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« Il y a quelqu’un derrière tout ça » : Federico Valverde estime que l’altercation avec Aurélien Tchouameni a été « exagérée », tandis que la star du Real Madrid s’explique sur son hospitalisation
Des tensions lors de l’entraînement ont provoqué un accrochage entre deux joueurs du Real Madrid.
Valverde a réagi aux rumeurs faisant état d’une altercation avec Tchouameni au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas. Hospitalisé cette semaine, le milieu de terrain uruguayen aurait, selon certaines sources, subi une blessure à la tête lors d’un différend physique avec son coéquipier. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le joueur a toutefois rapidement démenti ces allégations.
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Valverde clarifie le désaccord et l’incident.
Le milieu de terrain de 27 ans a confirmé l’existence d’un vif accrochage à l’entraînement, tout en précisant que la dispute n’a pas dégénéré en bagarre. Il a expliqué que la fatigue et la frustration accumulées au fil d’une saison éprouvante avaient exacerbé les émotions. Selon lui, de tels désaccords sont monnaie courante dans un vestiaire, mais restent habituellement confidentiels.
« Hier, j’ai eu un incident avec un coéquipier pendant une séance d’entraînement. La fatigue due à la compétition et la frustration ont tout amplifié de manière disproportionnée », a-t-il écrit sur Instagram. « Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et se résout généralement en interne sans être rendu public. De toute évidence, quelqu’un ici répand des rumeurs, et cela, combiné à une saison sans titre où le Real Madrid est toujours sous le feu des projecteurs, a donné l’impression que tout était amplifié. »
« Ce lundi, un nouveau désaccord a éclaté. En pleine altercation, j’ai accidentellement heurté une table du front, provoquant une légère coupure qui a nécessité un passage de contrôle à l’hôpital. Ma colère face à la situation, ainsi que la frustration de voir certains d’entre nous peiner à tenir jusqu’à la fin de la saison en donnant tout ce qu’on a, m’ont poussé à en venir aux mains avec un coéquipier. »
Des excuses en cette période difficile
Cet incident survient alors que le Real Madrid traverse une période difficile, le club risquant de terminer la saison sans aucun titre et ayant récemment été éliminé de la Ligue des champions. Valverde a reconnu que cette situation reflétait le poids émotionnel de la saison et s'est excusé pour les retombées de cet épisode.
« Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, car cette situation me fait mal, tout comme le moment que nous traversons. Le Real Madrid est l’une des choses les plus importantes de ma vie, et je ne peux pas y rester indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui aboutissent à une bagarre insensée, nuisant à mon image et laissant place au doute qu’ils vont inventer, diffamer et jeter de l’huile sur le feu d’un accident. »
« Je suis convaincu que tout désaccord éventuel en dehors du terrain s’efface dès que nous y mettons les pieds ; si je dois défendre ce club sur la pelouse, je serai le premier à le faire. Je ne souhaitais pas m’exprimer avant la fin de la saison. Nous avons été éliminés de la Ligue des champions et j’ai gardé ma colère et mon ressentiment pour moi. Nous avons gâché une année de plus et je n’ai pas jugé bon de m’exprimer sur les réseaux sociaux, préférant me concentrer sur mon image sur le terrain, où j’ai toujours donné le maximum.
« C’est pourquoi je suis celui qui est le plus attristé et le plus peiné de vivre cette situation qui m’empêche de disputer le prochain match en raison de décisions médicales. J’ai toujours tout donné, jusqu’au bout, et cela me fait plus mal qu’à quiconque de ne pas pouvoir le faire. Je me tiens à la disposition du club et de mes coéquipiers pour collaborer à toute décision qu’ils jugeront nécessaire. Merci. »
- AFP
Mesure disciplinaire interne
Dans un communiqué bref mais ferme, le club madrilène a confirmé avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des deux joueurs. Valverde et Tchouameni manqueront donc le Clásico de ce week-end face à Barcelone.