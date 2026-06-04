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« Il y a plein de joueurs dans le monde » : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourraient être transférés au Napoli après leurs propos virulents, selon un avertissement clair du président
De Laurentiis répond vivement à De Bruyne
La tension est montée d’un cran au Stadio Diego Armando Maradona après la célébration ouverte de De Bruyne suite au départ de Conte. L’international belge, arrivé l’été dernier en provenance de Manchester City en tant que joueur libre, a connu une première saison italienne perturbée par une lésion aux ischio-jambiers et des divergences tactiques.
Jeudi, en conférence de presse, le président De Laurentiis a été clair : tout joueur mécontent de la nouvelle orientation du club peut chercher un autre employeur. Interrogé sur les propos perturbateurs de De Bruyne et Lukaku, le magnat du cinéma n’a pas mâché ses mots. « Leurs déclarations peuvent être jugées acceptables ou inacceptables, selon le point de vue », a-t-il tranché. « Nous verrons ce qu’il se passera à la reprise du travail. Nous verrons l’avis du nouvel entraîneur. Si quelqu’un doit partir, il partira. Où est le problème ? Les footballeurs ne manquent pas. »
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La superstar belge admet des frictions avec Conte
La frustration de De Bruyne provient d’un désaccord tactique avec Conte, même si l’entraîneur a mené le Napoli vers son quatrième Scudetto seulement un an auparavant. Le meneur de jeu n’a disputé que 18 rencontres de Serie A lors de la saison 2025-2026 et s’est senti bridé par le système rigide mis en place par l’ancien coach de Chelsea et des Spurs. Interrogé sur le départ de l’Italien, De Bruyne n’a pas mâché ses mots.
« Pour moi, oui. En ce qui me concerne, il n’était pas obligé de rester », a admis De Bruyne. « Des promesses avaient été faites l’été dernier sur notre manière de jouer, mais au final, peu de choses se sont concrétisées. Évidemment, la situation était délicate pour moi, car Conte a une vision du football très différente de la mienne. Je n’ai d’ailleurs jamais pu jouer à mon poste de prédilection. Malgré tout, j’ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Nous évoluions de manière très défensive : en cherchant à gagner chaque match d’un but d’écart avec un 4-5-1, on pratique forcément un certain type de football. En début de saison, nous nous repliions même encore plus bas. »
Les difficultés des attaquants mettent en lumière un fossé tactique
De Bruyne a critiqué l’approche trop défensive du club et son manque d’efficacité offensive, faisant indirectement allusion aux difficultés rencontrées par Lukaku. Cette crise en attaque s’est encore aggravée après que Lukaku a désobéi aux consignes du club lors de sa rééducation en Belgique, ce qui lui a valu une amende de 150 000 €. Bien que l’attaquant se soit depuis excusé, Naples serait prêt à le vendre cet été pour la modique somme de 10 millions d’euros, alors que des clubs saoudiens et turcs se montrent intéressés.
Massimiliano Allegri étant largement pressenti pour prendre la relève, la situation pourrait ne pas s’améliorer pour les amateurs de football offensif, l’Italien partageant une philosophie tout aussi pragmatique que celle de l’homme qu’il remplace.
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Une nouvelle ère s'ouvre sous la houlette d'Allegri
Bien que De Laurentiis n'ait pas pu nommer officiellement Allegri au poste d'entraîneur principal pour des raisons juridiques, le président a confirmé que la décision finale concernant les transferts reviendrait au nouvel entraîneur. La direction ne serait pas très satisfaite du moment choisi par les joueurs pour s'exprimer, compte tenu notamment de leur statut au sein du vestiaire et des sommes investies dans leurs salaires.