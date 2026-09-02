S’exprimant après avoir finalisé son transfert, l’attaquant de 26 ans a souligné à quel point il avait été simple de choisir le club de l’Etihad plutôt que d’autres prétendants. « C’est facile de prendre la décision de savoir si l’on veut être à Manchester City ou non », a déclaré Ndiaye. « Vous pouvez voir l’histoire récente ; vous voulez faire partie de ce projet. »

Il a ajouté que les discussions avec la direction du club l’avaient immédiatement convaincu. « Ils m’ont parlé de là où nous pourrions aller, de ce que nous pourrions accomplir avec moi dans l’équipe, et cela m’a intéressé dès le début », a-t-il expliqué. « Il n’y avait rien d’autre que je voulais, à part rejoindre Manchester City. »

La nouvelle recrue a exprimé son impatience de commencer ce nouveau chapitre, en soulignant sa détermination à réussir. « Évidemment, vous voulez faire partie de ce nouveau projet. J’ai vu récemment ce qu’ils faisaient, et j’ai le sentiment que je vais m’y intégrer parfaitement », a-t-il confié. « J’ai vraiment hâte de commencer. C’est un moment incroyable. J’ai travaillé si dur pour arriver à ce stade et je suis vraiment impatient et très reconnaissant pour cette opportunité. »



