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« Ils auraient dû le garder ! » - Steven Gerrard critique Liverpool pour une erreur de transfert à 17 M£ après le match nul contre Nottingham Forest
Gerrard regrette le départ de Williams
Gerrard n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du mercato de Liverpool après avoir vu Williams aider Nottingham Forest à arracher un match nul de haute lutte dans le Merseyside. L’ancien capitaine d’Anfield, qui s’exprimait en tant que consultant pour TNT Sports, a fait part de sa profonde frustration de voir un joueur qu’il avait autrefois encadré chez les jeunes être laissé partir si facilement en 2022.
En revenant sur l’impact du Gallois, Gerrard s’est montré très élogieux envers le joueur de 23 ans, qui a obtenu un penalty transformé par Morgan Gibbs-White pour donner l’avantage à Forest, avant que le but de Victor Munoz ne rétablisse l’égalité.
« Neco a été excellent pour Forest, et je pense que Forest a été excellent pour lui. C’est une bonne association, a déclaré Gerrard. Les supporters l’adorent. Il est impliqué, il est excellent sans le ballon, il est physique. Et il joue actuellement hors de son poste.
« Il faut se rappeler que c’est un arrière droit ou un piston droit, et il fait un travail fantastique pour l’équipe à gauche. Sur l’ensemble de la saison, il peut couvrir les deux côtés. Donc je pense que du point de vue d’un entraîneur, vous ne voudriez certainement pas le perdre. »
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Libérer le véritable potentiel de Williams
Gerrard, qui a travaillé en étroite collaboration avec Williams durant son passage comme entraîneur à l’académie de Liverpool, estime que le défenseur est encore loin d’avoir atteint son apogée. Malgré seulement 13 apparitions en Premier League avec Liverpool avant son transfert à 17 M£ vers le City Ground en 2022, son ancien entraîneur affirme que son attitude professionnelle a toujours été irréprochable.
« C’est un joueur qui s’entraîne comme il joue », a ajouté Gerrard. « Il arrive chaque matin, il fait tout comme il faut, il est très professionnel, c’est un gagnant. Il est très agressif, c’est un compétiteur, et nous savions déjà qu’il avait du talent. Si vous mettez tout autour de votre talent, vous pouvez jouer à ce niveau et vous pouvez rester à ce niveau.
« Et je pense toujours qu’il n’a pas encore atteint son plafond ; je pense toujours qu’il est à un âge où il peut passer au niveau supérieur avec l’expérience, le temps et davantage de matches. »
La crise des arrières droits à Anfield
Le timing de l’ascension de Williams à Forest est particulièrement douloureux pour les supporters de Liverpool après le départ retentissant de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid l’été dernier. Avec le départ de l’international anglais, le poste d’arrière droit est devenu une faiblesse flagrante pour l’entraîneur Andoni Iraola, qui est toujours à la recherche de sa première victoire depuis sa prise de fonctions.
Gerrard a poursuivi son analyse en déclarant : « Il joue hors de position ; il fait un travail incroyable sur le côté gauche. Vous imaginez ce qu’il serait s’il jouait sur le côté droit ? Pour moi, c’est un latéral fantastique et, je ne dis pas ça comme ça et je présente mes excuses aux supporters de Forest, Liverpool aurait dû le garder, ça, c’est sûr. »
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Liverpool contraint d’aller sur le marché ?
Avec Conor Bradley actuellement indisponible en raison d’une blessure, la hiérarchie au poste d’arrière latéral paraît de plus en plus limitée pour un club qui vise le titre. L’expérience consistant à faire jouer Dominik Szoboszlai dans un rôle défensif plus reculé a donné des résultats mitigés, ce qui a conduit Gerrard à suggérer qu’un mouvement lors du prochain mercato pourrait être la seule solution viable pour corriger ce déséquilibre.
« Je suis inquiet du côté droit, a aded Gerrard après le match. Je pense que la preuve, c’est quand vous devez remettre, sans doute, votre meilleur joueur, Szoboszlai, au poste d’arrière droit. On a trop vu ça la saison dernière.
« La blessure de Conor Bradley pénalise Liverpool, c’est leur meilleur arrière droit. Évidemment, le départ de Trent, on en a parlé à de nombreuses reprises. Cela ne me surprendrait pas si nous essayions de faire quelque chose à ce poste. »
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