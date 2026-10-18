Après une victoire âprement disputée au stade de la Meinau, Zabarnyi en a profité pour répondre aux critiques qui dénigrent depuis longtemps le football français. L’expression « championnat de fermiers » est fréquemment employée par les supporters et les consultants de l’autre côté de la Manche pour mettre en doute le niveau de compétitivité de la Ligue 1, mais le défenseur central du PSG assure que ces jugements sont loin de la réalité.

En zone mixte, Zabarnyi a expliqué à quel point les rencontres de championnat peuvent éprouver les joueurs de haut niveau, mentalement comme physiquement. « Il est parfois difficile de revenir au championnat après un match de Ligue des champions. Mais aujourd’hui, j’ai vu une équipe qui voulait gagner. Ce n’est jamais facile pour nous de jouer en Ligue 1. Tout le monde parle de “Famers League” ou de quelque chose comme ça et en plaisante, mais affronter le PSG en Ligue 1 n’est jamais facile. C’était un match difficile. Ils ont été bons, mais nous avons été meilleurs », a-t-il déclaré, selon Foot Mercato.