« Il y a un type qui ne fait que mentir » : la star du FC Barcelone Raphinha contre-attaque

« Depuis mon arrivée à Barcelone, dès le premier jour, des rumeurs circulent sur mon départ du club », a déclaré Raphinha, s'adressant sans détour à la presse espagnole : « Il y a un type qui ne fait que mentir. » Le joueur de 29 ans n'a toutefois pas précisé de quel « type » il s'agissait. Il ne fait toutefois aucun doute sur quel article il s'est ainsi emporté.

Le quotidien barcelonais Sport avait affirmé début mai que l’international brésilien traversait une « phase d’introspection » semée de « doutes existentiels », information qu’il aurait partagée avec les dirigeants catalans, laissant planer le doute sur son avenir au club. Des affirmations que l’attaquant dément catégoriquement.