Le joueur de 25 ans était un talent très convoité durant son passage à Grenade, attirant l'attention de l'élite européenne. Si le Bayern a finalement obtenu sa signature lors du mercato hivernal 2024, le géant catalan était pleinement dans la course pour s'attacher ses services.

Zaragoza a même été annoncé sur les tablettes du Barça l'été dernier. Lorsque Barcelone explorait des alternatives à la star de l'Athletic Club Nico Williams, Zaragoza est apparu comme une option potentielle. Un transfert ne s'est toutefois jamais matérialisé, et il a finalement rejoint le rival local l'Espanyol sous forme de prêt.



