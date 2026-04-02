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« Il y a une solution à tout » : Enzo Fernández donne des conseils aux jeunes alors que la star de Chelsea explique comment le soutien en matière de santé mentale a « changé sa vie »
Un changement de perspective fondamental
Dans une interview rare et sincère accordée à Luzu TV, Fernandez s'est écarté de son attitude habituellement discrète pour évoquer l'impact profond de la thérapie. L'ancienne star du Benfica a révélé qu'il avait commencé à consulter un professionnel de la santé mentale trois mois seulement avant la victoire historique de l'Argentine à la Coupe du monde 2022, une décision à laquelle il attribue la transformation de sa vision des choses, tant sur le terrain qu'en dehors. Ce processus a permis au milieu de terrain de gérer les pressions immenses du football de haut niveau. En mettant en place une routine d’introspection, il a trouvé le moyen de gérer les attentes considérables liées à son rôle au sein de l’Albiceleste et en Premier League.
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Un parcours vers l'épanouissement personnel
Fernandez a expliqué que son cheminement vers la clarté mentale avait commencé dans un environnement collaboratif avant d’évoluer vers une pratique plus ciblée, en tête-à-tête. Cette progression l’a aidé à développer une conscience de soi plus profonde alors que sa carrière prenait de l’ampleur sur la scène internationale.
« J'ai commencé à consulter un psychologue trois mois avant la Coupe du monde. Ça a changé ma vie », a avoué Fernandez. « On commence à s'exprimer, à parler à quelqu'un de ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait au quotidien, et de ce qui m'arrive quand je me sens comme ça. »
« J’ai commencé par des séances de coaching en groupe, puis nous nous sommes rencontrés pour des séances individuelles. Cela m’a beaucoup aidé à développer ma conscience de moi-même ; j’ai commencé à me sentir beaucoup mieux au fil du temps, et aujourd’hui, je ne peux plus m’en passer. »
Briser les préjugés pour la prochaine génération
Fort de sa notoriété en tant que star de la Premier League, l’Argentin tenait à adresser un message à ses jeunes supporters. Il a évoqué l’importance de lutter contre les préjugés liés à la thérapie, exhortant ceux qui ont du mal à gérer leurs émotions à se tourner vers des professionnels plutôt que de souffrir en silence.
« Je profite de cette occasion pour dire aux jeunes qu’il existe une solution à tout et qu’ils peuvent s’adresser à des professionnels », a-t-il ajouté. « Souvent, la peur et l’anxiété vous empêchent de vous exprimer pleinement. Je pense que c’est un élément essentiel non seulement pour être heureux, mais aussi pour profiter de la vie. J’avais beaucoup de peurs, je suis également un fervent croyant en Dieu, et aujourd’hui je me sens bien mieux armé pour m’exprimer, tant sur le terrain qu’en dehors. »
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Et maintenant ?
Cette saison, le joueur de 25 ans a continué à jouer un rôle clé au sein de Chelsea, disputant 46 matches toutes compétitions confondues, marquant 12 buts et délivrant six passes décisives. Son objectif est désormais de mener Chelsea en Ligue des champions la saison prochaine, les Blues occupant actuellement la sixième place de la Premier League, à six points du top 4. Il a profité de la trêve internationale pour flirter avec un transfert au Real Madrid, et ses coéquipiers seraient en train de perdre patience avec lui. Avant d'affronter Manchester City en championnat la semaine prochaine, Chelsea affrontera d'abord Port Vale samedi en quarts de finale de la FA Cup.