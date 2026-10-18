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Illia Zabarnyi balaie l’étiquette de « championnat de fermiers » accolée à la Ligue 1 après la victoire du PSG dans la douleur face à Strasbourg
Défendre l’élite du football français
Après une victoire âprement disputée au stade de la Meinau, Zabarnyi en a profité pour répondre aux critiques qui dénigrent depuis longtemps le football français. L’expression « championnat de fermiers » est fréquemment employée par les supporters et les consultants de l’autre côté de la Manche pour mettre en doute le niveau de compétitivité de la Ligue 1, mais le défenseur central du PSG assure que ces jugements sont loin de la réalité.
En zone mixte, Zabarnyi a expliqué à quel point les rencontres de championnat peuvent éprouver les joueurs de haut niveau, mentalement comme physiquement. « Il est parfois difficile de revenir au championnat après un match de Ligue des champions. Mais aujourd’hui, j’ai vu une équipe qui voulait gagner. Ce n’est jamais facile pour nous de jouer en Ligue 1. Tout le monde parle de “Famers League” ou de quelque chose comme ça et en plaisante, mais affronter le PSG en Ligue 1 n’est jamais facile. C’était un match difficile. Ils ont été bons, mais nous avons été meilleurs », a-t-il déclaré, selon Foot Mercato.
- AFP
Surmonter l’adversité à Strasbourg
La victoire contre Strasbourg a été loin d’être facile pour le club de la capitale, mené pendant la majeure partie de la rencontre. Il a fallu 77 minutes de pression constante pour que Zabarnyi débloque la situation. Son premier but de la saison a lancé une accélération tardive qui a finalement permis au PSG de s’imposer 3-1 dans un environnement hostile.
Le match a été encore compliqué par des problèmes d’effectif, qui ont contraint le PSG à disputer la fin de rencontre sous une forte pression. La résistance du groupe a témoigné de sa force mentale, surtout après une semaine européenne éprouvante. Zabarnyi a souligné que l’unité du groupe était son plus grand atout lors de déplacements aussi difficiles, face à des adversaires très motivés à l’idée de faire tomber le PSG.
La force du collectif sous pression
La résilience était le thème du jour, d’autant que les blessures menaçaient de compromettre la remontée. Le défenseur a salué la capacité du groupe à maintenir son niveau de jeu, même lorsque la situation s’est compliquée dans les dernières minutes du match. Cette solidarité est devenue l’une des marques de fabrique de l’équipe sous la direction d’Enrique, qui exige un engagement total, quel que soit le score ou le nombre de joueurs encore sur le terrain.
« Ce match a été difficile pour nous. Nous savions qu’il serait difficile de jouer ici. Nous avons encaissé un but rapidement, mais nous avons continué à jouer, nous avons progressé et nous avons pris les trois points. Nous avons une bonne équipe, avec de très bons joueurs. Jouer à dix ou à neuf n’est pas un problème. Nous jouons toujours ensemble. Nous gagnons ensemble », a ajouté Zabarnyi.
- AFP
Se projeter vers les défis européens
Après avoir franchi cet obstacle sur la scène nationale, le PSG doit désormais se tourner à nouveau vers l’Europe. La combativité affichée à Strasbourg sera essentielle pour préparer le choc de Ligue des champions face à Barcelone. Conserver sa domination nationale tout en rivalisant avec l’élite européenne reste le principal objectif du club, et la solidité défensive de Zabarnyi sera cruciale pour y parvenir. Cette victoire permet au PSG de rester en tête du classement et d’entretenir sa dynamique avant la venue du géant catalan.
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