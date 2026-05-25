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« Ils devraient avoir honte ! » - Gary Neville fustige les joueurs de Tottenham pour leur saison « pathétique » et se moque de la devise du club
Neville ne mâche pas ses mots à propos des « pathétiques » Spurs
Tottenham s’est maintenu de justesse en Premier League, terminant avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation. Mais ce soulagement n’a pas suffi à éviter les critiques, Gary Neville menant la charge contre un effectif qui, selon lui, n’a pas été à la hauteur de ses immenses moyens. Interrogé sur le fond touché par les Spurs cette saison, la légende de Manchester United n’a pas mâché ses mots.
« Est-ce exagéré de dire qu’ils ont été pathétiques ? Qu’ils devraient avoir honte d’eux-mêmes ? Probablement pas », a déclaré Neville à Sky Sports. « C’est Tottenham Hotspur. Je sais que l’on se moque parfois de moi quand je dis que c’est Manchester United, mais c’est un club imprégné d’une tradition incroyable.
Ils ne gagnent plus de trophées régulièrement, même s’ils ont remporté l’Europa League l’an dernier, ce qui était fantastique pour les supporters. Mais ils sont bien en deçà de leur potentiel depuis trop longtemps. Là, on touche un nouveau plancher. »
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Interrogations sur la devise « Oser, c'est faire »
Neville a vivement critiqué l’ambiance qui règne dans les vestiaires du club londonien, estimant que plusieurs joueurs actuels ne méritent pas de porter le maillot. « Les supporters célébraient car, pour eux, c’est une réalité », a-t-il déclaré. « Pour les joueurs, je suis sûr que certains y croient vraiment, mais d’autres donnent l’impression de ne pas vouloir monter dans le bus, et c’est le problème que Roberto De Zerbi devra résoudre. Il a sans doute déjà trouvé la solution. »
Se moquant de la devise emblématique du club, il a ajouté : « Les actions sur le terrain en disent bien plus long que les mots. Oser, c’est faire – ces joueurs osent-ils faire ? Je ne pense pas. Sont-ils toujours soudés ? Non, je ne pense pas. »
Les propriétaires sont pointés du doigt pour leur manque de direction
Les critiques ne visent pas seulement les joueurs : Neville s’en prend aussi à la direction du club et à la gestion chaotique des entraîneurs qui a ponctué la saison. Du départ d’Ange Postecoglou aux passages éclair de Thomas Frank et Igor Tudor, le consultant estime que les dirigeants ont perdu la confiance des supporters en raison de décisions incohérentes.
« Y a-t-il une cohésion au sein du club ? Non, on entend dire que les propriétaires essaient de vendre ce club depuis deux, trois, voire quatre ans maintenant, en essayant d’en tirer le prix le plus élevé possible », a déclaré Neville. « Ils ont fait un excellent travail à certains égards, notamment en matière d’infrastructures, mais ils ont laissé tomber les supporters sur le terrain – c’est ce qui compte le plus. Il faut un remaniement en profondeur ; il faut une analyse très approfondie, à tous les niveaux du club.
« Quand on est propriétaire d’un club de football – et je le suis moi-même –, il faut parfois commencer par se regarder dans le miroir. Le succès ne vient parfois pas dans un club de football à cause des décisions que vous [le propriétaire] prenez, à cause de ce que vous faites. Pas à cause de ce que font les supporters, les joueurs ou les entraîneurs.
Je veux dire, nommer Igor Tudor puis le licencier au bout de quelques semaines – ça ne collait pas ; dès le premier jour, cette nomination était-elle adaptée ? Non, ça ne passait tout simplement pas. Licencier Ange Postecoglou, faire venir Thomas Frank, quelqu’un de très respecté, puis Igor Tudor, et maintenant De Zerbi…
Quelle saison en dents de scie ! [Les propriétaires] ont perdu beaucoup de crédibilité et de confiance. On voit bien les pancartes contre les propriétaires, et ça ne m’étonne pas. »
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De Zerbi est confronté à un sacré défi.
De Zerbi, désormais chargé de la reconstruction, doit relever un défi colossal : écarter les éléments inutiles et instaurer une véritable mentalité de gagnant. Selon Neville, l’entraîneur italien se doit d’être impitoyable sur le marché des transferts s’il veut concrétiser son projet d’équipe idéale ; l’effectif actuel nécessite en effet un remaniement complet pour retrouver sa compétitivité.
« Ne pas avoir remporté le moindre match à domicile depuis Noël est absolument consternant pour un effectif assemblé à grands frais et pour un club de cette envergure. Ils apparaissent fragiles, faibles, vulnérables ; l’autopsie doit enfin commencer », a conclu Neville. « Maintenant qu’ils en ont pris pleinement conscience, après s’en être sortis aujourd’hui, ils peuvent commencer à faire le ménage dans ce vestiaire, car c’est ce qu’ils doivent faire. »