« Il y avait effectivement un accord de principe » : le FC Barcelone a failli ravir une superstar au Real Madrid

Les négociations étaient bien avancées, au point qu’on pouvait presque considérer l’affaire comme conclue : « Nous avons discuté avec sa famille et ses conseillers, il y avait effectivement un accord de principe. »

Mais Bartomeu a immédiatement livré une explication sobre sur l’échec de la transaction : « Madrid a sans doute fait une meilleure offre que le Barça et a recruté Vinicius. »

Le Real Madrid a officialisé l’opération en mai 2017. Pour un transfert estimé à environ 45 millions d’euros, le club s’est attaché les services de l’adolescent, qui n’a pu rejoindre officiellement l’Espagne qu’en juillet 2018, après avoir atteint sa majorité.