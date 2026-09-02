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Iliman Ndiaye révèle pourquoi il a choisi Manchester City plutôt que Tottenham, alors que le géant de l’Etihad confirme un spectaculaire détournement de dernière minute d’un transfert à 65 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant d’Everton
Manchester City détourne le plan de transfert de Tottenham
Manchester City a réussi à détourner Tottenham de la piste menant à Ndiaye lors du dernier jour du mercato. Le club de l'Etihad a conclu un accord de 65 M£ avec Everton, comprenant une indemnité initiale de 60 M£ ainsi que 5 M£ de bonus potentiels, selon The Athletic.
Les Spurs s'étaient d'abord rabattus sur l'international sénégalais après avoir échoué à recruter l'ailier de Liverpool Cody Gakpo, un joueur qui suscitait également l'intérêt de Manchester City. Au final, le club mancunien a agi rapidement pour s'attacher les services de Ndiaye et renforcer son secteur offensif.
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Ndiaye met en avant une opportunité « incroyable »
S’exprimant après avoir finalisé son transfert, l’attaquant de 26 ans a souligné à quel point il avait été simple de choisir le club de l’Etihad plutôt que d’autres prétendants. « C’est facile de prendre la décision de savoir si l’on veut être à Manchester City ou non », a déclaré Ndiaye. « Vous pouvez voir l’histoire récente ; vous voulez faire partie de ce projet. »
Il a ajouté que les discussions avec la direction du club l’avaient immédiatement convaincu. « Ils m’ont parlé de là où nous pourrions aller, de ce que nous pourrions accomplir avec moi dans l’équipe, et cela m’a intéressé dès le début », a-t-il expliqué. « Il n’y avait rien d’autre que je voulais, à part rejoindre Manchester City. »
La nouvelle recrue a exprimé son impatience de commencer ce nouveau chapitre, en soulignant sa détermination à réussir. « Évidemment, vous voulez faire partie de ce nouveau projet. J’ai vu récemment ce qu’ils faisaient, et j’ai le sentiment que je vais m’y intégrer parfaitement », a-t-il confié. « J’ai vraiment hâte de commencer. C’est un moment incroyable. J’ai travaillé si dur pour arriver à ce stade et je suis vraiment impatient et très reconnaissant pour cette opportunité. »
Journée de clôture du mercato fracassante à l’Etihad
L’arrivée de Ndiaye a conclu une fin de mercato extraordinaire pour Manchester City. Aux côtés de l’attaquant d’Everton, le club a officiellement bouclé la signature du milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez pour 125 M£. Cet accord monumental égale le record britannique des transferts et réunit l’Argentin avec l’entraîneur Enzo Maresca.
Pendant ce temps, Tottenham a été contraint de chercher des renforts rapides après avoir manqué à la fois Gakpo et Ndiaye. Le club du nord de Londres a rapidement reporté son attention sur Stamford Bridge, finalisant avec succès un prêt pour l’ailier de Chelsea Mykhailo Mudryk avant la date limite afin de réunir l’ancien ailier du Shakhtar Donetsk avec Roberto De Zerbi.
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Intégrer les nouveaux arrivants
Manchester City va désormais se concentrer sur l’intégration sans accroc de son duo à 190 M£ recruté le dernier jour du mercato à l’effectif de l’équipe première. Avec les arrivées de Ndiaye et Fernandez bouclées, Maresca dispose d’une profondeur d’effectif redoutable à utiliser dans toutes les compétitions. De son côté, Tottenham doit rapidement intégrer Mudryk à son dispositif tactique, alors que le club cherche à tourner la page après une fin de mercato frustrante et à lancer sa campagne de Premier League après avoir subi deux défaites lors de ses deux premiers matches.
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