Dans une interview accordée à ESPN, le Brésilien a balayé d'un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait des doutes quant à son avenir au Barça.
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« Il y a un type qui ne fait que mentir » : la star du FC Barcelone Raphinha contre-attaque
« Depuis mon arrivée à Barcelone, dès le premier jour, des rumeurs circulent sur mon départ du club », a déclaré Raphinha, s'adressant sans détour à la presse espagnole : « Il y a un type qui ne fait que mentir. » Le joueur de 29 ans n'a toutefois pas précisé de quel « type » il s'agissait. Il ne fait toutefois aucun doute sur quel article il s'est ainsi emporté.
Le quotidien barcelonais Sport avait affirmé début mai que l’international brésilien traversait une « phase d’introspection » semée de « doutes existentiels », information qu’il aurait partagée avec les dirigeants catalans, laissant planer le doute sur son avenir au club. Des affirmations que l’attaquant dément catégoriquement.
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Raphinha pourrait faire son retour contre le Real Madrid lors du Clásico.
Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028, Raphinha n’est pas encore un dossier prioritaire pour les dirigeants catalans. Malgré plusieurs pépins musculaires, l’international brésilien a déjà marqué 19 buts et délivré huit passes décisives en 31 matchs officiels cette saison.
Absent ces dernières semaines en raison d’une blessure à la cuisse, il a retrouvé le groupe lors de la victoire 2-1 contre le CA Osasuna, marquant son premier retour sur les terrains depuis fin mars. Il pourrait ainsi fêter son come-back dimanche, lors du Clásico face au Real Madrid, match au cours duquel le Barça pourrait mathématiquement valider son titre de champion.
Raphinha : performances et statistiques au FC Barcelone
Jeux 175 Buts 73 passes décisifs. Passes décisives 59