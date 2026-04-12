« Il y a un peu de tension » : Frank Lampard reconnaît que les joueurs de Coventry sont affectés mentalement par la course à la promotion en Premier League alors que le titre de champion de Championship se profile

S'exprimant après le match nul de Coventry, mais avant la défaite surprise de Middlesbrough, Lampard a estimé que ses joueurs subissaient le poids des attentes, tandis que Sheffield Wednesday pouvait aborder la rencontre sans pression.

« Il y a des éléments compréhensibles dans ce match, un peu de tension et beaucoup de joueurs vivent cette situation pour la première fois », a-t-il expliqué.

« Quand allez-vous y arriver, les attentes qui pèsent sur vous, et cela a peut-être eu un petit effet sur le match. Ne pas gagner alors que les trois points sont à portée de main, créer les occasions que nous avons créées mais sans avoir la vivacité habituelle dont nous disposons en attaque, c'est un peu frustrant.

Nous avons créé assez d’occasions pour l’emporter, mais nous n’y sommes pas parvenus, et il faut saluer l’adversaire qui nous a rendu la tâche difficile. Une équipe qui n’a rien à gagner n’a rien à perdre ; Sheffield Wednesday, emmené par un entraîneur déterminé, a donc tout fait pour nous contrer.

Malgré la possession, les centres et les occasions créées, nous n’avons pas réussi à percer.

« D'habitude, on marque et on gagne ici, alors il faut garder un peu de recul. Mais surtout pour les joueurs, parce que je sais qu’il y a une pression et que tout le monde veut s’en libérer en réussissant. Maintenant, il faut se projeter sur le prochain match. »