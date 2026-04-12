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« Il y a un peu de tension » : Frank Lampard reconnaît que les joueurs de Coventry sont affectés mentalement par la course à la promotion en Premier League alors que le titre de champion de Championship se profile
Coventry a manqué l'occasion d'assurer officiellement sa montée.
Samedi midi, Coventry recevait Sheffield Wednesday, déjà relégué dès février – une première dans l’histoire du Championship – et toujours pénalisé d’un nombre de points négatifs. Une victoire aurait offert la promotion aux Sky Blues à condition que Middlesbrough, 4^e, ne gagne pas plus tard dans la journée. Les hommes de Lampard ont toutefois été tenus en échec (0-0). La défaite 1-0 de Boro face à Portsmouth en fin de match signifie toutefois que les Sky Blues sont virtuellement promus et peuvent d’ores et déjà se préparer pour la Premier League.
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Lampard se méfie de la pression qui pèse sur ses joueurs.
S'exprimant après le match nul de Coventry, mais avant la défaite surprise de Middlesbrough, Lampard a estimé que ses joueurs subissaient le poids des attentes, tandis que Sheffield Wednesday pouvait aborder la rencontre sans pression.
« Il y a des éléments compréhensibles dans ce match, un peu de tension et beaucoup de joueurs vivent cette situation pour la première fois », a-t-il expliqué.
« Quand allez-vous y arriver, les attentes qui pèsent sur vous, et cela a peut-être eu un petit effet sur le match. Ne pas gagner alors que les trois points sont à portée de main, créer les occasions que nous avons créées mais sans avoir la vivacité habituelle dont nous disposons en attaque, c'est un peu frustrant.
Nous avons créé assez d’occasions pour l’emporter, mais nous n’y sommes pas parvenus, et il faut saluer l’adversaire qui nous a rendu la tâche difficile. Une équipe qui n’a rien à gagner n’a rien à perdre ; Sheffield Wednesday, emmené par un entraîneur déterminé, a donc tout fait pour nous contrer.
Malgré la possession, les centres et les occasions créées, nous n’avons pas réussi à percer.
« D'habitude, on marque et on gagne ici, alors il faut garder un peu de recul. Mais surtout pour les joueurs, parce que je sais qu’il y a une pression et que tout le monde veut s’en libérer en réussissant. Maintenant, il faut se projeter sur le prochain match. »
L'attente de Coventry pour son retour en Premier League touche à sa fin
Relégué de Premier League en 2001, Coventry n’a jamais retrouvé l’élite depuis. Pendant cette période, le club a quitté son emblématique Highfield Road, a dû évacuer à deux reprises son nouveau CBS Stadium et a même touché le fond de la quatrième division anglaise.
Les Sky Blues ont frôlé la remontée en 2023, atteignant la finale des barrages avant de s’incliner face à Luton Town aux tirs au but. La saison passée, Frank Lampard a succédé à l’estimé Mark Robins et a de nouveau conduit le club en barrages, où il a été stoppé en demi-finale par Sunderland.
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Quand Coventry pourra-t-il être promu ?
Coventry, l’équipe de Lampard, reprend la compétition vendredi soir sur la pelouse de Blackburn Rovers. Un simple match nul suffirait pour valider officiellement sa promotion en Premier League. Les Sky Blues comptent toujours dix points d’avance sur Ipswich Town et visent désormais le titre de champion de Championship, même si les Tractor Boys disposent de deux matchs en retard.