains joueurs, alors qu’il cherche à reconstruire l’équipe pour la saison prochaine en Championship.
Interrogé sur sa patience envers certains éléments de son groupe, l’entraîneur de 43 ans a acquiescé : « Oui, sans aucun doute. Certains doivent partir ; nous sommes derniers du championnat, c’est embarrassant. Ils doivent partir. Il nous reste deux matchs, alors il faut serrer les dents, garder la tête baissée, accepter tout ce qu’il faudra accepter pendant les deux prochaines semaines, et ensuite on pourra vraiment se mettre au travail. On sait qu’il y aura beaucoup de changements. »
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Hurzeler savoure alors que Brighton vise l’Europe
Alors que Wolverhampton tentait de se remettre de sa défaite, l’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a savouré un après-midi parfait peu après avoir signé un nouveau contrat de trois ans. Les Seagulls ont imposé leur rythme dès le coup d’envoi et Yankuba Minteh a inscrit un troisième but en fin de match pour consolider les espoirs européens du club, même si la blessure de Kaoru Mitoma a suscité quelques inquiétudes en toute fin de rencontre.
Interrogé sur le départ fulgurant de son équipe, Hurzeler a expliqué : « Nous n’avions pas préparé cela à l’entraînement, mais c’est une question d’attitude, d’état d’esprit et d’approche du match. Nous avons affiché le bon état d’esprit toute la semaine, et cela s’est traduit par un excellent départ qui nous a permis de contrôler et de dominer la rencontre. Je suis vraiment heureux de travailler avec ce groupe de joueurs et j’ai hâte de découvrir ce que l’avenir nous réserve ; il s’annonce passionnant et prometteur. »