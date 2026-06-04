La frustration de De Bruyne provient d’un désaccord tactique avec Conte, même si l’entraîneur a mené le Napoli vers son quatrième Scudetto seulement un an auparavant. Le meneur de jeu n’a disputé que 18 rencontres de Serie A lors de la saison 2025-2026 et s’est senti bridé par le système rigide mis en place par l’ancien coach de Chelsea et des Spurs. Interrogé sur le départ de l’Italien, De Bruyne n’a pas mâché ses mots.

« Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’était pas obligé de rester », a admis De Bruyne. « Des promesses avaient été faites l’été dernier sur notre manière de jouer, mais au final, peu de choses se sont concrétisées. Évidemment, la situation était délicate pour moi, car Conte a une vision du football très différente de la mienne. Je n’ai d’ailleurs jamais pu jouer à mon poste de prédilection. Malgré tout, j’ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Nous évoluions de manière très défensive : en cherchant à gagner chaque match d’un but d’écart avec un 4-5-1, on pratique forcément un certain type de football. En début de saison, nous nous repliions même encore plus bas. »