Getty Images Sport
Traduit par
« Il y a eu des contacts » : un ailier du Bayern Munich révèle à la surprise générale qu'il était tout proche de rejoindre Barcelone
Des discussions avec Barcelone ont précédé le transfert au Bayern
Le joueur de 25 ans était un talent très convoité durant son passage à Grenade, attirant l'attention de l'élite européenne. Si le Bayern a finalement obtenu sa signature lors du mercato hivernal 2024, le géant catalan était pleinement dans la course pour s'attacher ses services.
Zaragoza a même été annoncé sur les tablettes du Barça l'été dernier. Lorsque Barcelone explorait des alternatives à la star de l'Athletic Club Nico Williams, Zaragoza est apparu comme une option potentielle. Un transfert ne s'est toutefois jamais matérialisé, et il a finalement rejoint le rival local l'Espanyol sous forme de prêt.
- Pressinphoto
Les révélations des conversations au Camp Nou
S’exprimant dans Que t'hi Jugues de la Cadena SER, Saragosse a confirmé les rumeurs de longue date concernant son avenir. « Il y a bien eu une possibilité que je signe au Barça. Il y a eu des contacts », a-t-il admis.
Il avait déjà reconnu cet intérêt dans une autre interview accordée à Jijantesil y a deux ans, en clarifiant le calendrier des négociations. « Il y a eu une possibilité mais rien n’a été finalisé, mais ce qui est apparu dans la presse était vrai », a-t-il expliqué. « Avant de signer au Bayern, il y a eu des conversations, j’ai parlé avec le Barça. »
De l’admiration pour Messi et un lien avec Yamal
La performance qui a véritablement révélé l’ailier est en fait venue contre le FC Barcelone à l’époque où il jouait à Grenade, une prestation qui l’a propulsé sous les projecteurs. « Il y a des gens qui disent que je ne suis footballeur qu’à cause de ce match, a déclaré Zaragoza. J’étais un joueur que personne ne connaissait, et très peu de gens réalisent une performance comme celle-là contre le Barça. »
Bien qu’il joue désormais chez les grands rivaux municipaux du Barça, Zaragoza n’a pas caché son admiration pour les plus grandes icônes blaugrana. « Mon idole, et le meilleur joueur, c’est [Lionel] Messi. Et j’aimais beaucoup Neymar », a-t-il souligné.
Il a également mis en avant sa relation proche avec l’actuel prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, nouée durant leur passage en équipe d’Espagne. « Lamine et moi nous entendons très bien en sélection. Nous sommes partis en vacances ensemble, nous sommes amis », a-t-il ajouté.
- Pressinphoto
À travers le fossé du derby
Les commentaires francs de Zaragoza pourraient faire grincer des dents chez les fidèles de l’Espanyol. Les supporters sont déjà très sensibles aux allégeances de l’autre côté de la ville, surtout après que le directeur sportif du club a récemment été contraint de présenter des excuses publiques pour avoir soutenu Yamal pour le Ballon d’Or.
À l’avenir, l’ailier devra laisser ses performances sur le terrain parler pour lui. Il cherchera à rapidement gagner les supporters de l’Espanyol à sa cause en se montrant décisif avec des buts et des passes décisives pendant leur campagne de Liga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles