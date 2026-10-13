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« Ils disent qu’il est trop jeune » : Paul Pogba réagit aux difficultés de Michael Carrick à Manchester United et se prononce sur les chances de titre de Manchester City
Un début de saison désastreux
Manchester United connaît un début de saison catastrophique en Premier League, avec une seule victoire, face à Ipswich Town, lors de ses six premiers matches. Le club a déjà laissé des points face à Hull City, Everton, Manchester City, Fulham et Tottenham, et végète au classement. Ses espoirs de remporter une coupe nationale ont également subi un coup d’arrêt précoce après son élimination de la Carabao Cup face à Brighton.
La pression sur Carrick a atteint son paroxysme lors du récent match nul 1-1 contre Tottenham à Old Trafford. Malgré sa supériorité numérique après l’expulsion de Rodrigo Bentancur en fin de match, Manchester United a livré une prestation terne et concédé une égalisation coûteuse dans les derniers instants.
- AFP
Des appels à la patience à Old Trafford
S’exprimant auprès de Sky Sports lors du Grand Prix de Singapour, Pogba a appelé les dirigeants de Manchester United à faire preuve de patience envers son ancien coéquipier. Le Français, qui a partagé le vestiaire avec Carrick, a jugé prématurée l’inquiétude autour d’Old Trafford.
« Ce n’est que le début de la saison, il n’y a pas grand-chose à dire. Ce n’est que le début de la saison et elle est très longue, a déclaré Pogba. La saison dernière, quand il est arrivé, il a montré ce dont il était capable et tout le monde disait qu’il était l’entraîneur qui allait tout changer. Maintenant que les résultats ne viennent pas, ils disent qu’il est peut-être trop jeune. »
Il a ajouté : « Un jour ou l’autre, beaucoup de choses peuvent changer. Ils doivent simplement leur laisser du temps et tout ira bien. »
Un titre de champion attribué rétroactivement en ligne de mire
Au-delà des difficultés actuelles de Manchester United sur le plan sportif, le joueur de 33 ans suit de près l’enquête financière en cours visant Manchester City. Lors du deuxième passage de Pogba à Manchester United, le club a terminé deux fois à la deuxième place de la Premier League, d’abord sous les ordres de Jose Mourinho en 2018, puis sous ceux d’Ole Gunnar Solskjaer en 2021.
Si Manchester City venait à subir de lourdes sanctions rétroactives, Pogba estime que son palmarès personnel pourrait s’étoffer de façon inattendue. Interrogé sur la situation, il a plaisanté : « J’espère simplement que cela n’aura pas de répercussions sur la Premier League et qu’avec un peu de chance, nous pourrons obtenir deux titres. »
Le champion du monde réfléchit actuellement à son avenir après être devenu libre de tout contrat. Son contrat de deux ans avec Monaco a été résilié d’un commun accord en août, après une saison frustrante, marquée par les blessures et limitée à six apparitions.
- AFP
À la recherche d’un nouveau défi
Alors que Carrick doit relever un défi immense pour sauver la saison de Manchester United, qui a déraillé, et atténuer la pression croissante dont il fait l’objet, Pogba reste concentré sur la recherche de son prochain club. Le milieu de terrain expérimenté espère trouver une équipe où il pourra enfin surmonter ses problèmes physiques et jouer régulièrement.
De son côté, Manchester United doit rapidement trouver le moyen d’enchaîner les bons résultats. La patience des supporters étant déjà à bout, Carrick a un besoin pressant de transformer la confiance que lui a témoignée Pogba en points précieux en Premier League.
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