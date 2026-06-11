Il y a quelque chose d’étrange autour de ce dossier au Real Madrid. Mais, au bout du compte, qui aura le dernier mot dans ce feuilleton transférier autour de l’attaquant de l’Atlético, Julián Álvarez ?

Plusieurs éléments laissent penser qu’il y a anguille sous roche dans ce dossier. D’abord, le Real Madrid, bredouille depuis deux saisons, doit renforcer son effectif, mais certainement pas sur le front de l’attaque. D’abord, il n’est guère surprenant que l’Atlético repousse l’offre pour l’Argentin, auteur de 49 buts et 17 passes décisives en 106 matchs officiels depuis son arrivée en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros à l’été 2024, et que le club refuse de le laisser partir.

Résultat : le FC Barcelone se retrouve en position délicate. Depuis des mois, le club catalan est présenté comme très intéressé par l’Argentin. Selon The Athletic, le champion d’Espagne en titre, à la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski, aurait même préparé dès mai une offre d’environ 100 millions d’euros.

Avec l’offre de 150 millions d’euros désormais rendue publique et rejetée par le Real, la valeur du joueur de 26 ans s’envole. Car une chose est sûre : pour sauver la face, l’Atlético ne peut plus vendre Alvarez, sous contrat jusqu’en 2030 avec une clause libératoire de 500 millions d’euros, pour moins que ce montant.