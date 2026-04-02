« Il y a une solution à tout » : Enzo Fernández donne des conseils aux jeunes alors que la star de Chelsea explique comment le soutien en matière de santé mentale a « changé sa vie »

Fernandez a expliqué que son cheminement vers la clarté mentale avait commencé dans un environnement collaboratif avant d’évoluer vers une pratique plus ciblée, en tête-à-tête. Cette progression l’a aidé à développer une conscience de soi plus profonde alors que sa carrière prenait de l’ampleur sur la scène internationale.

« J'ai commencé à consulter un psychologue trois mois avant la Coupe du monde. Ça a changé ma vie », a avoué Fernandez. « On commence à s'exprimer, à parler à quelqu'un de ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait au quotidien, et de ce qui m'arrive quand je me sens comme ça. »

« J’ai commencé par des séances de coaching en groupe, puis nous nous sommes rencontrés pour des séances individuelles. Cela m’a beaucoup aidé à développer ma conscience de moi-même ; j’ai commencé à me sentir beaucoup mieux au fil du temps, et aujourd’hui, je ne peux plus m’en passer. »