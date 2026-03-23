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« Il y a toujours un risque » : une ancienne star d'Aston Villa fait des pronostics sur le transfert d'Emi Martinez après avoir vu le gardien vainqueur de la Coupe du monde faire ses adieux une première fois
Le nom de Martinez a été associé à Manchester United, à la Juventus et à des clubs de la Ligue professionnelle saoudienne
Devenu une figure emblématique des Villans, Martinez est lié par un contrat à son club actuel jusqu'en 2029. S'il honore cet engagement, il aura alors presque accompli une décennie de loyaux services, puisqu'il a été recruté en provenance d'Arsenal en septembre 2020.
De sérieux doutes ont toutefois été émis quant à savoir si le double lauréat du prix du meilleur gardien de but masculin de la FIFA restera plus de quelques mois à Villa Park.
Il semblait avoir fait ses adieux à ce stade en mai 2025, après un dernier match à domicile de cette saison de Premier League. Des larmes coulaient sur le visage de cet homme qui est sur le point d'atteindre les 250 apparitions pour les Villans.
Un transfert à Manchester United a été évoqué, tandis que des équipes de la Saudi Pro League s’intéressaient à lui depuis longtemps, mais aucun accord n’a été conclu et Martinez est resté sous contrat avec Villa. Un transfert au Moyen-Orient continue d’être évoqué, tandis que le géant de la Serie A, la Juventus, serait à la recherche d’un nouveau numéro 1.
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Martinez quittera-t-il Aston Villa lors du mercato estival de 2026 ?
Dans cette optique, l'ancien attaquant de Villa, Heskey, s'est confié en exclusivité à GOAL via Betinia. Lorsqu'on lui a demandé si Martinez allait enfin relever ce nouveau défi qu'il pensait voir se concrétiser il y a un an, il a répondu : « Je pense que oui. Surtout quand on sait que cela aurait dû se faire l'été dernier. Je pense que oui. Mais c'est aussi un gardien fantastique. Il faut lui tirer notre chapeau. Les gardiens de but sont une espèce à part, et il en fait définitivement partie. »
Après avoir vu Martinez faire apparemment ses adieux à la fin de la saison 2024-25, le manager de Villa, Unai Emery, a répondu, lorsqu'on lui a demandé si les liens avec ce joueur qui a fait ses preuves en Premier League étaient sur le point d'être rompus : « Nous verrons bien. Bien sûr, c'est le dernier match ici [cette saison], et je ne sais pas. Nous verrons ce qu'il en est de l'équipe, des joueurs, mais bien sûr, ils répondent présents sur le terrain. »
Trafford pourrait-il devenir le gardien titulaire de Villa à long terme ?
L'AS Villa aurait mis en place des plans d'urgence, et une tentative de recrutement auprès de Manchester City de l'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans, James Trafford, suscite de vives spéculations. Il a connu une saison difficile à l'Etihad, après avoir été recruté comme titulaire en 2025 pour se retrouver, quelques semaines plus tard, relégué derrière Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie.
Interrogé sur son avenir, Trafford a déclaré : « Qui sait, c'est le football. Chaque jour, prenons les choses au jour le jour et essayons de travailler aussi dur que possible ; quoi qu'il arrive, ça arrivera. »
Trafford, qui s’est illustré avec City lors de la victoire en finale de la Carabao Cup 2026 contre Arsenal, serait, à 23 ans, un renfort utile à long terme pour Villa. Le club devrait toutefois faire face à une forte concurrence pour s’attacher les services de l’ancien gardien de Burnley.
Emery et ses collaborateurs doivent également décider s’ils peuvent se permettre de se séparer de Martinez et de repartir à zéro à ce poste largement considéré comme le plus important sur le terrain – une dernière ligne de défense fiable constituant les fondations sur lesquelles une équipe performante peut être bâtie.
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Laisser partir Martinez serait un risque pour Aston Villa
Heskey a ajouté, à propos de la possibilité de laisser partir Martinez : « Il y a toujours un risque. Laisser partir quelqu’un de ce calibre. Quelqu’un qui a fait ses preuves, en plus. Parce qu’en réalité, on a parfois du mal avec les gardiens de but, car on ne connaît pas les pressions qui vont avec. On le voit chez les Spurs. Du jour au lendemain, on devient la nouvelle coqueluche. On commet quelques erreurs et on ne nous revoit plus. Et puis, ces erreurs peuvent nous hanter un peu.
« Donc oui, ça peut être un risque, pour être honnête avec vous. Mais parfois, il faut prendre des risques. Je pense que c’est le poste le plus important. Il faut garder ses cages inviolées. Si vous êtes capable de garder vos cages inviolées, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. »
Martinez a aidé Villa à revenir dans le top 4 de la Premier League cette saison, tout en atteignant les quarts de finale de l’Europa League. La qualification pour la Ligue des champions 2026-2027 reste possible sur ces deux fronts, tandis qu’un premier trophée majeur depuis 1996 est également en jeu.
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