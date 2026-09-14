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« Il y a une raison pour laquelle il ne jouait pas » : Pat Nevin met en garde les supporters de Liverpool au sujet de Bradley Barcola
Des difficultés à convaincre malgré un rythme effréné
Liverpool a titularisé Barcola lors de deux de ses trois premières apparitions toutes compétitions confondues, mais ses premières performances ont déjà suscité de vives critiques. L’ailier est arrivé en provenance du Paris Saint-Germain pour l’énorme somme de 123 millions de livres sterling, ce qui a créé de très grandes attentes chez les supporters.
Cependant, Nevin insiste sur le fait que les supporters devraient modérer leur enthousiasme, déclarant à BetPack vouloir souligner les faiblesses flagrantes de son jeu dans son ensemble. « J’espère que les supporters de Liverpool savent ce qu’ils obtiennent avec Bradley Barcola, a déclaré Nevin. Il y a une raison pour laquelle il ne jouait pas chaque semaine au PSG. »
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De graves limites dans la vision technique
Si le consultant a reconnu que Barcola possède une vitesse effrayante, il a sérieusement mis en doute sa capacité à faire la dernière passe quand cela compte vraiment. Nevin a souligné que l'ailier devait énormément progresser dans sa prise de décision pour justifier son prix.
« Il est incroyablement, bêtement, ridiculement rapide. Je ne peux vraiment pas assez insister sur la vitesse de ce gars, il va détruire des défenses grâce à sa vitesse », a expliqué Nevin. « Mais quand il dépasse les défenses, j'ai vu de meilleures personnes pour trouver la passe. Je vais essayer de le dire avec délicatesse : ce n'est pas encore un joueur accompli. »
Les défis tactiques face à des dispositifs défensifs
Nevin a ensuite soutenu que la vitesse pure ne suffira pas à Barcola lorsque les adversaires choisiront de défendre bas et de ne lui laisser aucun espace pour s’exprimer.
L’ancien de Chelsea estime que l’intelligence et la créativité sont primordiales dans ces situations fermées, des qualités qui, selon lui, manquent actuellement à la recrue à 123 M£. « Le plus important, à la base de tout cela, c’est qu’il faut aussi de l’espace pour courir, a conclu Nevin. Mais si vous êtes vraiment rapide et que vous jouez contre un bloc bas, il n’y a nulle part où courir. À ce moment-là, il faut de la qualité technique pure et de l’intelligence, pas seulement de la vitesse. »
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Faire mentir les sceptiques sous les ordres d’Iraola
Barcola doit désormais se concentrer sur le perfectionnement de ses qualités techniques à l’entraînement sous la direction d’Andoni Iraola afin de faire taire ses détracteurs. Liverpool a un calendrier chargé à venir, et l’ailier espérera ardemment afficher une meilleure vision du jeu lors de ses prochaines échéances nationales et européennes.
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