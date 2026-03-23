« Il y a toujours un risque » : une ancienne star d'Aston Villa fait des pronostics sur le transfert d'Emi Martinez après avoir vu le gardien vainqueur de la Coupe du monde faire ses adieux une première fois

Devenu une figure emblématique des Villans, Martinez est lié par un contrat à son club actuel jusqu'en 2029. S'il honore cet engagement, il aura alors presque accompli une décennie de loyaux services, puisqu'il a été recruté en provenance d'Arsenal en septembre 2020.

De sérieux doutes ont toutefois été émis quant à savoir si le double lauréat du prix du meilleur gardien de but masculin de la FIFA restera plus de quelques mois à Villa Park.

Il semblait avoir fait ses adieux à ce stade en mai 2025, après un dernier match à domicile de cette saison de Premier League. Des larmes coulaient sur le visage de cet homme qui est sur le point d'atteindre les 250 apparitions pour les Villans.

Un transfert à Manchester United a été évoqué, tandis que des équipes de la Saudi Pro League s’intéressaient à lui depuis longtemps, mais aucun accord n’a été conclu et Martinez est resté sous contrat avec Villa. Un transfert au Moyen-Orient continue d’être évoqué, tandis que le géant de la Serie A, la Juventus, serait à la recherche d’un nouveau numéro 1.