« Il y a une raison pour laquelle il ne jouait pas » : Pat Nevin met en garde les supporters de Liverpool au sujet de Bradley Barcola

Liverpool a titularisé Barcola lors de deux de ses trois premières apparitions toutes compétitions confondues, mais ses premières performances ont déjà suscité de vives critiques. L’ailier est arrivé en provenance du Paris Saint-Germain pour l’énorme somme de 123 millions de livres sterling, ce qui a créé de très grandes attentes chez les supporters.

Cependant, Nevin insiste sur le fait que les supporters devraient modérer leur enthousiasme, déclarant à BetPack vouloir souligner les faiblesses flagrantes de son jeu dans son ensemble. « J’espère que les supporters de Liverpool savent ce qu’ils obtiennent avec Bradley Barcola, a déclaré Nevin. Il y a une raison pour laquelle il ne jouait pas chaque semaine au PSG. »