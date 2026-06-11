Si l’affaire était entendue d’avance, pourquoi l’Atlético Madrid s’est-il permis de railler à plusieurs reprises son rival madrilène, le Real, en public ? Mardi soir, lorsque les Merengues ont officialisé l’offre de 150 millions d’euros – finalement rejetée – pour l’attaquant des Colchoneros Julián Álvarez, les réseaux sociaux du club rojiblanco ont répondu par cinq emojis « rires aux larmes », un dédain public qui a fait sourciller toute la planète foot.
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Il y a quelque chose d’étrange autour de ce dossier au Real Madrid. Mais, au bout du compte, qui aura le dernier mot dans ce feuilleton transférier autour de l’attaquant de l’Atlético, Julián Álvarez ?
Plusieurs éléments laissent penser qu’il y a anguille sous roche dans ce dossier. D’abord, le Real Madrid, bredouille depuis deux saisons, doit renforcer son effectif, mais certainement pas sur le front de l’attaque. D’abord, il n’est guère surprenant que l’Atlético repousse l’offre pour l’Argentin, auteur de 49 buts et 17 passes décisives en 106 matchs officiels depuis son arrivée en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros à l’été 2024, et que le club refuse de le laisser partir.
Résultat : le FC Barcelone se retrouve en position délicate. Depuis des mois, le club catalan est présenté comme très intéressé par l’Argentin. Selon The Athletic, le champion d’Espagne en titre, à la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski, aurait même préparé dès mai une offre d’environ 100 millions d’euros.
Avec l’offre de 150 millions d’euros désormais rendue publique et rejetée par le Real, la valeur du joueur de 26 ans s’envole. Car une chose est sûre : pour sauver la face, l’Atlético ne peut plus vendre Alvarez, sous contrat jusqu’en 2030 avec une clause libératoire de 500 millions d’euros, pour moins que ce montant.
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L'offre faite à Alvarez : un coup de maître du Real Madrid ?
Le Real Madrid et son président Florentino Pérez, fraîchement réélu, ont-ils orchestré une manœuvre astucieuse pour adresser un pied de nez à leur rival catalan, jusqu’ici tout-puissant, tout en honorant la promesse faite aux socios ? C’est probable, surtout au regard de la rivalité ancestrale entre les deux clubs.
Pourtant, ni Pérez ni les supporters merengues n’apprécieront que ce soit justement l’Atlético qui réagisse avec malice. « Vous avez confondu courtoisie et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions pour rien », a écrit le club dans un communiqué officiel. « Nous n’examinons ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. Comment ne pas nous entendre, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? » Et d’ajouter : « Compte tenu des bonnes relations que vous entretenez avec votre nouveau président, vous pourriez peut-être cesser de “voler” les joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup, Real Madrid. »
Selon The Athletic, citant des sources internes à l’Atlético, le club n’aurait même pas pris l’offre du Real au sérieux, ce qui suggère que la manœuvre visait surtout à énerver le Barça. Interrogé sur El Chiringuito, le président colchonero Enrique Cerezo a été catégorique : « Julián Álvarez est intransférable ; nous ne souhaitons pas le céder. »
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Tensions palpables entre l’Atlético et Barcelone
Il n’est pas absurde de penser que l’Atlético soit de mèche avec le Real et qu’il ait carte blanche pour se moquer des Merengues en échange de sa participation à cette comédie. Si la rivalité entre l’Atlético et le Real s’est intensifiée ces dernières années, des tensions ont également opposé les Rojiblancos aux Blaugrana.
Quelques jours après la fuite d’une offre présumée du Barça pour Alvarez, l’Atlético a annoncé qu’il fallait dissiper certaines « fausses informations » et a diffusé une série de messages contenant de fausses rumeurs de transfert. Parmi elles, une prétendue proposition d’échanges de places pour un concert de Bad Bunny à l’Estadio Metropolitano contre la pépite Lamine Yamal.
