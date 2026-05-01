« Il y a eu des moments où la frustration et la peur m'ont submergé » : un ancien finaliste de l'US Open annonce la fin de sa carrière

La meilleure période de la carrière de Nishikori remonte déjà à plusieurs années. En 2014, il est devenu le premier Japonais à atteindre une finale du Grand Chelem, à New York, avant de s’incliner face au Croate Marin Cilic. Il a également été le premier joueur de son pays à intégrer le top 10 mondial, atteignant même la 4e place. Au total, son palmarès compte douze titres sur le circuit et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Actuellement 464e mondial, il est toujours contrarié par les blessures. « Il y a eu des moments où la frustration et la peur m’ont submergé, car les blessures m’empêchaient sans cesse de jouer comme je le souhaitais », a-t-il confié. « Malgré tout, mon amour pour le tennis et ma conviction que je pouvais devenir un meilleur joueur m’ont toujours ramené sur le court. »