« Ils doivent partir » : Rob Edwards fulmine contre les stars « embarrassantes » des Wolves et prévoit un grand ménage cet été après la déroute face à Brighton

Les signes avant-coureurs étaient là depuis un certain temps pour les Wolves, mais la manière dont ils se sont effondrés face à Brighton a mis Edwards hors de lui. Les visiteurs se sont retrouvés menés dès la 35e seconde après un but de la tête de Jack Hinshelwood, et l'avance a été doublée peu après lorsque Lewis Dunk, laissé complètement seul, a repris de la tête un corner. Le manque de discipline et de concentration a poussé l'entraîneur à remettre en question le professionnalisme de ses joueurs.

« C'est incroyablement frustrant, on aurait dit qu'on était encore dans notre bel hôtel pendant les cinq premières minutes », a déclaré Edwards après le match. « Le début de match a été catastrophique. On se retrouve menés 1-0 avant même d'avoir vraiment touché le ballon, puis la défense sur le corner a été horrible. Plusieurs joueurs n’ont pas fait leur travail. Quand vous êtes menés 2-0 après cinq minutes par une équipe objectivement supérieure, vous n’avez pratiquement aucune chance. »