Vous vous souvenez de Josip Ilicic ? L'ancien milieu offensif slovène de l'Atalanta joue aujourd'hui dans son pays natal, au Koper, et à 38 ans, il n'envisage pas du tout d'arrêter : « Je suis plus vieux aujourd'hui, raconte-t-il en plaisantant au micro de Prime Video, mais je m'amuse toujours autant. Et tant que je tiendrai le rythme face aux jeunes, je continuerai à jouer. » « L'Atalanta représente pour moi quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur ; nous avions posé les bases de ce qu'ils font encore aujourd'hui. Grâce à la qualité qui régnait à l'époque, nous pouvions jouer les yeux fermés. L'Atalanta m'a fait grandir en tant qu'homme, le club ne m'a jamais laissé tomber, même dans les moments difficiles. »
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Ilicic : « Mon équipe de l'Atalanta aurait pu remporter la Ligue des champions. Gasperini ? Il m'a fait comprendre qu'au football, il faut courir. »
« GASPERINI M'A FAIT COMPRENDRE QUE JE DEVAIS COURIR »
Ilicic remonte le temps et revient sur ce match Valence-Atalanta de 2020, l'un des meilleurs de toute sa carrière : « Je me souviens de ma déception de ne pas avoir pu jouer contre le PSG. Vu l'équipe que nous formions, je pense que nous aurions même pu remporter cette Ligue des champions. Gasperini ? Il m'a poussé à me surpasser, je ne pensais pas qu'il fallait courir autant. Il y a dix ans, il nous faisait faire des choses qui allaient ensuite se concrétiser : à chaque entraînement, à chaque match, tout nous venait facilement et nous n’avions peur de personne. Dans certains matchs, il ne faut pas se cacher, c’est cette qualité qui manque aujourd’hui ».
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