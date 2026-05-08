Cet incident survient alors que le Real Madrid traverse une période difficile, le club risquant de terminer la saison sans aucun titre et ayant récemment été éliminé de la Ligue des champions. Valverde a reconnu que cette situation reflétait le poids émotionnel de la saison et s'est excusé pour les retombées de cet épisode.

« Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, car cette situation me fait mal, tout comme le moment que nous traversons. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas y rester indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui aboutissent à une bagarre insensée, nuisant à mon image et laissant place au doute qu’ils vont inventer, diffamer et jeter de l’huile sur le feu d’un accident. »

« Je suis convaincu que tout désaccord éventuel en dehors du terrain s’efface dès que nous y mettons les pieds ; si je dois défendre ce club sur la pelouse, je serai le premier à le faire. Je ne souhaitais pas m’exprimer avant la fin de la saison. Nous avons été éliminés de la Ligue des champions et j’ai gardé ma colère et mon ressentiment pour moi. Nous avons gâché une année de plus et je n’ai pas jugé bon de m’exprimer sur les réseaux sociaux, préférant me concentrer sur mon image sur le terrain, où j’ai toujours donné le maximum.

« C’est pourquoi je suis celui qui est le plus attristé et le plus peiné de vivre cette situation qui m’empêche de disputer le prochain match en raison de décisions médicales. J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et cela me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire. Je me tiens à la disposition du club et de mes coéquipiers pour collaborer à toute décision qu’ils jugeront nécessaire. Merci. »