Le club a également diffusé des montages photo de Yamal, Pedri et Raphinha arborant le maillot colchonero, dans le style des « annonces » du spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Ce dernier avait auparavant relancé la rumeur selon laquelle Alvarez aurait lui-même exprimé son souhait de partir. En légende, l’Atlético a ajouté : « Ne croyez pas tout ce que vous voyez, surtout quand il s’agit du Barça. » Le club madrilène a également accusé les Catalans de mener une « campagne de diffamation », évoquant des « indiscrétions solitaires », un « manque de respect constant » et une « machine de propagande du club catalan qui répand des mensonges ».
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Que se passera-t-il si Alvarez veut vraiment partir ?
Que se passerait-il si Alvarez insistait vraiment pour partir, que ce soit vers Barcelone ou une autre destination ? L’Atlético a déjà connu ce scénario en 2019 lorsque sa star Antoine Griezmann, alors sur le point de s’en aller, a rejoint le Barça après plusieurs semaines de tensions et d’escarmouches publiques.
Le club se retrouverait sous forte pression et risquerait de perdre la face, comme en 2019 avec Griezmann, alors persuadé de ne jamais partir. Théoriquement, une offre délirante de 200 millions d’euros ou plus pourrait même faire vaciller les dirigeants.
Pour l’instant, l’Atlético se trouve pris entre deux feux et peut encore répondre aux provocations du Real et du Barça. Les regards convergent vers les Merengues, où la situation est la plus critique. Avec José Mourinho, un ancien-nouvel entraîneur prêt à ramener le Real dans ses sphères habituelles.
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Le Real Madrid présente plusieurs points faibles dans son effectif
Pourtant, quelques renforts suffisent, surtout hors du secteur offensif. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Arda Güler ou Jude Bellingham, le club dispose déjà d’atouts capables de faire basculer une rencontre. Ce qui fait défaut au Real, c’est la capacité à dicter le tempo et à équilibrer les lignes.
Pour cela, il faut un joueur capable de combler le vide laissé au milieu de terrain depuis la fin de carrière de Toni Kroos et le départ de Luka Modric. C’est sans aucun doute le principal point faible de l’effectif, mais d’autres lacunes subsistent.
Au poste d’arrière droit, le départ de Dani Carvajal impose de trouver un concurrent à Trent Alexander-Arnold, dont les performances n’ont pas encore convaincu. Un renfort est également attendu à gauche, ainsi qu’en défense centrale. Malgré l’arrivée programmée d’Ibrahima Konaté, le club cherche encore un défenseur imposant, physiquement solide et capable d’assumer un rôle de leader. Selon Bild, une offre pour Nico Schlotterbeck (BVB) serait imminente ; le défenseur central, dont le contrat contient une clause libératoire négociée en avril, pourrait donc rejoindre Madrid sans difficulté. Le club s’intéresserait aussi à Josko Gvardiol (Manchester City).
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Trois des quatre recrues du Real Madrid pour 2025 assistent à la Coupe du monde en tant que spectateurs.
Mourinho s’apprête à relever un défi colossal à Madrid, quelle que soit la composition définitive de l’effectif. Son retour n’aurait pas été possible sans ses excellentes relations avec le président Pérez. L’entraîneur portugais devrait désormais lui suggérer de jouer la carte de la discrétion médiatique en attendant.
Après tout, le Real n’a plus fait preuve d’un tel flair sur le marché des transferts depuis un certain temps. Les recrutements de l’année dernière – Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono et Alexander-Arnold – avaient coûté la coquette somme de 167,5 millions d’euros. Au cours des prochaines semaines, ces quatre joueurs ne seront que de simples spectateurs de la Coupe du monde.
Julian Álvarez : les chiffres clés de sa carrière
Période Club Matchs officiels Buts Passes décisives 2018-2022 River Plate 122 54 31 2022-2024 Manchester City 103 36 19 Depuis 2024, il évolue à l’Atlético Madrid. Atlético Madrid 106 49 17