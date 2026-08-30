Gerrard n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du mercato de Liverpool après avoir vu Williams aider Nottingham Forest à arracher un match nul de haute lutte dans le Merseyside. L’ancien capitaine d’Anfield, qui s’exprimait en tant que consultant pour TNT Sports, a fait part de sa profonde frustration de voir un joueur qu’il avait autrefois encadré chez les jeunes être laissé partir si facilement en 2022.

En revenant sur l’impact du Gallois, Gerrard s’est montré très élogieux envers le joueur de 23 ans, qui a obtenu un penalty transformé par Morgan Gibbs-White pour donner l’avantage à Forest, avant que le but de Victor Munoz ne rétablisse l’égalité.

« Neco a été excellent pour Forest, et je pense que Forest a été excellent pour lui. C’est une bonne association, a déclaré Gerrard. Les supporters l’adorent. Il est impliqué, il est excellent sans le ballon, il est physique. Et il joue actuellement hors de son poste.

« Il faut se rappeler que c’est un arrière droit ou un piston droit, et il fait un travail fantastique pour l’équipe à gauche. Sur l’ensemble de la saison, il peut couvrir les deux côtés. Donc je pense que du point de vue d’un entraîneur, vous ne voudriez certainement pas le perdre. »