Bartomeu, qui a dirigé le FC Barcelone de 2014 à 2020, a confié à ESPN Deportes que « Vinicius Junior nous intéressait ».
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« Il y avait effectivement un accord de principe » : le FC Barcelone a failli ravir une superstar au Real Madrid
Les négociations étaient bien avancées, au point qu’on pouvait presque considérer l’affaire comme conclue : « Nous avons discuté avec sa famille et ses conseillers, il y avait effectivement un accord de principe. »
Mais Bartomeu a immédiatement livré une explication sobre sur l’échec de la transaction : « Madrid a sans doute fait une meilleure offre que le Barça et a recruté Vinicius. »
Le Real Madrid a officialisé l’opération en mai 2017. Pour un transfert estimé à environ 45 millions d’euros, le club s’est attaché les services de l’adolescent, qui n’a pu rejoindre officiellement l’Espagne qu’en juillet 2018, après avoir atteint sa majorité.
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Sous le maillot du Real, Vinicius Jr. totalise 127 buts et 100 passes décisives.
L'histoire est désormais bien connue. En huit saisons chez les professionnels madrilènes, Vinicius Jr. s'est imposé comme une véritable machine à marquer. En 372 matchs officiels, l'ailier brésilien a inscrit 127 buts et délivré 100 passes décisives.
Cette statistique, dévoilée à la veille du Clásico, ajoute du piquant à l’affiche. Un simple match nul suffirait à Hansi Flick et à son équipe pour rendre insurmontable leur avance de onze points sur le Real, à trois journées de la fin.
Le Real Madrid plonge dans le chaos.
À l’approche du clasico face à son rival, la tension monte d’un cran au Real Madrid. Les incidents se multiplient ces derniers temps au sein de l’effectif merengue. Selon un reportage de Miguel Latigo Serrano sur Onda Cero, Antonio Rüdiger aurait récemment pris à partie le latéral Alvaro Carreras, allant jusqu’à le gifler. Une version infirmée par SPOX, qui a recueilli des informations auprès de l’entourage du joueur.
Selon les informations recueillies auprès de l’entourage du joueur par SPOX, il y a bien eu un accrochage avec un coéquipier, mais sans aucun recours à la violence physique. L’incident remonterait non pas à avril, mais à février, et serait un fait divers isolé, désormais réglé, comme l’a confirmé Rüdiger dans une story Instagram.
Par ailleurs, selon L’Équipe, le comportement de Kylian Mbappé irriterait de plus en plus ses coéquipiers.
S’y est ajoutée une violente altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouameni, qui a valu au premier une brève hospitalisation pour un traumatisme crânien. Le club a sanctionné les deux joueurs d’une amende de 500 000 euros.