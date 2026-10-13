« Ils disent qu’il est trop jeune » : Paul Pogba réagit aux difficultés de Michael Carrick à Manchester United et se prononce sur les chances de titre de Manchester City

S’exprimant auprès de Sky Sports lors du Grand Prix de Singapour, Pogba a appelé les dirigeants de Manchester United à faire preuve de patience envers son ancien coéquipier. Le Français, qui a partagé le vestiaire avec Carrick, a jugé prématurée l’inquiétude autour d’Old Trafford.

« Ce n’est que le début de la saison, il n’y a pas grand-chose à dire. Ce n’est que le début de la saison et elle est très longue, a déclaré Pogba. La saison dernière, quand il est arrivé, il a montré ce dont il était capable et tout le monde disait qu’il était l’entraîneur qui allait tout changer. Maintenant que les résultats ne viennent pas, ils disent qu’il est peut-être trop jeune. »

Il a ajouté : « Un jour ou l’autre, beaucoup de choses peuvent changer. Ils doivent simplement leur laisser du temps et tout ira bien. »



