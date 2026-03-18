Ilicic : « Mon équipe de l'Atalanta aurait pu remporter la Ligue des champions. Gasperini ? Il m'a fait comprendre qu'au football, il faut courir. »

Vous vous souvenez de Josip Ilicic ? L'ancien milieu offensif slovène de l'Atalanta joue aujourd'hui dans son pays natal, au Koper, et à 38 ans, il n'envisage pas du tout d'arrêter : « Je suis plus vieux aujourd'hui, raconte-t-il en plaisantant au micro de Prime Video, mais je m'amuse toujours autant. Et tant que je tiendrai le rythme face aux jeunes, je continuerai à jouer. » « L'Atalanta représente pour moi quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur ; nous avions posé les bases de ce qu'ils font encore aujourd'hui. Grâce à la qualité qui régnait à l'époque, nous pouvions jouer les yeux fermés. L'Atalanta m'a fait grandir en tant qu'homme, le club ne m'a jamais laissé tomber, même dans les moments difficiles. »







