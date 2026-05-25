« Ils devraient avoir honte ! » - Gary Neville fustige les joueurs de Tottenham pour leur saison « pathétique » et se moque de la devise du club

Les critiques ne visent pas seulement les joueurs : Neville s’en prend aussi à la direction du club et à la gestion chaotique des entraîneurs qui a ponctué la saison. Du départ d’Ange Postecoglou aux passages éclair de Thomas Frank et Igor Tudor, le consultant estime que les dirigeants ont perdu la confiance des supporters en raison de décisions incohérentes.

« Y a-t-il une cohésion au sein du club ? Non, on entend dire que les propriétaires essaient de vendre ce club depuis deux, trois, voire quatre ans maintenant, en essayant d’en tirer le prix le plus élevé possible », a déclaré Neville. « Ils ont fait un excellent travail à certains égards, notamment en matière d’infrastructures, mais ils ont laissé tomber les supporters sur le terrain – c’est ce qui compte le plus. Il faut un remaniement en profondeur ; il faut une analyse très approfondie, à tous les niveaux du club.

« Quand on est propriétaire d’un club de football – et je le suis moi-même –, il faut parfois commencer par se regarder dans le miroir. Le succès ne vient parfois pas dans un club de football à cause des décisions que vous [le propriétaire] prenez, à cause de ce que vous faites. Pas à cause de ce que font les supporters, les joueurs ou les entraîneurs.

Je veux dire, nommer Igor Tudor puis le licencier au bout de quelques semaines – ça ne collait pas ; dès le premier jour, cette nomination était-elle adaptée ? Non, ça ne passait tout simplement pas. Licencier Ange Postecoglou, faire venir Thomas Frank, quelqu’un de très respecté, puis Igor Tudor, et maintenant De Zerbi…

Quelle saison en dents de scie ! [Les propriétaires] ont perdu beaucoup de crédibilité et de confiance. On voit bien les pancartes contre les propriétaires, et ça ne m’étonne pas. »